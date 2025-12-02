HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP
Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP     Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP     Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP     
Economía

Remate de Adunas en diciembre 2025: adquiere desde S/1 smartphones, parlantes, bicicletas y más electrodomésticos en esta subasta virtual antes de Navidad

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) realizará un remate virtual este diciembre con artículos desde S/1. La subasta incluye smartphones, iPads, bicicletas y más electrodomésticos.

Conoce cómo participar de este remate de Aduanas que subastará smartphones, parlantes, bicicletas, electrodomésticos y más desde S/1.
Conoce cómo participar de este remate de Aduanas que subastará smartphones, parlantes, bicicletas, electrodomésticos y más desde S/1. | Foto: composición LR

Un nuevo remate de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) tendrá lugar este mes de diciembre en su portal web. Podrás encontrar desde smartphones, iPads, iPhones y bicicletas hasta electrodomésticos desde S/1 en esta subasta que se realizará en su plataforma virtual, todo ello como parte de los productos decomisados por Aduanas y puestos a disposición del público.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Esta es una opción para acceder a artículos a precios reducidos desde cualquier punto del Perú. Conoce cómo participar en este remate que Aduanas realizará antes de Navidad.

TE RECOMENDAMOS

¿HABRÁ UNA CRISIS EN 2026?: señales que no se pueden ignorar | #Econow con Eduardo Recoba

PUEDES VER: SUNAT lanza convocatoria laboral con sueldos de hasta S/10.500: conoce los requisitos y fechas de postulación

lr.pe

¿Cómo acceder a este remate de Adunas?

En el portal oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) se encuentra publicada la relación completa de los artículos que entrarán en subasta durante el mes de diciembre. Para participar en este remate de Aduanas, solo debes cumplir los pasos que se detallan a continuación.

  • Crea tu usuario en la plataforma oficial de Sunat: Ingresa al portal de Remates Aduanas y regístrate con tu DNI o RUC. Ingresa una contraseña y un correo electrónico. Si ya cuentas con un perfil, solo inicia sesión.
  • Valida tu cuenta: Después de completar tus datos, revisa tu bandeja de correo y confirma el registro mediante el enlace que enviará la Sunat.
  • Consulta la convocatoria vigente: Examina la lista de productos disponibles y, si deseas conocer información específica de un artículo, selecciona la opción “más detalles”.
  • Haz tu oferta: Elige el producto de tu interés y coloca el monto con el que deseas iniciar o participar en la subasta. Los precios pueden partir desde S/1.

Espera el resultado. Si ningún participante ofrece un monto superior al tuyo, obtendrás el artículo seleccionado.

Remate de Aduanas este mes de diciembre.

Remate de Aduanas este mes de diciembre.

Notas relacionadas
Sunat rematará más de 70 casas y locales en Lima, Piura, Loreto y otras regiones del país valorados en más de S/76 millones: ¿cómo participar?

Sunat rematará más de 70 casas y locales en Lima, Piura, Loreto y otras regiones del país valorados en más de S/76 millones: ¿cómo participar?

LEER MÁS
Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

LEER MÁS
CBP incauta millonario lote de relojes y estampillas falsas en la frontera: el contrabando iba directo a Nueva York

CBP incauta millonario lote de relojes y estampillas falsas en la frontera: el contrabando iba directo a Nueva York

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

LEER MÁS
Alexandra Ames: "El Gobierno no priorizó la educación; con S/50 millones no alcanza ni para 2.000 becas 18 de las 20.000 prometidas"

Alexandra Ames: "El Gobierno no priorizó la educación; con S/50 millones no alcanza ni para 2.000 becas 18 de las 20.000 prometidas"

LEER MÁS
Bono para trabajadores del sector público: beneficiarios y requisitos en Ley de Presupuesto 2026

Bono para trabajadores del sector público: beneficiarios y requisitos en Ley de Presupuesto 2026

LEER MÁS
Yape establece límite de transferencia para usuarios cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP: ¿hasta cuánto puedes yapear?

Yape establece límite de transferencia para usuarios cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP: ¿hasta cuánto puedes yapear?

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

LEER MÁS
Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos

Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 26 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Indecopi exige a aerolíneas informar sobre nueva tarifa por escala internacional en el aeropuerto Jorge Chávez desde diciembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025