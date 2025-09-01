HOYSuscripcion LR Focus

Streamers

¿Perú vs Venezuela en el 'Mundial de desayunos' de Ibai?: estos países se podrían enfrentar en la final

Ambos países buscan concretar una final soñado en este evento, donde el pan con chicharrón de Perú y la empanada de carne mechada de Venezuela son los protagonistas.

El pan con chicharrón y la arepa peplada con empanada de carne mechada son semifinalistas del 'Mundial de desayuno'
El pan con chicharrón y la arepa peplada con empanada de carne mechada son semifinalistas del 'Mundial de desayuno' | Foto: composición LR/GRUPO CHIOS/Rumba Meats

Perú y Venezuela avanzaron a semifinales del ‘Mundial de desayunos’ del streamer español Ibai Llanos tras vencer a Ecuador y Colombia, respectivamente. El resultado tuvo amplia repercusión y se convirtió en uno de los temas más comentados entre las comunidades peruanas y venezolanas.

El pan con chicharrón de Perú y la empanada de carne mechada acompañada de Maltín de Venezuela lograron instalarse en las semifinales del ‘Mundial de desayunos’. Este escenario abre la posibilidad de una final soñada entre ambos países, lo que mantiene expectantes a miles de usuarios en redes sociales.

Perú y Venezuela se encuentran en semifinales del .Mundial de desayunos'. Foto. captura de pantalla - TikTok

Perú y Venezuela se encuentran en semifinales del .Mundial de desayunos'. Foto. captura de pantalla - TikTok

PUEDES VER: Marraqueta chilena vs. pan con chicharrón: este es el plato más delicioso y que pasará a la final del 'Mundial de desayunos' de Ibai, según la IA

lr.pe

¿Cómo podría darse una final entre Perú y Venezuela en el 'Mundial de desayunos'?

Para que se dé esta final soñada, tanto el pan con chicharrón como la empanada de carne mechada acompañada de Maltín deben superar a los otros dos platos semifinalistas: la marraqueta con palta, de Chile, y las salteñas con api, de Bolivia. Este esperado duelo solo podrá concretarse si ambos ganan sus respectivas llaves de semifinales, lo que abriría la posibilidad de un enfrentamiento entre las comunidades peruana y venezolana, un cruce con un condimento especial por la gran presencia de migrantes venezolanos en el Perú.

¿Cómo se prepara el pan con chicharrón y la empanada de carne mechada?

Con respecto a la preparación del pan con chicharrón, este desayuno se suele tener en cuenta varios ingredientes pero a la vez cuatro pasos importantes en su preparación:

  • Aderezar la panceta con sal, comino, orégano y pimienta molida  
  • Poner en una olla 1 taza de agua hirviendo e introducir la panceta 
  • Una vez evaporada el agua, agregar la manteca o ½ taza de aceite vegetal y dorar 
  • Guarnición a tu elección: Pan, camotes, sarza criolla, mote u otra de tu preferencia 
  • Se sirve dentro de un pan francés: primero el chicharrón, luego el camote frito y encima la salsa criolla fresca.

PUEDES VER: Venezuela avanza en 'Mundial de desayunos' con su arepa y enfrentaría a Perú si vence a Bolivia

lr.pe

Por otro lado, la empanada de carne mechada de Venezuela es uno de los platos típicos más consumidos en el país llanero. Con respecto a su preparación, suele caracterizarse por ser una fritura de masa de maíz rellena de carne guisada y deshilachada.

Preparación del relleno:

  • Hervir la falda de res hasta que esté suave; desmechar (deshilachar) la carne.
  • Sofreír cebolla, ajo, pimiento y tomate picados hasta formar un guiso.
  • Añadir la carne desmechada, condimentar y cocinar unos minutos hasta que absorba los sabores.

Preparación de la empanada:

  • Con la masa de maíz formar bolitas y luego aplanarlas en forma de disco.
  • Colocar una porción del guiso de carne mechada en el centro.
  • Doblar y sellar los bordes con los dedos o con un plato.
  • Freír en aceite caliente hasta que la empanada esté dorada y crujiente.

Opciones para comer pan con chicharrón

Al ser un plato muy típico en el desayuno peruano, el pan con chicharrón se puede consumir en varios restaurantes de la capital, como por ejemplo:

  • El chinito
  • Joys Chicharronería
  • Chicharrones del Inca
  • El Farolito
  • Chicharrones Kio
Perú vence a México en el mundial de desayunos del streamer español Ibai: "Hizo récord con 2.5 millones de votos"

Perú vence a México en el mundial de desayunos del streamer español Ibai: "Hizo récord con 2.5 millones de votos"

Presentador ecuatoriano genera polémica al burlarse de Perú en 'Mundial de Desayunos': "No puede ser que nos elimine un 'pan con cuero'

Presentador ecuatoriano genera polémica al burlarse de Perú en ‘Mundial de Desayunos’: “No puede ser que nos elimine un ‘pan con cuero’

Perú vence a México en el mundial de desayunos del streamer español Ibai: "Hizo récord con 2.5 millones de votos"

Perú vence a México en el mundial de desayunos del streamer español Ibai: "Hizo récord con 2.5 millones de votos"

Venezuela avanza en 'Mundial de desayunos' con su arepa y enfrentaría a Perú si vence a Bolivia

Venezuela avanza en 'Mundial de desayunos' con su arepa y enfrentaría a Perú si vence a Bolivia

Perú vence a Ecuador en el 'Mundial de desayunos' de Ibai: ¿cuál es el próximo rival del pan con chicharrón?

Perú vence a Ecuador en el 'Mundial de desayunos' de Ibai: ¿cuál es el próximo rival del pan con chicharrón?

Perú vs Chile: links y fechas límite para votar por el pan con chicharrón en la semifinal del 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos

Perú vs Chile: links y fechas límite para votar por el pan con chicharrón en la semifinal del 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos

¿Retomaron su relación? Gerardo Pe sorprende con romántica foto con música de Danny Ocean y Roxana Molina responde: "Mi 2025 pinta bonito"

¿Retomaron su relación? Gerardo Pe sorprende con romántica foto con música de Danny Ocean y Roxana Molina responde: "Mi 2025 pinta bonito"

