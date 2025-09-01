Negocio del pan con chicharrón genera más de S/244 millones al año en Perú y se venden más de 3.000 toneladas al mes
En Perú, más de 700 restaurantes formales se dedican a la venta de pan con chicharrón, los cuales representan el 0,02% del PIB nacional, según el Ministerio de la Producción (Produce).
El pan con chicharrón tiene un lugar especial en el paladar de casi todos los peruanos. Además, su popularidad se traslada al campo económico, debido a que los restaurantes dedicados a este plato típico, que suman más de 730 establecimientos formales, generan una suma superior a S/244 millones anuales.
De acuerdo con el Ministerio de la Producción (Produce), el 40% de los establecimientos que venden pan con chicharrón se ubica en la capital, mientras que Cusco y Puno presentan una menor porción del total. En particular, esta actividad presenta un importante aporte al Producto Interno Bruto (PIB) peruano.
Impacto económico y social del pan con chicharrón en Perú
El Ministerio de la Producción resaltó que las ventas de las chicharronerías formales suman S/244 millones anuales, lo que representa el 0,7% del sector restaurantes y el 0,02% del PBI peruano. Asimismo, estos negocios venden alrededor de 3.000 toneladas de chicharrón cada mes.
Este negocio también es una fuente esencial de empleo, debido a que contempla más de 8.900 puestos de trabajo en toda la cadena productiva. Incluso, Produce aseguró que contribuye a la seguridad alimentaria porque ofrece mucha proteína que ayuda a combatir la anemia.
¿Cuánto pan con chicharrón consumo un peruano?
El Ministerio de la Producción recopiló el consumo per cápita anual de chicharrón a nivel nacional y evidenció que la población de determinadas regiones peruanas puede comer 7 veces más pan con chicharrón que el promedio nacional.
- Ucayali: 35 kg
- Tacna: 15 kg
- Ayacucho: 12 kg
- Madre de Dios: 9 kg
- Promedio nacional: 5,3 kg
Ucayali es el departamento peruano que lidera el gasto promedio mensual por hogar en chicharrón, ya que suma S/83 en 2024. Esto marca una gran diferencia frente a la media nacional, que ronda los S/33. Por otro lado, el valor del kilo de chicharrón varía entre S/70 y S/140, mientras que el precio de un pan con chicharrón oscila entre S/10 y S/30, el cual depende de la carne de cerdo utilizada y de la ubicación del local.
