Las personas afiliadas a las AFP podrán retirar hasta 4 UIT de su fondo de pensiones; es decir, S/21.400. | Foto: Composición LR/ Andina

Las personas afiliadas a las AFP podrán retirar hasta 4 UIT de su fondo de pensiones; es decir, S/21.400. | Foto: Composición LR/ Andina

El gobierno de Dina Boluarte promulgó en el diario oficial El Peruano la ley que autoriza un nuevo retiro facultativo de fondos de las AFP. La norma, fruto del consenso entre el Ejecutivo y el Congreso, permite a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) disponer de hasta 4UIT (S/21.400) de sus Cuentas Individuales de Capitalización.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Asimismo, se eliminó la obligatoriedad de aporte para los trabajadores independientes y se restituyó la opción de retirar hasta el 95.5% de los fondos al jubilarse, una medida que también alcanza a los afiliados menores de 40 años. Precisamente, a raíz de esta noticia, es importante conocer cuáles son las consecuencias de retirar el 95.5% de los fondos de pensiones de Integra, Prima, Habitat y Profuturo.

TE RECOMENDAMOS FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

¿Cuáles son las consecuencias de retirar el 95.5% de mi fondo pensiones en Integra, Prima, Habitat y Profuturo?

Retirar el 95.5% podría tener una serie de consecuencias importantes que es primordial considerar antes de realizarlo. Muchas de estas se aplican igual para las AFP como Integra, Prima, Habitat o Profuturo, pues el sistema legal es común. Según estos sistemas de pensiones, entre los puntos importantes sobre las consecuencias de este retiro se encuentran:

Pierdes la posibilidad de recibir una renta vitalicia o programada administrada por Integra, Prima, Habitat y Profuturo.

Mantienes EsSalud solo con el 4,5% transferido, pero ya no tendrás beneficios extra como pensionista. Perderías prestaciones adicionales, seguros asociados, que dependían del régimen de pensión.

En caso de retirar el 95.5%, tus familiares pierden cobertura en caso de fallecimiento (no habrá pensión de sobrevivencia ni cobertura de sepelio).

Dejan de tener la protección legal especial del SPP, pues tienen cierta protección legal, y pueden agotarse más rápido. Se corre el riesgo de quedarse sin recursos si el retiro no se maneja bien.

¿Cuál es el procedimiento para solicitar el retiro y saldo de tu AFP?

El nuevo retiro extraordinario de fondos de las AFP se ejecutará bajo un esquema similar al de ocasiones anteriores. El trámite se iniciará a través de una plataforma virtual, donde los afiliados deberán registrar su solicitud según un cronograma que se organizará en función del último dígito del DNI. Además, también se habilitará la alternativa de presentar el pedido de manera presencial.

Una vez ingresada la solicitud, la administradora tendrá un plazo máximo de 30 días calendario para realizar el primer abono en la cuenta bancaria proporcionada por el afiliado. Los desembolsos se entregarán de forma mensual, con un tope de 1UIT por cada depósito, hasta alcanzar el límite de 4UIT o hasta agotar el saldo disponible en la cuenta individual. Al igual que en retiros previos, si el afiliado desea interrumpir el proceso, podrá hacerlo antes de que se efectúe el siguiente pago.