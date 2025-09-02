HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Ministro de Trabajo sugiere revisar actuación de las AFP: "Podrían estar usando mal los fondos y no viendo el interés del trabajador"

El ministro de Trabajo Daniel Maurate indicó que algunas AFP podrían estar viendo sus intereses y no en favor de los trabajadores. Al respecto, dijo que se puede reformar esa situación.

Daniel Maurate, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
Daniel Maurate, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, sugirió que es necesario revisar la actuación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pues advirtió que algunas estarían priorizando sus intereses por encima de los afiliados.

"La política previsional es que todos tengan una posibilidad de pensión, atención médica y recursos cuando se queden sin empleo. Lo que puede estar pasando, y ahí quizá falta mirar bien, es que algunas AFPs estén usando mal los fondos o de repente no atendiendo adecuadamente, viendo sus intereses y no el interés del trabajador. Se puede reformar eso. Hay espacio para hacer la reforma", declaró.

Perú dejará de recaudar más de S/26.000 millones en 2026 por beneficios tributarios

lr.pe

Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), las cuatro AFP que operan en el Perú registraron utilidades netas (ganancias) por S/263,9 millones, al cierre de julio. En cuanto a la rentabilidad real, que mide cuánto crecen o se reducen los fondos de afiliados después de descontar la inflación, fue mínima.

El Fondo 1 rindió 3,28% a 12 meses. Este fondo es considerado conservador toda vez que está destinado a afiliados de 60 años o próximos a pensionarse. En el Fondo 2, donde está la mayoría de afiliados, marcó 3,07% y el Fondo 3 —el más riesgoso y donde invierten los jóvenes y nuevos aportantes— arrojó prácticamente cero (0,12%). En detalle, Habitat encabezó el grupo con 5,82%, pero Integra registró una pérdida de -0,52%, y Prima cayó con fuerza hasta -6,21%. Profuturo cerró con 0,32%.

Fin al boom de los depósitos a plazo: Peruanos prefieren el ahorro inmediato

lr.pe

El economista César Antúnez señaló anteriormente a La República que, aunque los resultados superan la inflación, siguen siendo bajos para lo que debería ofrecer un sistema diversificado como el que tiene las AFP. "Hoy un depósito a plazo de renta fija paga casi 6% y te da una ganancia real de 3 puntos sobre la inflación", indicó.

Maurate recordó que, tras la aprobación de la ley de reforma de pensiones, el Poder Ejecutivo trabaja aún en el reglamento que permitirá su aplicación. Explicó que el nuevo esquema permitirá el ingreso de más entidades para administrar los fondos, lo que incrementará la competencia y debería traducirse en mejores pensiones.

"Eso va a generar un ambiente poco mas competitivo, pero también mejorar las pensiones con la formalización", agregó.

Más de 12 millones de peruanos en la informalidad

En aras de la formalización, el ministro dijo además que los trabajadores, exigiendo boletas en restaurantes y bodegas, podrán ver la manera de mejorar sus ingresos y pensiones. Recordó que existen cerca de 2 millones de empresas que buscan formalizarse y que su sector prepara mecanismos para acompañarlas.

Además, señaló que se viene implementando una plataforma virtual para promover el autoempleo, especialmente entre jóvenes que buscan generar sus propios ingresos y no trabajar bajo relación de dependencia. Anteriormente, había indicado que esta plataforma estaría lista para junio.

"Estamos trabajando con una plataforma para autoempleo. Muchos jóvenes quieren estar en autoempleo porque no quieren tener un jefe, y quieren seguir sus propios empleos. Estamos viendo mecanismos de cómo tributan", añadió.

Sobre ello, dijo que hay más de 5 millones 300.000 en la informalidad laboral con RUC, y deben estar ya tributando. "Esos deben ser contabilizados como parte de la formalidad por ejemplo, dijo.

De acuerdo con Maurate, actualmente hay más de 12,4 millones de peruanos en la informalidad laboral. En los últimos dos años, la formalidad laboral solo ha crecido 3%.

