HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Dina Boluarte respaldará octavo retiro AFP: "Las familias deben decidir cuándo usar su dinero"

Apoyo. El gobierno respaldará el proyecto de ley que autoriza un nuevo retiro de fondos de las AFP, al argumentar que los aportes pertenecen a las familias trabajadoras y deben poder usarlos cuando lo necesiten.

Dina Boluarte a favor del nuevo retiro AFP
Dina Boluarte a favor del nuevo retiro AFP

La presidenta de la República, Dina Boluarte, expresó su respaldo al proyecto que plantea un octavo retiro de fondos de las AFP, luego de que cientos de afiliados se movilizaran para protestar por la reforma de pensiones que bloquea la liberación de sus ahorros.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Queremos anunciar que, tras un proceso de aprobación con el ministro de Economía y atendiendo la preocupación de los peruanos, nuestro gobierno ha tomado la posición de opinar favorablemente sobre esta medida”, señaló la mandataria.

TE RECOMENDAMOS

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

Boluarte indicó que los aportes de los trabajadores pertenecen directamente a sus familias. "El dinero que se descuenta y va a las AFP o a la ONP es el dinero de la familia que trabaja. Y si es el dinero de la familia, la familia tiene que saber en qué momento lo requiere", afirmó.

Con este anuncio, el Poder Ejecutivo sienta una clara posición frente a un eventual nuevo retiro de fondos previsionales. Esta medida en anteriores ocasiones ha generado debate entre quienes defienden la liquidez inmediata para las familias y quienes advierten sobre el impacto en las pensiones futuras y en la economía del país. De hecho, el ministro de Economía Raúl Pérez-Reyes manifestó estar en contra de la iniciativa congresal.

En desarrollo

Notas relacionadas
Ciudadanos marcharon contra la reforma de pensiones fujimorista y por la aprobación del retiro AFP

Ciudadanos marcharon contra la reforma de pensiones fujimorista y por la aprobación del retiro AFP

LEER MÁS
Sigrid Bazán impulsa derogatoria de la reforma de pensiones: "Lo aprobado con aval del Gobierno es un refuerzo al rol de las AFP"

Sigrid Bazán impulsa derogatoria de la reforma de pensiones: "Lo aprobado con aval del Gobierno es un refuerzo al rol de las AFP"

LEER MÁS
Marcha por el retiro de AFP: manifestantes hicieron sentir su rechazo frente al Congreso

Marcha por el retiro de AFP: manifestantes hicieron sentir su rechazo frente al Congreso

LEER MÁS
Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

LEER MÁS
Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

LEER MÁS
Gobierno anuncia bonos de S/500 para familias peruanas en 2025: consulta si eres beneficiario y como cobrarlo en el Banco de la Nación

Gobierno anuncia bonos de S/500 para familias peruanas en 2025: consulta si eres beneficiario y como cobrarlo en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sigrid Bazán impulsa derogatoria de la reforma de pensiones: "Lo aprobado con aval del Gobierno es un refuerzo al rol de las AFP"

Sigrid Bazán impulsa derogatoria de la reforma de pensiones: "Lo aprobado con aval del Gobierno es un refuerzo al rol de las AFP"

LEER MÁS
Trabajadores públicos en Perú pueden solicitar un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir un simple requisito en 2025

Trabajadores públicos en Perú pueden solicitar un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir un simple requisito en 2025

LEER MÁS
Ciudadanos marcharon contra la reforma de pensiones fujimorista y por la aprobación del retiro AFP

Ciudadanos marcharon contra la reforma de pensiones fujimorista y por la aprobación del retiro AFP

LEER MÁS
Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

LEER MÁS
Remate de Aduanas 2025: laptops, smartphones, electrodomésticos y más desde S/1 en nueva subasta Sunat: ¿cómo participar?

Remate de Aduanas 2025: laptops, smartphones, electrodomésticos y más desde S/1 en nueva subasta Sunat: ¿cómo participar?

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El espantapájaros de la Corte IDH, por Diego Pomareda

Ucrania ataca con drones la refinería de Kirishi y provoca incendio en una de las mayores plantas de Rusia

¿A qué hora juega Universitario vs Melgar EN VIVO HOY por el Torneo Clausura de Liga 1 2025?

Economía

Ciudadanos marcharon contra la reforma de pensiones fujimorista y por la aprobación del retiro AFP

Sigrid Bazán impulsa derogatoria de la reforma de pensiones: "Lo aprobado con aval del Gobierno es un refuerzo al rol de las AFP"

66% de universitarios cree que el Perú no mejorará en 10 años y la mitad invertiría fuera

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

"Lo bueno es que ya aprendieron a no protestar": la frase del Gobierno frente a las protestas por el retiro de AFP

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Dina Boluarte saluda al Papa León XIV por su cumpleaños y le canta "Happy Birthday", en medio de protestas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota