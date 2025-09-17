Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima, la página web no permite que los afiliados puedan hacer consulta en sus respectivas cuentas. A través de la red social X, las molestias son diversas.

En medio de la aprobación del octavo retiro de las AFP's por parte de la Comisión de Economía del Congreso del Perú, diversos afiliados vienen reportando que las páginas tanto de AFP Integra y Prima no cargan, por lo que no pueden acceder a verificar el monto de dinero que tienen.

Usuarios no pueden acceder a verificar sus respectivos fondos de AFP Integra.

Páginas de AFP Integra y Prima se caen: usuarios no pueden ver sus saldos

A través de la red social X, diversos usuarios no pueden acceder a verificar sus respectivas cuentas de AFP Integra. "Justo el Congreso aprueba el 8vo retiro e inmediatamente la app de mi AFP se malogra", comentó Arturo Zubieta en X.

La misma situación ocurre con la página de la AFP Prima, cuya web no cargar y figura como 'error' en diversos equipos celulares de los afiliados que desean ingresar a revisar sus respectivos fondos.

AFP Prima también reporta caída en su página web.

Comisión de Economía aprueba el octavo retiro de la AFP

Esta tarde, la Comisión de Economía que preside el congresista Víctor Flores, de Fuerza Popular, aprobó el predictamen recaído en los proyectos de ley que proponen autorizar el retiro de hasta 4UIT de los fondos de la AFP. La medida obtuvo 24 votos a favor, 2 abstenciones y 0 en contra.

