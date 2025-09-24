HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

Tras la promulgación de la ley del retiro AFP 2025, los afiliados ya pueden calcular cuándo iniciarán las solicitudes de retiro y cuándo recibirán hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos.

Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial.
Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial.

Tras la aprobación de la ley del octavo retiro AFP 2025 por el Congreso y su publicación en el diario oficial El Peruano, los aportantes esperan que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emita el reglamento que establecerá el procedimiento para retirar fondos AFP hasta 4 UIT (S/21.400). La entidad tiene un plazo máximo de 30 días calendario, que vence el lunes 20 de octubre.

El reglamento establecerá las pautas que deberán seguir las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y definirá el cronograma de retiro AFP 2025, que organizará las solicitudes de los afiliados. Se estima que los primeros desembolsos podrían efectuarse entre fines de octubre e inicios de noviembre.

¿Cuándo podría iniciar la solicitud de retiro AFP 2025?

La ley que autoriza el octavo retiro AFP fue promulgada el 20 de septiembre de 2025. Desde entonces, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tiene hasta 30 días calendario para publicar el reglamento operativo, lo que fija como fecha límite el 20 de octubre. Recién con la entrada en vigencia de este reglamento se abrirá un plazo de 90 días calendario para que los afiliados presenten sus solicitudes de retiro.

De acuerdo con el cronograma estimado, quienes registren su solicitud a tiempo podrían acceder al primer desembolso para los afiliados desde el 5 de noviembre de 2025. El segundo retiro se programaría para el 5 de diciembre, el tercero para el 4 de enero de 2026 y el cuarto para el 3 de febrero de 2026, siguiendo un intervalo de 30 días entre cada entrega.

¿Cuál es el procedimiento del retiro AFP 2025?

El proceso para acceder al octavo retiro AFP será detallado en el reglamento de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Sin embargo, la ley ya establece las condiciones generales que deberán cumplir los afiliados para solicitar y recibir sus fondos.

Pasos del procedimiento:

  • Los afiliados podrán presentar su solicitud de manera física o virtual dentro de los 90 días calendario posteriores a la vigencia del reglamento de la SBS.
  • Se abonará un máximo de 1 UIT cada 30 días calendario. El primer desembolso se efectuará 30 días después de presentada la solicitud ante la AFP del afiliado.
  • Si el afiliado decide no continuar con el retiro, podrá desistir por única vez, siempre que lo comunique a su AFP con al menos 10 días de anticipación al siguiente desembolso.
  • Este retiro extraordinario y facultativo no se considera dentro de los “retiros de fondos” de la reforma de pensiones, por lo que no afecta el acceso a la pensión mínima de S/600.

¿Quiénes pueden retirar fondos AFP 2025 con la ley del octavo retiro?

El octavo retiro AFP 2025 está habilitado para todas las personas afiliadas al Sistema Privado de Pensiones, sin distinción de si actualmente aportan, se encuentran desempleadas o ya están en etapa de jubilación. La norma autoriza a cada afiliado a disponer de hasta 4 UIT (S/21.400) de su cuenta individual, siempre y cuando la solicitud se presente dentro de los 90 días calendario que se contarán desde la publicación del reglamento por parte de la SBS.

¿Cómo saber a qué AFP estoy afiliado o afiliada?

Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones pueden ingresar a la página habilitada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para verificar en qué AFP se encuentran afiliados: Integra, Prima, Hábitat o Profuturo. La consulta se realiza siguiendo estos pasos:

  • Ingresa a la web oficial de Servicios SBS en Línea (aquí)
  • Selecciona la pestaña "Constancia de Afiliación AFP".
  • Escoge el documento de identidad a usar para identificarte e ingresarlo
  • Ingresar la contraseña e inicia sesión
  • Finalmente, obtendrás tu constancia donde se indica a que AFP estás afiliado.


