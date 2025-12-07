HOYSuscripcion LR Focus

Alfredo Barnechea es el candidato presidencial de Acción Popular tras imponerse a Julio Chávez

El partido de lampa enfrenta una crisis interna. Mientras Alfredo Barnechea era elegido como candidato presidencial para las Elecciones 2026, salieron a relucir denuncias de suplantación de delegados.

Alfredo Barnechea se impuso a Julio Chávez en las elecciones por delegados. Foto: Andina.
Alfredo Barnechea se impuso a Julio Chávez en las elecciones por delegados. Foto: Andina.

Alfredo Barnechea García es el candidato presidencial de Acción Popular para las Elecciones 2026, tras imponerse a Julio Chávez, presidente del partido de la lampa. De acuerdo al reporte oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la fórmula de Barnechea obtuvo la victoria en esta votación interna.

Con el 100% de actas procesadas y contabilizadas, Barnechea obtuvo 37 votos, mientras que Julio Chávez tuvo 26.

En la lista presidencial, Alfredo Barnechea está acompañado por Armando Villanueva Mercado como candidato a la primera vicepresidencia y por Tania Janet Abad Jaime en la segunda vicepresidencia.

Acción Popular: denuncias de suplantación de delegados y audios comprometen a su dirigencia

Mientras la ONPE reportaba como ganador a Barnechea, un reportaje de Punto Final expuso una serie de irregularidades en el partido Acción Popular durante la elección de delegados.

Según la investigación, el 30 de noviembre se eligió a los delegados; sin embargo, algunos representantes legítimos habrían sido reemplazados por otros nombres que no coinciden con las actas originales.

Entre ellos, militantes de Huancavelica denunciaron que personas que no ganaron las internas aparecieron como delegados habilitados para votar.

A ello se suma la difusión de un audio en el que se le atribuye a Cintihia Pajuelo, residenta del comité electoral, de ofrecer un puesto de trabajo a cambio de retirar a una delegada de una mesa electoral.

El militante John Plasencia entregó una grabación que habría realizado el 28 de noviembre. Cinthia Pajuelo le propone retirar a su esposa de una mesa de votación a cambio de un empleo de S/ 2.000 en el despacho del congresista Ilich López.

Tras ser consultada por el programa dominical, Pajuelo negó haber ofrecido beneficios o interferir en la votación.

