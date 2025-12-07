Horarios de atención de los supermercados y centros comerciales en este feriado largo | Foto: Composición LR

Con la llegada del feriado largo del lunes 8 y martes 9 de diciembre de 2025 en el Perú, surge la duda sobre el funcionamiento de los principales supermercados y centros comerciales del país. Tiendas como Plaza Vea, Metro, Tottus y Wong, así como los conocidos Mall del Sur, Plaza Norte o Real Plaza, suelen ajustar sus horarios en fechas especiales, por lo que muchos consumidores quieren saber si operarán con normalidad o si aplicarán cambios específicos durante estos días de descanso.

Para ayudar a organizar tu semana, planificar compras y evitar contratiempos antes de viajar o realizar actividades familiares, reunimos la información más reciente sobre los horarios oficiales anunciados por estas cadenas. Aquí encontrarás una guía actualizada con los tiempos de atención confirmados para cada establecimiento durante los feriados, de modo que puedas anticiparte y aprovechar mejor estas jornadas no laborables.

Conoce cómo atenderán los supermercados durante el feriado largo. Foto: Metro_peru/ Makro_peru

Horarios oficiales de los supermercados para el feriado largo de diciembre 2025

De acuerdo con la información compartida por las principales cadenas comerciales, los supermercados más concurridos del país mantendrán horarios muy similares a los de un día regular durante el feriado. Las horas de atención que se presentan corresponden a comunicados oficiales y en base en sus anuncios recientes. Sin embargo, es importante considerar que algunos locales podrían operar con ligeras variaciones.

Metro: 08:00 a.m. - 10:00 p.m.

Plaza Vea: 08:00 a.m. - 10:00 p.m.

Wong: 07:00 a.m. - 10:00 p.m.

Tottus: 07:00 a.m. - 10:00 p.m.

Vivanda: 08:00 a.m. - 10:00 p.m.

Mass: 07:00 a.m. - 10:00 p.m.

Makro: 07:00 a.m. - 10:00 p.m. (en algunas sucursales hasta las 11 p.m.)

Conoce los horarios oficiales de los centros comerciales para el feriado largo

En el caso de los centros comerciales, de no haber ningún cambio, operarán en sus horarios habituales durante el 8 y 9 de diciembre. La atención, en la mayoría de los casos, inicia a 10:00 a. m. y terminan a las 10:00 p. m., aunque algunas sedes podrían variar. Por ello, es recomendable revisar las redes sociales o la web del complejo comercial elegido para confirmar posibles cambios de último minuto.