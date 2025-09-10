HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Retiro AFP 2025: Fuerza Popular condiciona avance de proyecto de ley a reforma del sistema de pensiones

Antes de decidir el futuro de las iniciativas sobre el retiro AFP, el presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores, anunció que citarán al MEF y a otras entidades técnicas para abordar el reglamento de la reforma previsional.

En su tercera sesión, Víctor Flores indicó que escucharán la opinión del MEF sobre la reforma de pensiones. Foto: composición LR/Congreso
En su tercera sesión, Víctor Flores indicó que escucharán la opinión del MEF sobre la reforma de pensiones. Foto: composición LR/Congreso

La Comisión de Economía del Congreso dejó fuera de la agenda nuevamente el debate de los proyectos de ley que buscan autorizar un octavo retiro de las AFP. Según explicó el titular de este grupo de trabajo parlamentario, el fujimorista Víctor Flores, es necesario considerar los alcances y limitaciones que establece el nuevo reglamento de reforma de pensiones.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Para abordar ello y tomar una decisión sobre las propuestas que plantean una nueva liberación de fondos previsionales, se citará en próximas sesiones a los titulares del ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), así como el propio Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

PUEDES VER: Nueva marcha por el retiro AFP: aportantes demandan al Congreso que agilice el debate de liberación de 4 UIT

lr.pe

"Frente a los diversos pedidos sobre octavo retiro AFP, debemos considerar el reglamento de la reforma de pensiones publicado hace 5 días por el MEF, que limita el acceso a una pensión mínima para aquellos afiliados que retiren sus fondos de AFP. Esto significa escuchar a los entes técnicos sobre la reforma y su reglamento. Tenemos proyectada sus participaciones con carácter de urgencia", indicó Flores.

A las instituciones mencionadas anteriormente, hay que sumarle los miembros del Consejo Consultivo que busca conformar la Comisión de Economía. Se tratan de Elmer Cuba, exintegrante del equipo económico de Fuerza Popular, Ismael Benavides, exministro de Economía durante el segundo gobierno de Alan García, Diego Macera, integrante del Consejo Fiscal, Francisco Huerta, decano del Colegio de Economistas de La Libertad, Carlos Adrianzén, decano de la Facultad de Economía de la UPC y Jaime Dupuy, director ejecutivo de Comex.

PUEDES VER: Retiro AFP en peligro: MEF observará ley si el Congreso aprueba nueva liberación de fondos

lr.pe

Retiro AFP sin prioridad: abordarán reforma de pensiones

Para el presidente de la Comisión de Economía, el retiro de las AFP no parece ser una prioridad, al parecer. Esta es la tercera sesión ordinaria en la que no se abordan los más de 20 proyectos de ley formulados por diversas bancadas. En su lugar, prefiere condicionar este tipo de iniciativas a la reforma de pensiones que ya cuenta con reglamento desde el 5 de septiembre.

Precisamente, la citación a los representantes de las entidades técnicas responde a la necesidad de evaluar las limitaciones que se fijan para quienes efectúen nuevas liberaciones de sus cuentas individuales de capitalización, así como aspectos importantes referidos a la pensión por consumo, al aporte obligatorio de los trabajadores independientes, al nuevo esquema de la comisión de productividad y otras disposiciones.

Sobre el tema previsional, Flores reconoce las diferentes miradas que existen en el seno de la Comisión de Economía y plantea una metodología de discusión que ya se ha utilizado anteriormente y que solo ha dilatado la resolución de las iniciativas de retiro AFP. Recordemos que, en la anterior legislatura, Ilich López también repitió los mismos argumentos.

PUEDES VER: Sigrid Bazán critica reforma de pensiones gestada por Fuerza Popular: "Es una norma pro AFP"

lr.pe

Ante esta situación, los promotores de estos proyectos de ley no descartan volver a intentar una exoneración del trámite de comisiones en la Junta de Portavoces. Si bien fracasaron en junio de este año cuando se desestimó su pedido por oposición de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Acción Popular, Somos Perú y Avanza País, no encuentran otro camino para resolver este entrampamiento.

"Vamos a ver la estrategia más adecuada para que podamos pedir en la Junta de Portavoces la exoneración, ya que hay una especie de demora en la comisión de Economía. Pero, tiene que agendarse en el tiempo más breve", indicó el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, en una transmisión realizada en sus redes sociales.

PUEDES VER: Retiro AFP 2025: Fuerza Popular dilata avance de proyecto de ley para liberar fondos de pensiones

lr.pe

Convocan movilización por el retiro AFP

Este sábado 13 de septiembre, la Asociación Nacional de Aportantes y Ex Aportantes de AFP (ANAEA - AFP) ha convocado a una nueva marcha que busca presionar al Parlamento para que priorice el debate y aprobación del retiro de hasta 4 UIT de las AFP. La cita será a las 9:00 a. m. "dentro y fuera del Congreso", aseguran en su cuenta de facebook.

Esta es la segunda movilización que se realiza en menos de dos semanas. La primera tuvo lugar en el cruce de la Carretera Central con la Av. Andrés Avelino Cáceres, en Ate. Según sus promotores, los afiliados deben decidir sobre el uso de sus ahorros, ya sea para invertirlos o cubrir sus necesidades básicas.

Si bien aseguran que los anteriores retiros han inyectado liquidez a la economía de sus hogares, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, aseguró que este tipo de medidas han reducido los fondos disponibles para las futuras jubilaciones y comprometen, además, la sostenibilidad del sistema previsional.

"Para nosotros, una política pública sana y buena es aquella que fortalece la protección social. Sin embargo, ha habido una permanente costumbre de la gente de consumir sus pensiones y CTS. Eso no es bueno pensando en el mediano plazo y cuando las personas sean adultos mayores", indicó a los medios de comunicación.

Notas relacionadas
Nueva marcha por el retiro AFP: aportantes demandan al Congreso que agilice el debate de liberación de 4 UIT

Nueva marcha por el retiro AFP: aportantes demandan al Congreso que agilice el debate de liberación de 4 UIT

LEER MÁS
Sigrid Bazán critica reforma de pensiones gestada por Fuerza Popular: "Es una norma pro AFP"

Sigrid Bazán critica reforma de pensiones gestada por Fuerza Popular: "Es una norma pro AFP"

LEER MÁS
Retiro AFP en peligro: MEF observará ley si el Congreso aprueba nueva liberación de fondos

Retiro AFP en peligro: MEF observará ley si el Congreso aprueba nueva liberación de fondos

LEER MÁS
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno anuncia bonos de S/500 para familias peruanas en 2025: consulta si eres beneficiario y como cobrarlo en el Banco de la Nación

Gobierno anuncia bonos de S/500 para familias peruanas en 2025: consulta si eres beneficiario y como cobrarlo en el Banco de la Nación

LEER MÁS
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
El significado de las letras A, B, C, D y E en la página oficial del Fonavi para saber si eres beneficiario de cobrar aportes en 2025

El significado de las letras A, B, C, D y E en la página oficial del Fonavi para saber si eres beneficiario de cobrar aportes en 2025

LEER MÁS
Vuelve Pasteurina: la clásica gaseosa peruana reaparece tras 20 años con su tradicional sabor a hierbaluisa

Vuelve Pasteurina: la clásica gaseosa peruana reaparece tras 20 años con su tradicional sabor a hierbaluisa

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/25.000 a cevichería por servir un pedazo de vidrio en un chilcano

Indecopi multa con más de S/25.000 a cevichería por servir un pedazo de vidrio en un chilcano

LEER MÁS
Nueva marcha por el retiro AFP: aportantes demandan al Congreso que agilice el debate de liberación de 4 UIT

Nueva marcha por el retiro AFP: aportantes demandan al Congreso que agilice el debate de liberación de 4 UIT

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¡Perú a la final del Mundial de Desayunos! Pan con chicharrón vence a la marraqueta de Chile y se enfrentará a Venezuela

Streamers son abordados por la PNP al ingresar sin permiso al Presbítero Maestro, pero lanzan amenaza: “Ya está marcado ese tío"

Latino es obligado por ICE a autodeportarse de Estados Unidos y dejar a su hija con delicado estado de salud: "No llores"

Economía

Indecopi multa con más de S/25.000 a cevichería por servir un pedazo de vidrio en un chilcano

Reintegro 4: herederos del Fonavi cobran con estos documentos durante septiembre de 2025, vía Banco de la Nación

Vuelve Pasteurina: la clásica gaseosa peruana reaparece tras 20 años con su tradicional sabor a hierbaluisa

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Elecciones 2026: Ley Seca y prohibición de difundir encuestas podrían ser eliminadas

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

Delia Espinoza anuncia demanda de inconstitucionalidad contra Ley de Amnistía: "Tenemos listo el proyecto"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota