Los jubilados del Sistema Nacional de Pensiones pueden cobrar su pensión en el Banco de la Nación. | Foto: composición LR/IA

Los trabajadores en Perú adscritos a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) esperan recibir una pensión que cubra sus necesidades básicas durante la vejez. Así, el Decreto Ley N.º 19990 establece que los beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones pueden cobrar un monto cercano a S/900.

Para ello, los afiliados de la ONP deben cumplir con las condiciones que aseguren el ingreso más alto cuando se jubilen. Cabe señalar que los beneficiarios ya pueden cobrar su pensión correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo con el cronograma de pagos del Banco de la Nación.

¿Qué necesitan los jubilados de la ONP para cobrar una pensión de S/893?

Los trabajadores adscritos a la Oficina de Normalización Previsional deben cumplir con dos requisitos para cobrar la pensión máxima de S/893, de acuerdo con el Decreto Ley N.º 19990.

Tener al menos 65 años de edad al momento de presentar la solicitud.

Haber acreditado, al menos, 20 años de contribuciones a la ONP.

La norma también aclara que el período solicitado contempla un mínimo de aportaciones antes de la jubilación del afiliado. De esta manera, el trabajador deberá cumplir con 240 aportaciones para cobrar S/893 en su vejez. Cabe destacar que, en teoría, una persona realiza, como máximo, 12 aportes mensuales en un año.

¿Los jubilados de la ONP pueden cobrar una pensión superior a los S/1.000?

Un beneficio de los jubilados del Sistema Nacional de Pensiones es que reciben un aumento en su pensión cuando alcanzan los 80 años. Esta modalidad se llama Bonificación por Edad Avanzada. De este modo, si un adulto mayor cobra S/893 cuando se jubila, su pensión podría ascender hasta S/1.116,25 en caso de tener la edad estipulada.

