Octavo retiro AFP empezaría en noviembre de 2025: conoce el posible calendario

Pleno del Congreso aprobó el octavo retiro AFP el 17 de septiembre. Foto: composición/Andina

El Congreso aprobó ayer, 17 de septiembre de 2025, la autógrafa de ley que autoriza un nuevo retiro extraordinario de hasta 4 UIT (S/21.400) de los fondos de pensiones.

Con el respaldo del Ejecutivo, que ya adelantó su conformidad con la medida, el proceso apunta a avanzar con rapidez y podría tener su primera entrega de dinero en noviembre de este año.

Octavo retiro AFP: conoce las fechas claves del cronograma

De acuerdo con Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, siguiendo los plazos que rigieron en los retiros anteriores, se estima que la promulgación de la ley en El Peruano se concrete este 19 de septiembre.

A continuación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) deberá publicar el procedimiento operativo, lo que ocurriría el 29 de septiembre como máximo, aunque existe la posibilidad de que se adelante.

Una vez publicado, las AFP tendrían un margen breve para implementar el proceso. Así, la norma entraría en vigencia el 6 de octubre, fecha en que empezarían a recibirse las solicitudes de retiro.

Calendario para el octavo retiro AFP

Siguiendo la secuencia de los anteriores retiros, los pagos se realizarían en cuatro armadas, cada una equivalente a 1 UIT (S/5,350):

Primer retiro: 5 de noviembre de 2025

5 de noviembre de 2025 Segundo retiro: 5 de diciembre de 2025

5 de diciembre de 2025 Tercer retiro: 4 de enero de 2026

4 de enero de 2026 Cuarto retiro: 3 de febrero de 2026

El plazo para presentar solicitudes vencería el 5 de enero de 2026, es decir, 90 días después de que entre en vigencia el procedimiento operativo.

Con este calendario, millones de afiliados tendrían acceso a sus fondos en poco más de mes y medio, en un contexto marcado por la expectativa de mayores recursos disponibles hacia fin de año.