Tito Silva Music compuso una canción para apoyar la candidatura peruana del pan con chicharrón y tamal en el Mundial de Desayunos. De esta manera, el productor musical se une a una gran lista de figuras, influencers, empresas y marcas nacionales que esperan asegurar el pase del plato peruano a la siguiente etapa del torneo.

La canción destaca por usar el icónico sonido del cajón peruano para crear un ritmo pegajoso entre los usuarios. Así, el objetivo es promocionar el pan con chicharrón, que cuenta con más de la mitad de los votos en la encuesta organizada por el streamer español Ibai Llanos.

La canción de Tito Silva Music sobre el pan con chicharrón

El productor musical aprovechó la participación del pan con chicharrón y el tamal en el Mundial de Desayunos de Ibai para lanzar una nueva canción en su cuenta de TikTok. En esta oportunidad, usó el ritmo de la música afroperuana, marcada por el cajón, y lo combinó con videos del streamer bailando.

Además, usó extractos de la reacción del español cuando diferentes figuras públicas, influencers, empresas y más marcas peruanas comentaron en la primera participación del pan con chicharrón contra su homólogo mexicano. Por tanto, incluyó frases como 'los peruanos están mal de la cabeza' y 'Perú, locura' para que formaran parte de la letra.

Pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos de Ibai

El plato peruano se encuentra en la segunda ronda del torneo organizado por el streamer español. Previamente, concursó contra los chilaquiles mexicanos, cuando logró un récord de votos con 2,5 millones. En esta fase, se enfrenta al bolón y al encebollado de Ecuador. Para ayudar al pan con chicharrón, los usuarios deben ingresar a las cuentas oficiales de Ibai y buscar la publicación entre el desayuno peruano y ecuatoriano.