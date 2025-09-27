HOYSuscripcion LR Focus

Universidades e institutos suspenden clases presenciales por paro
Economía

MEF aprueba transferencia a ONP para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

Medida se hizo oficial mediante el Decreto Supremo N° 204-2025-EF publicado por el Ministerio de Economía en el diario El Peruano. ONP iniciará el pago a los pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530 desde el 14 de octubre.

A partir de la transferencia del MEF a la ONP, se podrá garantizar el pago de las pensiones de octubre a diciembre y el aguinaldo por Navidad. Foto: Andina
A partir de la transferencia del MEF a la ONP, se podrá garantizar el pago de las pensiones de octubre a diciembre y el aguinaldo por Navidad. Foto: Andina

A través de un Decreto Supremo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de partidas en el presupuesto público a favor de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) con el propósito de financiar el pago de las pensiones y el aguinaldo de S/300 por Navidad que corresponde percibir a los jubilados de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

En total, serán 149 los beneficiarios de esta entidad que están bajo los alcances del Decreto Ley N° 29530, conforme a lo estipulado en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley que aprueba créditos suplementarios para el costeo de mayores gastos en el marco de la reactivación económica.

El dispositivo legal precisa que los recursos de la transferencia no pueden ser destinados para otros fines, que no sean los mencionados en el numeral 1.1 del artículo 1 de este Decreto Supremo, cuya publicación se hizo efectiva este sábado 27 de septiembre en el diario El Peruano con la firma de la presidenta Dina Boluarte y de los titulares del MEF y Justicia, Raúl Pérez-Reyes y Juan José Santiváñez, respectivamente.

lr.pe

MEF transfiere recursos a la ONP

El monto que transferirá el MEF a la ONP será de S/545.034. La solicitud la hizo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través del oficio N° 3019-2025-JUS/SG, con cargo a los recursos del presupuesto institucional de la Sunarp. Y es que en se necesitan recursos para el pago de pensiones por los meses de octubre a diciembre, así como del aguinaldo por Navidad en favor de 149 pensionistas que provienen:

  • Unidad Ejecutora 002 SUNARP Sede Lima
  • 003 SUNARP Sede Chiclayo
  • 004 SUNARP Sede Trujillo
  • 005 SUNARP Sede Arequipa
  • 006 SUNARP Sede Cusco
  • 009 SUNARP Sede Iquitos
  • 010 SUNARP Sede Pucallpa
  • 011 SUNARP Sede Huaraz
  • 012 SUNARP Sede Huancayo
  • 013 SUNARP Sede Ica
  • 014 SUNARP Sede Tacna

Para sustentar dicha transferencia, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos de MEF adjuntó el informe respectivo de la Dirección de Gestión de Pensiones, que fue elaborado a partir de la información registrada en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

lr.pe

ONP: este es el cronograma de pensiones 20530

De acuerdo con la Resolución Viceministerial N° 003-2025-EF/11.01, se realizó una modificación en el Anexo 02 y en el numeral 3.1 del artículo 3 del cronograma destinado al pago de las remuneraciones y pensiones en el sector público, así como de las pensiones asociadas al Decreto Ley N° 19990.

De esta manera, dicho dispositivo legal establece que las cuatro fechas de abono para los pensionistas que pertenecen al Decreto Ley N° 20530 siguen siendo las mismas, pero en algunos sectores del Estado se cobrará ahora el martes 14 de octubre. En detalle, estas son las modificaciones:

Martes 14 de octubre

  1. Ministerio de Educación (inc. Universidades)
  2. Ministerio de Energía y Minas.
  3. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
  4. Ministerio de Defensa
  5. Poder Judicial.
  6. Ministerio Público
  7. Ministerio de Economía y Finanzas
  8. Ministerio de Justicia
  9. Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras.
  10. Contraloría General de la República.
  11. Congreso de la República.
  12. Ministerio Agrario y Riego.
  13. Presidencia del Consejo de Ministros
  14. Defensoría del Pueblo
  15. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
  16. Ministerio de Relaciones Exteriores
  17. Oficina Nacional de Proceso Electorales
  18. Junta Nacional de Justicia
  19. Jurado Nacional de Elecciones
  20. Tribunal Constitucional

Miércoles 15 de octubre

  1. Ministerio del Interior.
  2. Ministerio Desarrollo e Inclusión Social.
  3. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Jueves 16 de octubre

  1. Ministerio de Salud
  2. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
  3. Ministerio de Cultura
  4. Ministerio del Ambiente
  5. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Viernes 17 de octubre

  1. Ministerio de la Producción.
  2. Ministerio de Relaciones Exteriores.
  3. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

lr.pe

Aguinaldo de S/300: ¿quiénes lo recibirán?

El aguinaldo es un beneficio económico que se otorga a los funcionarios, servidores nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, la ley N°2944 y la ley N° 30512. Además, lo recibirán:

  1. Docentes universitarios de la Ley n.º 30220.
  2. Personal de salud del Decreto Legislativo Nº 1153; los obreros permanentes y eventuales del sector público.
  3. Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
  4. Pensionistas comprendidos en los regímenes de las Leyes n.º 15117 y 28091, en el Decreto Supremo N.º 051-88-PCM, así como los Decretos Leyes n.º 19846 y 20530.
  5. Los trabajadores contratados bajo el régimen laboral CAS (Decreto Legislativo Nº 1057).
