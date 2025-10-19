Retiro de AFP en Perú: liberación de fondos previsionales incrementaría el PBI en hasta 0,5%

Especialistas esperan que esta octava liberación de fondos de pensiones brinde un alivio inmediato a los hogares para consumo. Foto: Andina | Andina

Restan pocos días para el inicio de las solicitudes de retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21.400) y una gran cantidad de peruanos se prepara para realizar este trámite en cada portal de la administradora a la que están afiliados. De acuerdo con cálculos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), se estima que podrían salir más de S/31.000 millones, equivalentes al 27,5% del total de fondos previsionales.

Si bien, cerca del 20 de noviembre recién estarían comenzando a llegar los primeros depósitos, lo cierto es que habrá una nueva inyección de liquidez en los bolsillos y por ende, un mayor incremento en la capacidad de gasto de los hogares. Para el economista jefe de BBVA Research, Hugo Perea, “una parte del consumo demandará bienes producidos localmente y otra se destinará a importaciones”.

En cifras, estima un impacto directo sobre el Producto Bruto Interno (PBI) que estará ubicado entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales, lo que podría reflejarse con mayor claridad entre el primer y el segundo trimestre del próximo año. Recuerda además que la liberación de fondos coincidirá con el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a efectuarse en noviembre, cuya disponibilidad está autorizada por el Congreso hasta el 31 de diciembre del 2026.

“Son dos eventos que se van a traslapar. Seguramente, las personas van a tener bastante liquidez y van a poder demandar bienes o pagar deudas”, agregó. Con esta opinión coincide el director de Phase Consultores, Juan Carlos Odar, aunque hace la precisión de que la CTS es un “fenómeno en extinción”, puesto que ha dejado de cumplir su rol como seguro de desempleo al estar sometido a retiros desde el 2021.

En los cuatro años que el Parlamento dio luz verde a la libre disposición de estos ahorros, salieron de las cuentas de la CTS cerca de S/13.848, según datos de la SBS. A juicio de Odar, el impacto de esta medida sobre el consumo no será muy grande y no habrá un salto en el ritmo de crecimiento.

Retiro de AFP: impacto y recomendaciones

Uno de los sectores que se beneficiarían con el impulso del octavo retiro de las AFP sería el retail, que comprende establecimientos como tiendas y centros comerciales. Según proyecta Scotiabank, las ventas de este rubro superarían los S/50.000 millones gracias a la mayor liquidez que tendrán los consumidores.

“Se dará la posibilidad de un salto en el consumo duradero, lo cual también tiene impacto en importaciones. Entonces, eso hace que parte de ese gasto termine en el exterior. Hay bastante mayor posibilidad de mejora o de incremento en las ventas de electrodomésticos, teléfonos y también ropa, calzado y entretenimiento”, analizó Juan Carlos Odar.

No hay que perder de vista que se viene la temporada navideña, la cual trae un alza en el consumo privado. En declaraciones a este medio, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú, indicó que esta campaña es la más importante del año y representa más del 50% de la venta anual del emporio comercial.

De igual forma, opinó que muchas familias, utilizarán los recursos de las AFP para hacer sus compras y realizar nuevos emprendimientos que les permitan generar ingresos adicionales. “Esta temporada es una excelente oportunidad. No solo tenemos prendas de moda, sino descuentos y ofertas para que la gente pueda comprar al por mayor.”, agregó.

En el pasado los recursos liberados de las AFP no solo se han utilizado para complementar el consumo, sino también para incrementar los ahorros, pagar la inicial de una vivienda o reducir deudas. Al respecto, Scotiabank proyecta que alrededor del 62,5% del retiro se mantendría en cuentas bancarias, otro 23% sería dirigido a consumo, el 7% se usaría para amortizar impagos y un 5,50% iría a fondos mutuos.

Hugo Perea considera que esta tendencia se repetirá y recomienda a quienes accedan a sus fondos de AFP, que los destinen para fines de ahorro a largo plazo en otro tipo de vehículos financieros.

“No todo lo que se libera, se consume. De todo lo que se consume, una parte nomás va a afectar al PBI porque es demanda de bienes producidos localmente. Además, hay otra proporción que seguramente se destinará al ahorro. Si las personas hacen un retiro de sus fondos, no deben descuidar las previsiones que tienen que tomar para cuando lleguen a la vejez. Pueden destinar ese dinero a un ahorro a largo plazo”, sugirió.

A su turno, Humberto Lazo, gerente de producto seguros de vida inversión y pensiones de Rimac, recomienda a los jóvenes entre 20 y 35 años, cuyos saldos suelen ser menores, a reducir deudas de consumo y crear hábitos financieros. En el caso de los adultos entre 35 y 50 años, les sugiere proteger su capital frente a riesgos y diversificar los instrumentos para generar una rentabilidad a mediano plazo.

Respecto a las personas que tengan desde 50 años para arriba, cobra relevancia asegurar ingresos con el objetivo de proteger a la familia frente a imprevistos y optimizar decisiones sobre productos vinculados a créditos.

Proyecciones de la economía con retiro AFP

El último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), deja constancia que el PBI disminuyó su ritmo de crecimiento en agosto por tercer mes consecutivo. Alcanzó un 3,18% frente al mismo mes del 2024 y acumuló un 3,32% durante estos ocho meses del año. Para Odar, en el último trimestre se registrarán tasas menores. No obstante, analiza que, los retiros de las AFP podrían tener un impacto de entre 0,3 y 0,4 puntos porcentuales. Teniendo en cuenta esta proyección y que la actividad productiva ostenta un crecimiento neto de 2,9% (sin contar 0,3% de importación y otros impuestos), la economía podría cerrar el 2025 con un 3,2%.

Con esta previsión coincide Arturo García, profesor de Finanzas de ESAN Graduate School of Business y presidente del Comité Especializado de Empresa, Banca y Finanzas del Colegio de Economistas. Subraya que un componente importante del crecimiento es el consumo, que será impulsado por el retiro de las AFP y el pago de la CTS. Sin embargo, refiere que este factor no es sostenido.

“Se han juntado varios factores y habrá una demanda impulsada por todo esto, lo cual permitirá que se dé la perspectiva de crecimiento del BCRP de un 3,2% e incluso, con sesgo al alza. Además, tenemos un panorama internacional muy favorable con precios altos del oro, cobre y la libra”, apuntó.

Lo cierto, es que tanto las proyecciones del Banco Central de Reserva como las del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, se encuentran por debajo del 3,5% estimado por el MEF para este 2025 en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM). A juicio del también director de Phase Consultores, hay una serie de factores que limitan el despegue de la actividad productiva.

“La velocidad de inversión es menor que hace 10 o 12 años, hubo una caída en la productividad que tiene que ver con el deterioro institucional y creció la inseguridad ciudadana. La recuperación no será inmediata, requiere mucho manejo por parte del próximo gobierno para mejorar el crecimiento potencial”, sentenció.

