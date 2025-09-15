Luego de tres meses consecutivos en ascenso, la economía peruana se desaceleró con respecto a junio. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), nuestra producción nacional se expandió 3,41% debido al desempeño de la mayoría de sectores productivos. No obstante, esta tasa es menor a la registrada el mes anterior cuanto apuntó un 4,52%.

Con este resultado, el crecimiento acumulado entre enero y julio alcanzó un 3,35%, mientras que a nivel interanual, su variación fue de 3,65%. Hay que resaltar que, durante el séptimo mes del 2025 mostraron un comportamiento positivo los rubros agropecuario, manufactura, comercio, construcción, minería e hidrocarburos, transporte y otros servicios, que en conjunto representaron más del 70% de la evolución global.

Si bien el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), asegura que la economía viene mostrando una solidez debido al impulso de la inversión privada, la recuperación del consumo de los hogares y la mejora de las expectativas empresariales, lo cierto es que el crecimiento interanual está estancado en tasas del 3% y existen una serie de sectores que no despegan a su máximo potencial.

"Es un poco optimista esperar un 3,5% de crecimiento hacia el cierre del año como lo proyectó el MEF, ya que eso significaría que desde agosto a diciembre, deban tenerse tasas más altas de las que se han registrado hasta ahora. Bajo las condiciones actuales, es difícil esperar que haya una mejora adicional en el último trimestre. Probablemente, estemos cerrando en una tasa de alrededor de 3,2%", estimó Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores.

Como se recuerda, el MEF prevé que la economía peruana alcanzará tasas del 3,5% en 2025 y 3,2% en 2026, respectivamente, impulsado principalmente por la dinámica de la inversión privada y el gasto interno. No obstante, esta estimación evidencia un crecimiento moderado, que está lejos de ser una bonanza.

Economía creció 3,41%: ¿qué sectores bajaron de ritmo?

En el análisis del economista Juan Carlos Odar, el dato de la actividad económica de los últimos meses se debe a una mejor recaudación de impuestos indirectos y en particular, de aquellos tributos asociados a las importaciones, lo cual provoca que se obtengan mejores ingresos por IGV y aranceles.

En el desagregado, le llama la atención el retroceso del sector comercio que registró un 2,72% en julio en comparación con el 3,12% de lo que va del año y el 3,26% en el acumulado de 12 meses. Dicho resultado se podría explicar por el impacto de las paralizaciones en el mes de Fiestas Patrias, que también han tenido influencia sobre el transporte.

Si bien este sector presentó una variación positiva de 4,28% con respecto a julio del año pasado, lo cierto es que, de enero al séptimo mes del año, anotó una tasa de 5,1% y en el acumulado de 12 meses, 6,35%. En tercer orden, Odar se refirió a Alojamiento y Restaurantes, que fue el único rubro que cerró julio en negativo, alcanzando un -0,82%.

Precisamente, el reporte del INEI detalla que esta contracción se explica por el desempeño negativo del subsector restaurantes, siendo los más incidentes a la baja comidas rápidas, chifas y pollerías. En el caso del grupo de restaurantes, su caída estuvo asociada a una menor demanda originada por el cierre de locales, la inseguridad ciudadana y una menor inversión en campañas publicitarias.

De igual forma, se puede observar que la manufactura retrocedió en su ritmo de crecimiento. Dicho rubro pasó de 7,26% en junio a 3,65% en julio. Si bien se produjo un resultado favorable del subsector fabril (7,04%) y del subsector fabril no primario (2,58%), en el caso de este último, hubo una reducción de la industria de bienes de consumo (-0,78%).

"En julio, la industria de bienes de consumo puede haberse visto afectada por la caída de la demanda durante algunos días. La mayoría de ellas tienen una tasa negativa, salvo panadería y elaboración de cacao y chocolate. En contraste, lo que ha crecido e impulsado a la manufactura, es la construcción de buques y estructuras flotantes con 739,43%", analizó el economista.

En cuanto a la evolución positiva del subsector fabril primario, este fue sustentado por la mayor actividad de las ramas de elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (18,84%), la fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros no ferrosos (8,24%). A contraparte, se contrajo la elaboración de azúcar (-25,76%).

Por otro lado, la construcción no ha crecido de la misma forma que en el mes pasado: pasó de un 9,57% a un 5,03%. Y es que, si bien su variación se debió al incremento del consumo interno de cemento (7,19%) y al avance físico de obras (0,20%), lo cierto es que hubo una contracción en las obras de prevención de riesgoso (-78,95%),los proyectos de Construcción de Edificios no Residenciales (-6,07%) y de Servicios Básicos (-8,65%).

Pesca y agro sostienen crecimiento del 3,41%

En el séptimo mes del año, el sector pesca lideró el crecimiento de la economía peruana con un 35,85% respecto al mismo mes del 2024. Dicho resultado es el mejor del 2025 y se debe al desembarque de especies de origen marítimo (32,87%) destinadas al consumo humano indirecto (anchoveta para harina y aceite de pescado), alcanzando un total de 292.148 toneladas, lo que significó un aumento de de 645,23% frente a lo registrado en julio del 2024.

La mayor captura de anchoveta provino principalmente de los puertos de Chicama, Callao, Tambo de Mora, Chimbote y Pisco. Por otro lado, la pesca destinada al consumo humano directo se redujo en 30,15%, debido a la menor disponibilidad de especies para congelado (-53,9%), elaboración de enlatado (-16,5%), consumo en estado fresco (-6,4%) y preparación de curado (-3,4%).

En el caso del sector agropecuario, también se observó un repunte al anotar una tasa del 8,49%. Su ritmo expansivo estuvo relacionado con el dinamismo del subsector agrícola (11,97%), ante los mayores volúmenes de producción de aceituna (8 341,1%), maíz amiláceo (48,0%), papa (45,8%), cacao (40,8%), haba grano seco (34,2%), caña de azúcar (18,6%) y palta (8,0%).

Por otra parte, la minería e hidrocarburos no despega y tan solo anotó una tasa de crecimiento del 1,95% respecto al mismo mes del año anterior. El desempeño de este rubro que aporta cerca del 15% al PBI nacional se vio influenciado por la expansión de los subsectores minero metálico (1,92%) e hidrocarburos (2,16%). En el primero, se observó una mejora en la producción de zinc (17,3%), estaño (7,6%), oro (7,5%), plata (2,9%), cobre (2,2%) y plomo (1,0%).

A contraparte, retrocedió la producción de hierro (-0,1%) y molibdeno (-17,5%). En cuanto al subsector hidrocarburos, se reportó un mayor volumen de explotación de petróleo crudo (14,8%). No obstante, disminuyó la extracción de gas natural (-0,6%) y de líquidos de gas natural (-3,7%).