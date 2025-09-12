HOYSuscripcion LR Focus

Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP
Economía

Aspec exige derogar reforma de pensiones: "Esta ley y su reglamento nos recortan derechos"

Para la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, la nueva ley de pensiones es un retroceso y no una "modernización" como pregonan sus defensores.

Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec, considera que la reforma de pensiones será una mayor carga para los trabajadores peruanos. Foto: composición LR/Aspec
Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec, considera que la reforma de pensiones será una mayor carga para los trabajadores peruanos. Foto: composición LR/Aspec

Los cuestionamientos a la reforma de pensiones continúan. Además de la convocatoria a una movilización para este sábado 13 de septiembre, la voz de las organizaciones de aportantes y especialistas se ha hecho notar durante los últimos días. Precisamente, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) compartió su preocupación y rechazo a la norma y su reglamento.

De acuerdo con Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec, este dispositivo legal no representa una modernización como lo sugiere su nombre, sino una regresión que perjudica los derechos de los trabajadores y pensionistas del país. Una de sus más peligrosas consecuencias sería el incremento de las obligaciones y cargas para los ciudadanos y el Estado.

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

"La ley de modernización previsional y su reglamento nos recortan derechos e implica un reconocimiento de que el sistema que nos vendieron como la novena maravilla ha sido un fiasco. La única alternativa es que esta ley sea derogada y esta tarea le corresponde al próximo Congreso. Así que elijan bien", enfatizó a través de una publicación en sus redes sociales.

PUEDES VER: Sigrid Bazán critica reforma de pensiones gestada por Fuerza Popular: "Es una norma pro AFP"

lr.pe

Reforma de pensiones: los cambios que rechaza Aspec

La Ley de Modernización Previsional gestada por Fuerza Popular en el Congreso y reglamentada por el Poder Ejecutivo introduce una serie de cambios que buscan incrementar la cobertura y la suficiencia de las pensiones en nuestro país, según sus promotores. No obstante, sus detractores consideran que esta reforma representa un salvataje a las AFP, podría afectar el desarrollo de las finanzas públicas y no atiende a la población más vulnerable.

Por ejemplo, Aspec cuestiona la eliminación de la posibilidad de retiro del 95,5% de los fondos acumulados para menores de 40 años o nacidos después de 1985. En palabras de Crisólogo Cáceres, "se condena a los más jóvenes de la sociedad a tener que esperar su vejez para obtener una pensión insuficiente".

De igual forma, protesta por la prohibición general de las liberaciones totales o parciales de los fondos de AFP, el incremento de la edad para acceder a la jubilación anticipada que pasa de 50 a 55 años, así como la obligatoriedad de aportes para los trabajadores independientes que será del 2% en el primer año.

PUEDES VER: Nuevo retiro AFP: acusan a Fuerza Popular de "pasear" a afiliados con proyecto de liberación de fondos

lr.pe

Otros puntos que critica Aspec están relacionados con la carga que se impone al Estado para completar los recursos necesarios para el pago de pensiones debido al famoso "aporte por consumo", la sustitución de la antigua comisión única por remuneración por otra a nivel anual sobre el saldo acumulado, así como la creación de una pensión mínima financiada con dinero público, lo que evidencia la ineficiencia de las AFP.

"El sistema se vuelve menos flexible, más caro y menos transparente, y en vez de modernizarse, retrocede. La población peruana merece un sistema previsional justo, digno y sostenible, no medidas que empeoren las pensiones y trasladen los riesgos y costos a la gente.", agregó Cáceres.

Como se recuerda, esta reforma de pensiones fue aprobada por una pírrica mayoría congresal de 38 votos, en medio de gritos y quejas contra el manejo irregular de la Mesa Directiva. Su promulgación se dio a fines de septiembre del año pasado y recién, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó su reglamento casi un año después.

PUEDES VER: Marcha por el retiro AFP este 13 de septiembre: aportantes exigen agilizar debate de liberación de 4 UIT

lr.pe

Marchas contra la reforma de pensiones y por el retiro AFP

Este sábado 13 de septiembre, cientos de ciudadanos realizarán una movilización en rechazo a la reforma del sistema de pensiones que favorecería a las AFP y por la aprobación de los retiros de las cuentas individuales de capitalización. Uno de los convocantes es la Asociación Nacional de Aportantes y Exaportantes de AFP que emplaza al Congreso a no retrasar el avance de un nuevo desembolso. A continuación, conoce los puntos de concentración:

  • Lima: Plaza San Martín, 9:00 a. m.
  • Piura: Parque Infantil, 3:00 p. m.
  • Trujillo: Plaza Mayor, 3:00 p. m.
  • Puno: Parque Pino, 3:00 p. m.
