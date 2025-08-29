HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Retiro AFP: ciudadanos se movilizarán para exigir al Congreso que apruebe nueva liberación de fondos

Ante la cercanía de la sesión de la Comisión de Economía, se alista una marcha este 31 de agosto que busca presionar al Congreso para que agilice la aprobación del octavo retiro de las AFP.


Ciudadanos piden al Congreso que de luz verde al proyecto de retiro de 4 UIT con garantía de pensión mínima. Foto: Félix Contreras/La República
Ciudadanos piden al Congreso que de luz verde al proyecto de retiro de 4 UIT con garantía de pensión mínima. Foto: Félix Contreras/La República

La reiterada estrategia de algunas bancadas del Congreso de retrasar el octavo retiro de las AFP ha generado la molestia de miles de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP). Ante las pocas posibilidades que tiene esta iniciativa de progresar bajo la conducción de Fuerza Popular en la Comisión de Economía, se avecina una nueva movilización.

Este domingo 31 de agosto saldrán a las calles cientos de afiliados a las AFP para exigir al Parlamento que priorice el debate y votación de este proyecto de ley que pretende darle luz verde a una nueva liberación de las Cuentas Individuales de Capitalización (CIC). El punto de concentración será a las 8:00 a. m. en el cruce de la Carretera Central con la Av. Andrés Avelino Cáceres, en Ate.

PUEDES VER: Malas noticias para el retiro AFP: posturas en la Comisión de Economía del Congreso ponen en riesgo su avance

“La marcha busca visibilizar el reclamo de miles de trabajadores que, tras décadas de esfuerzo, exigen justicia previsional y acceso a sus propios fondos. Esta será una jornada histórica”, indicó el congresista de Podemos José Luna, autor de uno de los proyectos que busca autorizar un retiro de hasta 4 UIT de las AFP, inaplicando las prohibiciones de la reforma previsional.

Pero, la convocatoria de Luna no es la única en curso. La Asociación Nacional de Aportantes y Ex Aportantes de AFP publicó en redes sociales el anuncio de una movilización para este sábado 13 de septiembre en el Congreso. En opinión de este colectivo, tanto los afiliados de las AFP como los de la ONP, merecen el derecho de acceder a sus fondos.

PUEDES VER: Nuevo retiro AFP 2025: Comisión de Economía hace una pausa y volverá a sesionar en septiembre

Convocan marcha por el retiro AFP

A pocos días de retomarse las sesiones ordinarias de la Comisión de Economía, los afiliados a las AFP buscan ejercer presión para que no se siga postergando el abordaje de esta iniciativa. Y es que la presidencia de Fuerza Popular no muestra indicios de darle prioridad a los más de 20 proyectos de liberación de los fondos previsionales. Contrario a ello, el parlamentario Víctor Flores se inclina por defender la reforma de pensiones gestada por su partido.

Precisamente, esta misma línea adoptó en la anterior legislatura Ilich López de Acción Popular, quien condicionó el avance de la norma a la publicación del reglamento de reforma de pensiones. Si a ello, le sumamos la recurrente oposición del MEF, la SBS y otras entidades financieras a este tipo de propuestas, el panorama se muestra negativo.

PUEDES VER: En medio de un posible retiro AFP, ganancias de administradoras suman S/263 millones y rentabilidad de afiliados se estancan

Ante esta situación, los promotores de la movilización aseguran que "no se está haciendo nada para enfrentar el desempleo y los impactos de la crisis económica que sigue golpeando a los más pobres". Además de insistir en que se apruebe el retiro de las AFP, los convocantes exigen al MEF que cumpla con los alcances de la Ley 31279, que otorga el bono de reconocimiento, a quienes desde el 2002, migraron de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) al SPP.

“No estamos pidiendo dádivas ni subsidios. Esa ley exige que el Estado entregue el dinero que, por años, ha aportado cada mes durante años, y que hoy, tras migrar a una AFP, el Estado quiere quedarse con ese dinero”, enfatizó Luna, quien acusó anteriormente a Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Acción Popular, Somos Perú y Avanza País de bloquear la exoneración de dictamen del retiro AFP en la Junta de Portavoces.

PUEDES VER: Reforma de pensiones en Perú podría durar solo dos años antes de derogarse

Retiro de AFP: ¿cuántos se aprobaron hasta ahora?

Desde el 1 de abril del 2020 hasta la actualidad se efectuaron siete retiros de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones debido a los proyectos de ley que se aprobaron en el Congreso y que buscaban enfrentar los impactos de la pandemia en la economía de nuestro país.

El primero de ellos estableció el desembolso de hasta S/2.000 en el 2020, el segundo permitía la liberación del 25% de los fondos y disponía un monto máximo de 3 UIT en ese mismo año. Asimismo, el 13 de abril del 2020 se autorizó un nuevo desembolso de S/2.000 para los trabajadores despedidos por la suspensión perfecta y el 18 de noviembre de ese año, los afiliados podían retirar hasta 4 UIT de sus fondos.

En mayo del 2021 se volvió a autorizar una liberación de AFP hasta S/17.600 y en el 2023, el monto aprobado fue hasta los S/18.400. Por último, el Congreso aprobó en abril del año pasado el séptimo retiro de los fondos privados de pensiones de hasta S/20.600.

