A partir de la transferencia del MEF a la ONP, se podrá garantizar el pago de las pensiones de octubre a diciembre y el aguinaldo por Navidad. Foto: Andina

A través de un Decreto Supremo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de partidas en el presupuesto público a favor de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) con el propósito de financiar el pago de las pensiones y el aguinaldo de S/300 por Navidad que corresponde percibir a los jubilados de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

En total, serán 149 los beneficiarios de esta entidad que están bajo los alcances del Decreto Ley N° 29530, conforme a lo estipulado en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley que aprueba créditos suplementarios para el costeo de mayores gastos en el marco de la reactivación económica.

El dispositivo legal precisa que los recursos de la transferencia no pueden ser destinados para otros fines, que no sean los mencionados en el numeral 1.1 del artículo 1 de este Decreto Supremo, cuya publicación se hizo efectiva este sábado 27 de septiembre en el diario El Peruano con la firma de la presidenta Dina Boluarte y de los titulares del MEF y Justicia, Raúl Pérez-Reyes y Juan José Santiváñez, respectivamente.

MEF transfiere recursos a la ONP

El monto que transferirá el MEF a la ONP será de S/545.034. La solicitud la hizo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través del oficio N° 3019-2025-JUS/SG, con cargo a los recursos del presupuesto institucional de la Sunarp. Y es que en se necesitan recursos para el pago de pensiones por los meses de octubre a diciembre, así como del aguinaldo por Navidad en favor de 149 pensionistas que provienen:

Unidad Ejecutora 002 SUNARP Sede Lima

003 SUNARP Sede Chiclayo

004 SUNARP Sede Trujillo

005 SUNARP Sede Arequipa

006 SUNARP Sede Cusco

009 SUNARP Sede Iquitos

010 SUNARP Sede Pucallpa

011 SUNARP Sede Huaraz

012 SUNARP Sede Huancayo

013 SUNARP Sede Ica

014 SUNARP Sede Tacna

Para sustentar dicha transferencia, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos de MEF adjuntó el informe respectivo de la Dirección de Gestión de Pensiones, que fue elaborado a partir de la información registrada en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

ONP: este es el cronograma de pensiones 20530

De acuerdo con la Resolución Viceministerial N° 003-2025-EF/11.01, se realizó una modificación en el Anexo 02 y en el numeral 3.1 del artículo 3 del cronograma destinado al pago de las remuneraciones y pensiones en el sector público, así como de las pensiones asociadas al Decreto Ley N° 19990.

De esta manera, dicho dispositivo legal establece que las cuatro fechas de abono para los pensionistas que pertenecen al Decreto Ley N° 20530 siguen siendo las mismas, pero en algunos sectores del Estado se cobrará ahora el martes 14 de octubre. En detalle, estas son las modificaciones:

Martes 14 de octubre

Ministerio de Educación (inc. Universidades) Ministerio de Energía y Minas. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ministerio de Defensa Poder Judicial. Ministerio Público Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Justicia Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras. Contraloría General de la República. Congreso de la República. Ministerio Agrario y Riego. Presidencia del Consejo de Ministros Defensoría del Pueblo Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Ministerio de Relaciones Exteriores Oficina Nacional de Proceso Electorales Junta Nacional de Justicia Jurado Nacional de Elecciones Tribunal Constitucional

Miércoles 15 de octubre

Ministerio del Interior. Ministerio Desarrollo e Inclusión Social. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Jueves 16 de octubre

Ministerio de Salud Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Ministerio de Cultura Ministerio del Ambiente Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Viernes 17 de octubre

Ministerio de la Producción. Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Aguinaldo de S/300: ¿quiénes lo recibirán?

El aguinaldo es un beneficio económico que se otorga a los funcionarios, servidores nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, la ley N°2944 y la ley N° 30512. Además, lo recibirán: