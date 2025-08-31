HOYSuscripcion LR Focus

Gastronomía

El desayuno de este país supero al pan con chicharrón de Perú, según Taste Atlas 2025: no es el bolón de verde y ni el encebollado de Ecuador

El pan con chicharrón de Perú quedó fuera del top 10 de los mejores desayunos del mundo, según Taste Atlas 2025. Solo un país de Sudamérica logró entrar a la lista con su platillo y no es Ecuador.

El pan con chicharrón no quedó dentro del top 10 de los mejores desayunos del mundo, ni tampoco el bolón de verde.
El pan con chicharrón no quedó dentro del top 10 de los mejores desayunos del mundo, ni tampoco el bolón de verde. | Foto: composición LR/Recetas Nestlé

Perú y Ecuador se vienen enfrentando en el 'Mundial de desayunos', creado por el influencer español Ibai Llanos. La gastronomía peruana compite con el pan con chicharrón y tamales; mientras que la ecuatoriana se hace presente con el popular bolón de verde y el encebollado. Minuto a minuto, usuarios siguen con expectativa las votaciones en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook, para determinar qué país avanzará a la semifinal de estos platillos de las mañanas.

Ahora, en el último Top 100 Breakfast in the World 2025, elaborado por el prestigioso portal gastronómico Taste Atlas, un desayuno superó al pan con chicarrón y se posiciona como el mejor del mundo. Este no sería ni el bolón de verde de Ecuador ni el encebollado. ¿De cuál se trata?

PUEDES VER: Ibai queda asombrado por la gran participación de Perú y Ecuador en el mundial de desayunos: "Hasta el presidente de Ecuador pidió votos"

lr.pe

¿Cuál es el desayuno que superó al pan con chicharrón, según Taste Atlas 2025?

De acuerdo con el ranking elaborado por Taste Atlas, el kahvalti se alza como el mejor desayuno del mudo. Este platillo, originario del país de Turquía, venció a Perú, Ecuador y demás naciones de Sudamérica y Europa, obteniendo un puntaje casi perfecto de 4.8/5.

Este aperitivo mañanero turco ofrece una comida variada sobre la mesa. La presencia de una selección de quesos blancos como el beyarz peynir, aceitunas negras y verdes, pan con sésamo, mantequilla dulce, miel, kaymak (elaborado a base de leche de búfala), conservas, huevos revueltos con tomate y pimiento y el té turco, son lo que lo convierten en el rey de los desayunos.

PUEDES VER: Presentador ecuatoriano genera polémica al burlarse de Perú en ‘Mundial de Desayunos’: “No puede ser que nos elimine un ‘pan con cuero’

lr.pe

¿En qué puesto del ranking quedó Perú con el pan con chicarrón?

En el caso del pan con chicarrón, el platillo peruano ocupa el puesto 19 de la lista a nivel mundial. Solo un país se ubica dentro del top 10 de los mejores desayunos y es Brasil con el pão de queijo (pan de queso).

