La Comisión de Economía del Congreso dejó fuera de la agenda nuevamente el debate de los proyectos de ley que buscan autorizar un octavo retiro de las AFP. Según explicó el titular de este grupo de trabajo parlamentario, el fujimorista Víctor Flores, es necesario considerar los alcances y limitaciones que establece el nuevo reglamento de reforma de pensiones.

Para abordar ello y tomar una decisión sobre las propuestas que plantean una nueva liberación de fondos previsionales, se citará en próximas sesiones a los titulares del ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), así como el propio Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

"Frente a los diversos pedidos sobre octavo retiro AFP, debemos considerar el reglamento de la reforma de pensiones publicado hace 5 días por el MEF, que limita el acceso a una pensión mínima para aquellos afiliados que retiren sus fondos de AFP. Esto significa escuchar a los entes técnicos sobre la reforma y su reglamento. Tenemos proyectada sus participaciones con carácter de urgencia", indicó Flores.

A las instituciones mencionadas anteriormente, hay que sumarle los miembros del Consejo Consultivo que busca conformar la Comisión de Economía. Se tratan de Elmer Cuba, exintegrante del equipo económico de Fuerza Popular, Ismael Benavides, exministro de Economía durante el segundo gobierno de Alan García, Diego Macera, integrante del Consejo Fiscal, Francisco Huerta, decano del Colegio de Economistas de La Libertad, Carlos Adrianzén, decano de la Facultad de Economía de la UPC y Jaime Dupuy, director ejecutivo de Comex.

Retiro AFP sin prioridad: abordarán reforma de pensiones

Para el presidente de la Comisión de Economía, el retiro de las AFP no parece ser una prioridad, al parecer. Esta es la tercera sesión ordinaria en la que no se abordan los más de 20 proyectos de ley formulados por diversas bancadas. En su lugar, prefiere condicionar este tipo de iniciativas a la reforma de pensiones que ya cuenta con reglamento desde el 5 de septiembre.

Precisamente, la citación a los representantes de las entidades técnicas responde a la necesidad de evaluar las limitaciones que se fijan para quienes efectúen nuevas liberaciones de sus cuentas individuales de capitalización, así como aspectos importantes referidos a la pensión por consumo, al aporte obligatorio de los trabajadores independientes, al nuevo esquema de la comisión de productividad y otras disposiciones.

Sobre el tema previsional, Flores reconoce las diferentes miradas que existen en el seno de la Comisión de Economía y plantea una metodología de discusión que ya se ha utilizado anteriormente y que solo ha dilatado la resolución de las iniciativas de retiro AFP. Recordemos que, en la anterior legislatura, Ilich López también repitió los mismos argumentos.

Ante esta situación, los promotores de estos proyectos de ley no descartan volver a intentar una exoneración del trámite de comisiones en la Junta de Portavoces. Si bien fracasaron en junio de este año cuando se desestimó su pedido por oposición de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Acción Popular, Somos Perú y Avanza País, no encuentran otro camino para resolver este entrampamiento.

"Vamos a ver la estrategia más adecuada para que podamos pedir en la Junta de Portavoces la exoneración, ya que hay una especie de demora en la comisión de Economía. Pero, tiene que agendarse en el tiempo más breve", indicó el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, en una transmisión realizada en sus redes sociales.

Convocan movilización por el retiro AFP

Este sábado 13 de septiembre, la Asociación Nacional de Aportantes y Ex Aportantes de AFP (ANAEA - AFP) ha convocado a una nueva marcha que busca presionar al Parlamento para que priorice el debate y aprobación del retiro de hasta 4 UIT de las AFP. La cita será a las 9:00 a. m. "dentro y fuera del Congreso", aseguran en su cuenta de facebook.

Esta es la segunda movilización que se realiza en menos de dos semanas. La primera tuvo lugar en el cruce de la Carretera Central con la Av. Andrés Avelino Cáceres, en Ate. Según sus promotores, los afiliados deben decidir sobre el uso de sus ahorros, ya sea para invertirlos o cubrir sus necesidades básicas.

Si bien aseguran que los anteriores retiros han inyectado liquidez a la economía de sus hogares, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, aseguró que este tipo de medidas han reducido los fondos disponibles para las futuras jubilaciones y comprometen, además, la sostenibilidad del sistema previsional.

"Para nosotros, una política pública sana y buena es aquella que fortalece la protección social. Sin embargo, ha habido una permanente costumbre de la gente de consumir sus pensiones y CTS. Eso no es bueno pensando en el mediano plazo y cuando las personas sean adultos mayores", indicó a los medios de comunicación.