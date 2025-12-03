El aguinaldo por Navidad no se encuentra sujeto a aportaciones, contribuciones ni descuentos. Foto: composición LR/Andina

El aguinaldo por Navidad no se encuentra sujeto a aportaciones, contribuciones ni descuentos. Foto: composición LR/Andina

Ya es oficial. El Gobierno de José Jerí autorizó el pago del aguinaldo por Navidad que se hará efectivo en la planilla de diciembre de los trabajadores del sector público. A través del Decreto Supremo Nº 283-2025-EF, publicado en la separata de normas legales de El Peruano, se dio luz verde al otorgamiento de este beneficio económico, cuyo monto asciende a S/300.

El dispositivo legal, que lleva la firma del presidente y de la ministra de Economía, Denisse Miralles, precisa que el aguinaldo no se encuentra sujeto a aportaciones, contribuciones ni descuentos de índole alguna, excepto aquellos otros establecidos por ley o autorizados por el trabajador. Recordemos que este ingreso adicional está contemplado en la ley del presupuesto público para el año fiscal 2025 y se financia con cargo a los créditos presupuestarios asignados en la partida institucional de las entidades públicas.

Pago del aguinaldo: estos son los beneficiarios

El aguinaldo es un beneficio económico que se otorga a los funcionarios, servidores nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, la ley N°2944 y la ley N° 30512. Además, lo recibirán: