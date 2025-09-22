HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Peruanos afiliados a la ONP reciben esta pensión de jubilación si aportaron, como mínimo, durante 10 años: monto se incrementó desde 2025

Los peruanos afiliados a la ONP reciben nuevas pensiones a partir del 2025, los montos son determinados según los años de aportes. Por ello, la Ley N.º 32123, establece cuánto se paga a quienes aportaron durante 10 años.

Jubilados de la ONP reciben nuevos montos de pagos según la Ley N.º 32123.
Jubilados de la ONP reciben nuevos montos de pagos según la Ley N.º 32123.

Los peruanos que estén afiliados a la ONP reciben sus pensiones de manera mensual a través del Banco de la Nación y otras agencias bancarias habilitadas. El monto que reciben por este concepto dependerán según los años de aportes que hayan realizado durante su vida laboral.

En esa línea, desde 2025, según la Ley N.º 32123, se han fijado nuevos montos que son pagados actualmente a los afiliados de la ONP. Por ejemplo, si un aportante realizó pagos durante 20 años, podrá acceder a la pensión mínima fijada en S/600, además de cumplir otros requisitos.

Jubilados de la ONP reciben esta pensión si aportaron durante 10 años como mínimo en Perú

Según lo implementado en la Ley N.º 32123, los jubilados que hayan aportado como mínimo durante 10 años y 15 años, reciben como pensión de jubilación S/300. El monto se vienen pagando desde enero del año 2025 tras entrar en vigencia la mencionada ley.

Asimismo, se actualizó el cuadro de pagos hacia quienes aportaron entre 15 y 20 años, cuyo monto de jubilación que reciben es de S/400.

¿Cuál es la pensión más alta de la ONP?

Los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) pueden hacer el cobro de la pensión máxima que está fijada en S/893, de acuerdo con el Decreto Ley N.º 19990. Para ello, deben cumplir estos requisitos:

  • Tener al menos 65 años de edad al momento de presentar la solicitud.
  • Haber acreditado, al menos, 20 años de contribuciones a la ONP.
