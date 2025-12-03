HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Aguinaldo por Navidad 2025: gobierno oficializa pago de S/300 para trabajadores del sector público

Los trabajadores del Estado recibirán el aguinaldo en la planilla de pagos de diciembre, según el Decreto Supremo que publicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El aguinaldo por Navidad no se encuentra sujeto a aportaciones, contribuciones ni descuentos. Foto: composición LR/Andina
El aguinaldo por Navidad no se encuentra sujeto a aportaciones, contribuciones ni descuentos. Foto: composición LR/Andina

Ya es oficial. El Gobierno de José Jerí autorizó el pago del aguinaldo por Navidad que se hará efectivo en la planilla de diciembre de los trabajadores del sector público. A través del Decreto Supremo Nº 283-2025-EF, publicado en la separata de normas legales de El Peruano, se dio luz verde al otorgamiento de este beneficio económico, cuyo monto asciende a S/300.

El dispositivo legal, que lleva la firma del presidente y de la ministra de Economía, Denisse Miralles, precisa que el aguinaldo no se encuentra sujeto a aportaciones, contribuciones ni descuentos de índole alguna, excepto aquellos otros establecidos por ley o autorizados por el trabajador. Recordemos que este ingreso adicional está contemplado en la ley del presupuesto público para el año fiscal 2025 y se financia con cargo a los créditos presupuestarios asignados en la partida institucional de las entidades públicas.

Pago del aguinaldo: estos son los beneficiarios

El aguinaldo es un beneficio económico que se otorga a los funcionarios, servidores nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, la ley N°2944 y la ley N° 30512. Además, lo recibirán:

  1. Docentes universitarios a los que se refiere la Ley n.º 30220.
  2. Personal de salud del Decreto Legislativo Nº 1153; los obreros permanentes y eventuales del sector público.
  3. Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
  4. Pensionistas de derecho propio a cargo del Estado, comprendidos en los regímenes de las Leyes n.º 15117 y 28091, en el Decreto Supremo N.º 051-88-PCM, así como los Decretos Leyes n.º 19846 y 20530.
  5. Los trabajadores contratados bajo el régimen laboral CAS (Decreto Legislativo Nº 1057).
Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Aguinaldo y gratificación en Perú 2025: ¿desde cuándo y qué montos podrán cobrar los trabajadores en diciembre?

Aguinaldo y gratificación en Perú 2025: ¿desde cuándo y qué montos podrán cobrar los trabajadores en diciembre?

El pago especial que los trabajadores públicos y privados cobrarán por ley tras el feriado largo de diciembre 2025

El pago especial que los trabajadores públicos y privados cobrarán por ley tras el feriado largo de diciembre 2025

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

