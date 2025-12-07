Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Germán Juárez Atoche tuvo a su cargo los casos contra los expresidentes Ollanta Humala y Martín Vizcarra, hoy sentenciados por delitos de corrupción. Foto: Composición/LR

Cambios en el Ministerio Público. El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, removió al fiscal Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato, tras más de 8 años en el cargo. Asimismo, dispuso que Juárez Atoche sea ascendido como fiscal superior provisional de Lima Centro.

La decisión del titular de la Fiscalía fue oficializada en el diario oficial El Peruano a través de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N. °3680-2025-MP-FN.

En ese sentido, Juárez Atoche estará a cargo de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, lugar que era ocupado por la fiscal Elizabeth Peralta Santur, quien hoy cumple prisión preventiva en el marco de las investigaciones del caso Andrés Hurtado 'Chibolín' por el presunto delito de tráfico de influencias. Además, el oficio recuerda que, en octubre de este año, la Autoridad Nacional de Control (ANC) de la institución decidió apartarla de la entidad por 3 meses.

En tanto, la resolución indica que Peralta Santur, debido a su situación legal, "le impide asumir y ejercer funciones propias de su cargo, resultando ineficaz e inejecutable un acto administrativo que la designe, por lo cual, deberá quedar en suspenso cualquier designación inherente a su cargo hasta que se resuelva su situación jurídica y el cese de impedimento material respecto al ejercicio de la función fiscal".

En la misma resolución, también se dio por concluida la designación de Peralta Santur en el área antes mencionada del Ministerio Público.

Esta decisión dentro del Ministerio Público deberá notificarse, según consta en la resolución, a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Corte Suprema, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro, la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado Activos y al coordinador del Equipo Especial de Fiscales, Rafael Vela Barba.