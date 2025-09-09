HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO

🔴 PERÚ VS PARAGUAY EN VIVO FECHA 18 ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS - MUNDIAL 2026

Economía

Beneficiarios de la ONP pueden cobrar la pensión más alta de S/893 si cumplen estos requisitos en septiembre de 2025: ¿cuáles son?

La pensión máxima de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) es un beneficio que permite recibir un mayor ingreso para los trabajadores cuando alcanzan la vejez.

Los jubilados del Sistema Nacional de Pensiones pueden cobrar su pensión en el Banco de la Nación.
Los jubilados del Sistema Nacional de Pensiones pueden cobrar su pensión en el Banco de la Nación. | Foto: composición LR/IA

Los trabajadores en Perú adscritos a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) esperan recibir una pensión que cubra sus necesidades básicas durante la vejez. Así, el Decreto Ley N.º 19990 establece que los beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones pueden cobrar un monto cercano a S/900.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Para ello, los afiliados de la ONP deben cumplir con las condiciones que aseguren el ingreso más alto cuando se jubilen. Cabe señalar que los beneficiarios ya pueden cobrar su pensión correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo con el cronograma de pagos del Banco de la Nación.

PUEDES VER: Jubilados de la ONP cobran pensión en estas fechas de septiembre 2025, según cronograma de pagos del Banco de la Nación

lr.pe

¿Qué necesitan los jubilados de la ONP para cobrar una pensión de S/893?

Los trabajadores adscritos a la Oficina de Normalización Previsional deben cumplir con dos requisitos para cobrar la pensión máxima de S/893, de acuerdo con el Decreto Ley N.º 19990.

  • Tener al menos 65 años de edad al momento de presentar la solicitud.
  • Haber acreditado, al menos, 20 años de contribuciones a la ONP.

La norma también aclara que el período solicitado contempla un mínimo de aportaciones antes de la jubilación del afiliado. De esta manera, el trabajador deberá cumplir con 240 aportaciones para cobrar S/893 en su vejez. Cabe destacar que, en teoría, una persona realiza, como máximo, 12 aportes mensuales en un año.

PUEDES VER: Trabajadores independientes en Perú deberán aportar a la ONP o AFP a partir de este año, según nueva ley de pensiones

¿Los jubilados de la ONP pueden cobrar una pensión superior a los S/1.000?

Un beneficio de los jubilados del Sistema Nacional de Pensiones es que reciben un aumento en su pensión cuando alcanzan los 80 años. Esta modalidad se llama Bonificación por Edad Avanzada. De este modo, si un adulto mayor cobra S/893 cuando se jubila, su pensión podría ascender hasta S/1.116,25 en caso de tener la edad estipulada.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Jubilados de la ONP cobran pensión en estas fechas de septiembre 2025, según cronograma de pagos del Banco de la Nación

Jubilados de la ONP cobran pensión en estas fechas de septiembre 2025, según cronograma de pagos del Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
Trabajadores independientes en Perú deberán aportar a la ONP o AFP a partir de este año, según nueva ley de pensiones

Trabajadores independientes en Perú deberán aportar a la ONP o AFP a partir de este año, según nueva ley de pensiones

LEER MÁS
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno anuncia bonos de S/500 para familias peruanas en 2025: consulta si eres beneficiario y como cobrarlo en el Banco de la Nación

Gobierno anuncia bonos de S/500 para familias peruanas en 2025: consulta si eres beneficiario y como cobrarlo en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Ya no necesitas clave de 6 dígitos en 2025 en Yape: aplicación implementa nuevos métodos de ingreso en 2025 , ¿cuáles son y cómo activarlas?

Ya no necesitas clave de 6 dígitos en 2025 en Yape: aplicación implementa nuevos métodos de ingreso en 2025 , ¿cuáles son y cómo activarlas?

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: nueva protesta busca presionar al Congreso para agilizar liberación de fondos de pensiones

Retiro AFP 2025: nueva protesta busca presionar al Congreso para agilizar liberación de fondos de pensiones

LEER MÁS
Vuelve Pasteurina: la clásica gaseosa peruana reaparece tras 20 años con su tradicional sabor a hierbaluisa

Vuelve Pasteurina: la clásica gaseosa peruana reaparece tras 20 años con su tradicional sabor a hierbaluisa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elisabet Lann, ministra de Salud de Suecia, se desmayó en conferencia de prensa cuando era presentada al cargo

¿A qué hora juega Venezuela vs Colombia EN VIVO HOY por el cierre de las Eliminatorias?

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Economía

Jubilados de la ONP cobran pensión en estas fechas de septiembre 2025, según cronograma de pagos del Banco de la Nación

Vuelve Pasteurina: la clásica gaseosa peruana reaparece tras 20 años con su tradicional sabor a hierbaluisa

Precio del dólar en Perú HOY, martes 9 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota