Retiro ONP: Julio Velarde califica de "insensata" la propuesta de ley que impulsa el Congreso

En el Congreso se anidan varios proyectos de ley que buscan autorizar a los aportantes al Sistema Nacional de Pensiones para que puedan retirar de manera facultativa entre 3 y 5 UIT del dinero acumulado en la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Para Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCRP), este tipo de iniciativas son insensatas.

"En el sistema [de la ONP], la pensión de jubilado sale del aporte del trabajador activo. Entonces, no hay propiamente un fondo. El Estado subvenciona las pensiones, pero incluso así no alcanza. Si no pagan los trabajadores, no hay dinero para los jubilados”, explicó a los medios de comunicación durante la presentación del último Reporte de Inflación.

El argumento central de Julio Velarde radica en que la ONP funciona bajo un sistema de reparto y no de cuentas individuales de capitalización como ocurre con las AFP. Ante ello, enfatizó que no tiene sentido la viabilidad técnica de este tipo de iniciativas de ley, ya que "se va a repartir lo que no hay".

Reforma del sistema de pensiones

Respecto a la cuestionada reforma del sistema previsional gestada por el Congreso, el presidente del BCRP defendió su obligatoriedad, ya que la experiencia internacional demuestra que los esquemas voluntarios no funcionan debido a la falta de capacidad de ahorro de las personas. En esa línea, se mostró también de acuerdo con el modelo de cuentas individuales de capitalización.

"La mayor parte de la gente prefiere ahora las cuentas individuales. Ya después se puede discutir el manejo que es otra cosa. Realmente, estamos matando un sistema de pensiones y no hay país que pueda subir [salir adelante] sin algún sistema de pensiones", refirió.

Además de lamentar la promoción de medidas que atentan contra la sostenibilidad de los fondos de pensiones, Velarde destacó la importancia de adoptar una cultura de ahorro para los adultos mayores, en un contexto de envejecimiento poblacional y familias más pequeñas, es decir, con uno o ningún hijo.

Retiros ONP vuelven a la agenda del Congreso

Pese a que existen cuestionamientos previos a este tipo de iniciativas, diversas bancadas siguen a la carga por nuevos retiros en el sistema de pensiones. En total, hay más de 10 proyectos de ley que pretenden facultar a los ciudadanos para que dispongan de su dinero acumulado en la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Lamentablemente, los antecedentes de este tipo de iniciativas no les son favorables. En el año 2020, el gobierno de Martín Vizcarra observó la autógrafa de ley enviada por el Congreso, la cual planteaba un régimen especial opcional para la restitución de los aportes a la ONP, de hasta 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que correspondía a S/4.300.

En ese año, se envió un oficio a Manuel Merino, expresidente golpista del Congreso, en el cual se indicaba que la norma era inconstitucional y que alteraba la naturaleza de la seguridad social en detrimento de los pensionistas. Asimismo, el Ejecutivo enfatizaba que era técnicamente inviable, dado que el SNP se basa en un modelo de reparto donde no existe un fondo para acumular aportes, ya que estos se destinan al pago de pensiones.