Los tres integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Economía pertenecen a bancadas que bloquearon el retiro de las AFP en Junta de Portavoces. Foto: composición LR/Congreso

La Comisión de Economía del Congreso retomará sus actividades ordinarias el próximo miércoles 3 de septiembre debido a la semana de representación que está en curso. Mientras algunos parlamentarios insisten en que los proyectos de ley para autorizar un nuevo retiro AFP sean priorizados, el presidente de este grupo de trabajo aparenta tomar otro camino.

Basta con revisar su plan de trabajo que busca mantener la "solidez, solvencia y sostenibilidad de los fondos privados de pensiones" o con observar las subcomisiones que se crearon para fortalecer el seguimiento de la reforma previsional. Con ello, se puede inferir su evidente interés por hacer vale los alcances de esta norma, que aún no ha sido reglamentada y que restringe futuras liberaciones de los fondos.

“Tenemos que hacer fuerza para que la reglamentación de la ley de reforma previsional también salga adelante. No puede ser que todavía esté en carpeta”, dijo en una entrevista al canal del Congreso. Ya en abril de este año, Flores había hecho explícita su posición de rechazo a los retiros de las AFP porque perjudican las pensiones de jubilación.

Si bien su declaración a canal N podría tener un correlato con su deseo de dirigir una comisión técnica dedicada a mantener la disciplina fiscal, lo cierto es que su bancada concentra la mayor cantidad de proyectos con impacto fiscal en los últimos cuatro años, que representan pérdidas de casi S/38 millones, según un informe del MEF.

Retiro AFP: malas noticias para los afiliados

A la posición de Flores que respalda la reforma de pensiones gestada por su partido, se suma el pragmatismo de Elvis Vergara de Acción Popular, bancada que anteriormente presidía la Comisión de Economía y que trabó la aprobación del octavo retiro de las AFP, condicionándola a la publicación del reglamento de reforma de pensiones.

En febrero, el secretario de este grupo de trabajo y también vocero de Acción Popular le declaró a Panamericana que dicha medida era populista, pero algunos meses después se mostró más calculador, al parecer, mirando la tribuna electoral. En una entrevista a canal N de junio, dijo que no era un tema urgente a diferencia del periodo de pandemia, pero evitó rechazar la iniciativa de ley de forma tajante.

"Hemos escuchado a todos los sectores para tener una opinión. Yo creo que la necesidad del retiro de las AFP no es en este momento tan urgente como lo fue en la pandemia. Sin embargo, la gente no cree qué tan beneficiosa pueden ser las AFP, ya que su rentabilidad es mayor que la del aportante. Eso ha generado disconformidad", reflexionó.

La tercera integrante de la Mesa Directiva que preside el fujimorista Víctor Flores es Ana Zegarra, quien juró como legisladora de Somos Perú en octubre del año pasado luego de reemplazar al fallecido congresista Hitler Saavedra. No hay mucho registro de entrevistas donde aborde el retiro de las AFP con profundidad, pero existe una propuesta de ley de su partido que ella respaldó.

En septiembre del año pasado, su colega José Pazo presentó una iniciativa legislativa para que los trabajadores en planilla retiren hasta 4 UIT de sus fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización, pero en menos tiempo. Serían dos armadas, cada una de 2 UIT en treinta días calendario. En el portal del Congreso, Zegarra aparece como una de las coautoras de la norma.

Además, hay que recordar que las tres bancadas que conforman la mesa directiva de la Comisión de Economía fueron acusadas por el congresista José Luna de bloquear la liberación de las AFP en Junta de Portavoces. Fuerza Popular, Somos Perú y Acción Popular se opusieron al pedido de dispensar de trámite el proyecto que autoriza la liberación de hasta 4 UIT de los fondos privados de pensiones.

Estos son los proyectos de ley sobre retiro AFP