Conoce cómo participar de este remate de Aduanas que subastará smartphones, parlantes, bicicletas, electrodomésticos y más desde S/1. | Foto: composición LR

Conoce cómo participar de este remate de Aduanas que subastará smartphones, parlantes, bicicletas, electrodomésticos y más desde S/1. | Foto: composición LR

Un nuevo remate de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) tendrá lugar este mes de diciembre en su portal web. Podrás encontrar desde smartphones, iPads, iPhones y bicicletas hasta electrodomésticos desde S/1 en esta subasta que se realizará en su plataforma virtual, todo ello como parte de los productos decomisados por Aduanas y puestos a disposición del público.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Esta es una opción para acceder a artículos a precios reducidos desde cualquier punto del Perú. Conoce cómo participar en este remate que Aduanas realizará antes de Navidad.

TE RECOMENDAMOS ¿HABRÁ UNA CRISIS EN 2026?: señales que no se pueden ignorar | #Econow con Eduardo Recoba

¿Cómo acceder a este remate de Adunas?

En el portal oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) se encuentra publicada la relación completa de los artículos que entrarán en subasta durante el mes de diciembre. Para participar en este remate de Aduanas, solo debes cumplir los pasos que se detallan a continuación.

Crea tu usuario en la plataforma oficial de Sunat: Ingresa al portal de Remates Aduanas y regístrate con tu DNI o RUC. Ingresa una contraseña y un correo electrónico. Si ya cuentas con un perfil, solo inicia sesión.

Valida tu cuenta: Después de completar tus datos, revisa tu bandeja de correo y confirma el registro mediante el enlace que enviará la Sunat.

Consulta la convocatoria vigente: Examina la lista de productos disponibles y, si deseas conocer información específica de un artículo, selecciona la opción “más detalles”.

Haz tu oferta: Elige el producto de tu interés y coloca el monto con el que deseas iniciar o participar en la subasta. Los precios pueden partir desde S/1.

Espera el resultado. Si ningún participante ofrece un monto superior al tuyo, obtendrás el artículo seleccionado.