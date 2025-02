Las AFP ganaron más S/491 millones, pese a retiro de ahorros y baja rentabilidad de fondos de aportantes

Pese a los temblores del séptimo retiro de ahorros y generar una rentabilidad casi nula en todos los tipos de fondos, las cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que operan en el Perú (Habitat, Integra, Profuturo y Prima) registraron ganancias al cierre del 2024, de S/491 millones 450.000.

Este importe representa un incremento de 1,04% más que en el acumulado del 2023 cuando obtuvieron S/486 millones 399.000, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

“Este resultado se explica principalmente por el aumento de los ingresos brutos (4,2%). Es decir, las comisiones que cobran las AFP a los afiliados”, explicó el economista Cesar Antunez a La República.

“Por eso las AFP están haciendo lobby para que no hagan retiros, porque justamente su comisión depende del monto administrado.Cuando este monto es más pequeño, menores son los ingresos”, agregó.

En detalle, Prima AFP fue la que mayores utilidades obtuvo al alcanzar S/169 millones (+7,3%). Le sigue Integra con S/156 millones (+12,2%), Profuturo con S/112 millones (su ganancia decreció 24,1%) y Habitat reportó S/53 millones (+28,9%).

AFPs no dejan de ganar

Solo por las comisiones, concepto que pagan los afiliados a las AFP por guardar y rentabilizar sus fondos, las entidades ganaron S/1.186 millones, monto superior en 4,21% frente a los S/1.138 millones en 2023.

Las comisiones continúan siendo la principal fuente de ingresos para las AFP. Estos montos se cobran a los afiliados cada mes, independientemente de si los fondos administrados generan ganancias o pérdidas. Estas comisiones se calculan en función del flujo (el salario mensual del afiliado) y el saldo (el monto total del fondo).

“Las AFP no van a tener pérdida porque siempre tienen una comisión fija. El esquema actual no es eficiente, no da incentivos para que generen mayor rentabilidad. Pierdan o ganen, igual cobran comisión. Si generan una rentabilidad negativa, el afiliado no debería pagar una comisión”, afianzó Antunez.

La AFP que registró mayores comisiones es AFP Integra al reportar S/387 millones, más que en el 2022 (S/359 millones). Le sigue Prima AFP que reportó una comisión de S/372 millones, mientras que Profuturo alcanzó los S/276 millones y Habitat registró S/150 millones.

AFP: baja rentabilidad de fondos

La rentabilidad real, que considera el impacto de la inflación y mide el verdadero poder adquisitivo de los fondos, fue de 4,36% a 12 meses en el Fondo 0 (conservador y de riesgo casi nulo, donde están afiliados de 65 años). En el mismo período, el Fondo 1 (también conservador, destinado a afiliados de 60 años o próximos a pensionarse) tuvo un rendimiento de -0,6%.

El Fondo 2, donde está inscrita la mayoría de los afiliados, registró una rentabilidad real de 2,24%. "Si tomas una tasa de depósito a plazo que paga entre 6% y 7%, en comparación con lo que ofrece la AFP en un año, estoy perdiendo dinero", señaló.

Por último, el Fondo 3, el más agresivo o arriesgado, donde están los jóvenes y nuevos aportantes, tuvo una rentabilidad real de -0,64%.

Sin embargo, a juicio del economista Arturo García los fondos de pensiones son inversión a largo plazo y “lo que importa más es la rentabilidad promedio anual en lugar del último año”.

Además señala que debe revisarse la tasa nominal (no descuenta la inflación), aunque reconoce que el rendimiento sigue siendo menor. “El Fondo 1 (1,35%) y Fondo 3 (1,31%) han sido bajos por la alta volatilidad de los mercados financieros como elecciones de Estados Unidos y medidas de incremento de aranceles”, dijo.

También, advirtió que los retiros obligan a que las AFPs inviertan en instrumentos más líquidos y menos rentables. “Fue una rentabilidad exigua en el último año, pero en 10 años, su rentabilidad promedio anual ha sido 5%”, manifestó.

Congreso: proponen nuevo retiro AFP en 2025

El congresista Américo Gonza de la bancada Perú Libre presentó el primer proyecto de retiro AFP de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT) equivalentes a S/21.400.

En el fundamento de su propuesta, el objetivo de la iniciativa para hacer uso de estos fondos es mitigar los efectos del alza de costo de vida y la baja economía.

A su propuesta, añade un argumento diferente a diferencia de otros escenarios de retiro AFP como lo es la grave problemática actual de la situación delictiva. “El aumento del índice de criminalidad genera incertidumbre y cierre de negocios, haciendo el costo de vida más alto cada día”, sostuvo.