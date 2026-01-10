Yape presenta plantillas para pedir yapeos en tu cumpleaños: conoce cómo puedes usarlas fácilmente

Yape anuncia una nueva actualización en las plantillas de los cumpleaños. | Foto: Betsy de los Santos/composición LR

Yape anuncia una nueva actualización en las plantillas de los cumpleaños. | Foto: Betsy de los Santos/composición LR

Yape ha lanzado recientemente una herramienta innovadora que permite a los usuarios de la billetera digital crear plantillas personalizadas para solicitar nuevos yapeos como regalo de cumpleaños. Esta iniciativa busca ofrecer una alternativa moderna frente a los obsequios tradicionales y moldear las tendencias actuales de celebración, apostando por la practicidad, la inmediatez y la personalización en el intercambio de regalos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

De esta manera, los usuarios podrán compartir varios mensajes divertidos a través de las redes sociales con el fin de invitar a su círculo más cercano o a sus contactos a contribuir monetariamente por motivo de su cumpleaños.

TE RECOMENDAMOS MINERÍA ILEGAL: ¿POR QUÉ EL AVANCE CR1M1NAL PONE EN RIESGO AL PERÚ? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

Plantilla personalizada de Yape para festejar los cumpleaños. Foto: Yape

PUEDES VER: Yape lanza nueva actualización que revela primer nombre y primeras tres letras del apellido paterno de los contactos

¿Cómo se puede utilizar las plantillas?

Desde octubre de 2025, Yape envía un correo electrónico con novedosas piezas gráficas a los usuarios para saludarlos por su cumpleaños. Con el reciente lanzamiento, la plantilla principal presenta el texto: “¡Te invito a festejar mi cumple! No te preocupes por el regalo, ¡acepto yapeos!”. La aplicación ofrece dos opciones temáticas distintas, diseñadas para ser compartidas a través de las redes sociales.

Aunque los usuarios ya podían compartir su código QR de manera convencional para recibir obsequios, la nueva propuesta incorpora diseños atractivos y personalizables que buscan romper con la monotonía de la imagen tradicional del QR. Además, esta función se presenta como una solución ideal para simplificar la organización de festejos, ya sean virtuales o a distancia, lo que facilita la participación de los invitados desde cualquier lugar.

La nueva tendencia creciente entre jóvenes y adultos

Este tipo de herramientas no solo busca generar una experiencia cercana y positiva con el yapero, sino que también refuerza la originalidad de la marca en este tipo de interacciones, promoviendo la tendencia del uso de transferencias digitales como regalo, tanto entre jóvenes como adultos.

Más allá de promover el uso cotidiano de la tecnología y fortalecer los lazos familiares y sociales, esta función permite a los usuarios vivir una experiencia diferente al contar con una plantilla de cumpleaños personalizada, lo que hace que el acto de colaborar sea más cercano, dinámico y significativo.