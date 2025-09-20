HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Ley pro-AFP con cambios: eliminan aporte obligatorio para independientes y restituyen retiros del 95,5%

Además de autorizar un octavo retiro AFP, la ley promulgada por Dina Boluarte introduce cambios parciales a la reforma de pensiones. No obstante, colectivos juveniles y organizaciones sindicales exigen su derogatoria total.

Congreso y Ejecutivo retrocedieron en algunos puntos de la reforma de pensiones. Norma fue promulgada por Dina Boluarte Foto: composición LR/Andina
Congreso y Ejecutivo retrocedieron en algunos puntos de la reforma de pensiones. Norma fue promulgada por Dina Boluarte Foto: composición LR/Andina

A pocas horas de que los colectivos juveniles y de sociedad civil realicen una nueva movilización, el gobierno de Dina Boluarte también oficializó cambios a la reforma de pensiones. Según la Ley N° 32245, se deroga la tasa de aporte obligatorio para los trabajadores independientes y se restablece la facultad para que los afiliados retiren hasta 95,5% al momento de su jubilación.

De eta manera, el Congreso retrocede en las medidas que había incorporado en la Ley de Modernización Previsional y actúa en pared con el Poder Ejecutivo para preservar el espíritu originario de la norma: permite el ingreso de nuevos competidores, introduce una pensión por consumo, fija una comisión por productividad y legaliza una pensión insuficiente de S/600.

Para el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, la reforma de pensiones no favorece a las AFP, pero la CGTP, Aspec y especialistas en la materia opinan lo contrario. En un reciente comunicado, la central sindical consideró que este dispositivo legal solo profundiza la insostenibilidad financiera, agrava la baja cobertura del sistema y perpetúa las pensiones miserables que reciben los jubilados.

PUEDES VER: Octavo Retiro de AFP 2025: Dina Boluarte promulga ley que autoriza nueva liberación de fondos de pensiones

"El reglamento de esta reforma no es más que la aplicación operativa de una ley que promovida por el fujimorismo y respaldada por las bancadas de derecha y el gobierno. favoreciendo a intereses empresariales, a costa del futuro de los aportantes. En consecuencia, la única salida real es su derogatoria"; indicó la central sindical.

A su turno, el vocero de 'Generación Z', Wildalr Lozano, señaló a Exitosa que su organización seguirá luchando en las calles hasta que se elimine el contenido íntegro de la reforma de pensiones gestada por Fuerza Popular. En su opinión, se debe avanzar hacia una verdadera reforma que garantice pensiones dignas y justas.

"Nosotros vamos a salir a marchar. La lucha contra esta reforma continúa y no vamos a aceptar un sistema que condene a los jóvenes a pensiones miserables. No nos conformamos con lo que se aprobó, seguiremos firmes en las calles", anotó.

PUEDES VER: CGTP rechaza reforma de pensiones fujimorista que favorece a las AFP: "La única salida es derogarla"

Reforma de pensiones con maquillaje

Además del retiro de hasta S/21.400 de las AFP, la norma promulgada por la presidenta Dina Boluarte en el diario oficial El Peruano corrige dos medidas que traía consigo la reforma de pensiones impulsada por Fuerza Popular:

  • Se derogan el artículo 9 y la décimo sétima disposición complementaria final de la Ley de Modernización Previsional. Es decir, se deja sin efecto el aporte obligatorio para los trabajadores independientes. Incluso, en el artículo 24, ahora se precisa que esta contribución será voluntaria.
  • Se restituye el acceso al 95,5% al momento de jubilarse, sin distinción de edad. En detalle, la décimo quinta disposición complementaria final precisa que "el afiliado al momento de la jubilación puede elegir entre percibir la pensión que le corresponda en cualquier modalidad de retiro o solicitar a la EAF la entrega hasta el 95,5% del total del fondo disponible en su CIC de aportes obligatorios, en las armadas que considere necesarias".

PUEDES VER: Reforma de pensiones se cae: Congreso busca derogar la ley fujimorista que beneficia a las AFP

Aspec denuncia que persisten trampas en reforma previsional

A juicio de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), la reforma de pensiones no representa una modernización como lo sugiere su nombre, sino una regresión que perjudica los derechos de los trabajadores y pensionistas del país. En esa línea, reiteran su advertencia de que en la norma se mantienen medidas que afectan tanto la economía de los aportantes como al erario fiscal:

  • La afiliación automática al sistema previsional para jóvenes que cumplan 18 años desde junio de 2027, con un plazo de 12 meses para elegir entre el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o el SPP; y para adultos entre 18 y 55 años sin afiliación quienes, si no eligen, serán inscritos automáticamente en el SPP, limitando la libertad de elección.
  • El aumento de la edad para acceder al Régimen de Jubilación Anticipada (REJA) de 50 a 55 años, restringiendo las opciones de retiro para los trabajadores.
  • La carga fiscal adicional para el Estado para cubrir pensiones mediante el denominado “aporte por consumo” y para garantizar la “pensión mínima”, lo que evidencia la falta de eficiencia en el modelo AFP.
  • La sustitución de la comisión única por remuneración por una comisión anual sobre el saldo de las cuentas, con tasas variables entre 0,68% y 1,25%, que podría reducir la rentabilidad de los afiliados.
  • La inclusión de entidades financieras como bancos y cajas entre las administradoras de fondos previsionales, generando preocupación por las limitaciones en la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos y riesgos para los afiliados.

PUEDES VER: Reforma de pensiones sin piso: congresista de Fuerza Popular plantea derogar aporte obligatorio para independientes

Reforma de pensiones: buscan derogar ley fujimorista

Congresistas de diferentes bancadas han presentado proyectos de ley en los últimos días para derogar la reforma del sistema de pensiones y su reglamento. El último de ellos tiene como autor al parlamentario de Juntos por el Perú, Hamlet Echevarría, quien considera que la " la ley favorece a las AFP al garantizarles un flujo asegurado de afiliados y aportes".

En total, ya son diecinueve los legisladores que persiguen el mismo objetivo y que se suman al rechazo ciudadano contra este dispositivo. No obstante, hay bancadas como Fuerza Popular que aún persisten en defender parte de su contenido, mientras que otras como Alianza para el Progreso o Renovación Popular retroceden ante la presión social.

