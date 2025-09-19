En octubre de 2025, más de 769 mil jubilados recibirán su pensión de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), bajo el Decreto Ley N° 19990. Los pensionistas podrán acceder a este beneficio, vía Banco de la Nación, u otras agencias bancarias, cajeros automáticos u agentes cercanos a su domicilio. El gobierno del Perú ya anunció las fechas de pago que inician desde este 7 de octubre.

Cabe precisar que existe una fecha diferenciada de pago de a ONP según las iniciales de los apellidos. Asimismo, se establecen cronogramas especiales para otros regímenes, como los pensionistas de los Decretos Ley N.° 18846, pensionistas pesqueros, beneficiarios del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, así como los comprendidos en el Decreto Ley N.° 20530 y las pensiones por encargo.

Conoce las fechas de pago de la ONP para este mes de octubre

Aquí te dejamos la lista de fechas de pago de la ONP para este mes de octubre. Cabe mencionar que los pensionistas podrá obtener la constancia del pago de manera rápida y gratuita a través del portal web de este organismo público peruano.

Cronograma para pensionista bajo Decreto Ley N°19990

Martes 7 de octubre: pensionistas cuyos apellidos comienzan con las letras A hasta C.

pensionistas cuyos apellidos comienzan con las letras A hasta C. Jueves 9 de octubre: pensionistas cuyos apellidos comienzan con las letras D hasta L.

pensionistas cuyos apellidos comienzan con las letras D hasta L. Viernes 10 de octubre: pensionistas cuyos apellidos comienzan con las letras M hasta Q.

pensionistas cuyos apellidos comienzan con las letras M hasta Q. Lunes 13 de octubre: pensionistas cuyos apellidos comienzan con las letras R hasta Z.

Fechas para pago a pensionista de otros regímenes

En el caso de los pensionistas del Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo, jubilados bajo el régimen Especial Pesquero, del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y de aquellos comprendidos en el Decreto Ley N° 18846, estas son las fechas establecidas.