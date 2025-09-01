El Ministerio de la Producción calculó el impacto económico de las chicharronerías en Perú. | Foto: composición LR/IA/iPerú

El pan con chicharrón tiene un lugar especial en el paladar de casi todos los peruanos. Además, su popularidad se traslada al campo económico, debido a que los restaurantes dedicados a este plato típico, que suman más de 730 establecimientos formales, generan una suma superior a S/244 millones anuales.

De acuerdo con el Ministerio de la Producción (Produce), el 40% de los establecimientos que venden pan con chicharrón se ubica en la capital, mientras que Cusco y Puno presentan una menor porción del total. En particular, esta actividad presenta un importante aporte al Producto Interno Bruto (PIB) peruano.

Impacto económico y social del pan con chicharrón en Perú

El Ministerio de la Producción resaltó que las ventas de las chicharronerías formales suman S/244 millones anuales, lo que representa el 0,7% del sector restaurantes y el 0,02% del PBI peruano. Asimismo, estos negocios venden alrededor de 3.000 toneladas de chicharrón cada mes.

Este negocio también es una fuente esencial de empleo, debido a que contempla más de 8.900 puestos de trabajo en toda la cadena productiva. Incluso, Produce aseguró que contribuye a la seguridad alimentaria porque ofrece mucha proteína que ayuda a combatir la anemia.

¿Cuánto pan con chicharrón consumo un peruano?

El Ministerio de la Producción recopiló el consumo per cápita anual de chicharrón a nivel nacional y evidenció que la población de determinadas regiones peruanas puede comer 7 veces más pan con chicharrón que el promedio nacional.

Ucayali: 35 kg

Tacna: 15 kg

Ayacucho: 12 kg

Madre de Dios: 9 kg

Promedio nacional: 5,3 kg

Ucayali es el departamento peruano que lidera el gasto promedio mensual por hogar en chicharrón, ya que suma S/83 en 2024. Esto marca una gran diferencia frente a la media nacional, que ronda los S/33. Por otro lado, el valor del kilo de chicharrón varía entre S/70 y S/140, mientras que el precio de un pan con chicharrón oscila entre S/10 y S/30, el cual depende de la carne de cerdo utilizada y de la ubicación del local.

