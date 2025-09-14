Dina Boluarte respaldará octavo retiro AFP: "Las familias deben decidir cuándo usar su dinero"
Apoyo. El gobierno respaldará el proyecto de ley que autoriza un nuevo retiro de fondos de las AFP, al argumentar que los aportes pertenecen a las familias trabajadoras y deben poder usarlos cuando lo necesiten.
- Ciudadanos marcharon contra la reforma de pensiones fujimorista y por la aprobación del retiro AFP
- Sigrid Bazán impulsa derogatoria de la reforma de pensiones: "Lo aprobado con aval del Gobierno es un refuerzo al rol de las AFP"
La presidenta de la República, Dina Boluarte, expresó su respaldo al proyecto que plantea un octavo retiro de fondos de las AFP, luego de que cientos de afiliados se movilizaran para protestar por la reforma de pensiones que bloquea la liberación de sus ahorros.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
“Queremos anunciar que, tras un proceso de aprobación con el ministro de Economía y atendiendo la preocupación de los peruanos, nuestro gobierno ha tomado la posición de opinar favorablemente sobre esta medida”, señaló la mandataria.
TE RECOMENDAMOS
Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen
Boluarte indicó que los aportes de los trabajadores pertenecen directamente a sus familias. "El dinero que se descuenta y va a las AFP o a la ONP es el dinero de la familia que trabaja. Y si es el dinero de la familia, la familia tiene que saber en qué momento lo requiere", afirmó.
Con este anuncio, el Poder Ejecutivo sienta una clara posición frente a un eventual nuevo retiro de fondos previsionales. Esta medida en anteriores ocasiones ha generado debate entre quienes defienden la liquidez inmediata para las familias y quienes advierten sobre el impacto en las pensiones futuras y en la economía del país. De hecho, el ministro de Economía Raúl Pérez-Reyes manifestó estar en contra de la iniciativa congresal.
En desarrollo