Economía

AFP Integra ve difícil que el Congreso apruebe el octavo retiro AFP, pese a los más de 20 proyectos de ley en carpeta

"Creo que el octavo retiro (AFP) no se va a dar", afirmó el CEO de AFP Integra Aldo Ferrini.

Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra
Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra

El debate en torno a un posible octavo retiro de los fondos AFP parece enfriarse. Al menos así lo piensa Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, quien aseguró que ve muy poco probable que se apruebe una nueva liberación de los ahorros previsionales, pese a que hay más de 20 proyectos de ley sobre el tintero que descansan en la Comisión de Economía del Congreso.

“Creo que el octavo retiro (AFP) no se va a dar. Se ha vuelto una mirada muy política, muy mediática. No digo que la probabilidad es cero, pero sí es menor que hace tres meses", indicó durante el foro "El Renacer de los Fondos: Estrategias para un Perú en Crecimiento", organizado por Moodys al que este diario estuvo presente.

PUEDES VER: Perú debería crecer 5% por los mejores términos de intercambio en 70 años, pero no lo hará, según Moody's

Recordemos que los proyectos de retiro AFP buscan como máximo liberar hasta las 4 UIT (S/21.400) de las cuentas individuales de capitalización (CIC). La Comisión, a cargo del congresista de Fuerza Popular, Víctor Flores, aún no lo ha agendado, aunque ya han habido sendos pedidos de los congresistas para ponerlo a debate.

Con los retiros aprobados en los últimos años, se han liberado más de S/114.000 millones del sistema previsional. "En el 2020, se retiró un monto equivalente al 11% del PBI acumulado en 34 años de ahorro previsional’, recordó Ferrini. Añadió que en las últimas liberaciones los principales beneficiarios "han sido afiliados de mayores ingresos y con mayor poder adquisitivo.”

PUEDES VER: Ante retroceso de las AFP, las aseguradoras toman protagonismo como inversionistas de largo plazo del Estado y empresas

Apuntó que ese dinero retirado no ha ido a la cobertura de gastos corrientes o consumo, sino que se ha reinvertido en el sistema financiero.

En detalle, los activos administrados por las AFP se han reducido de forma pronunciada en los últimos cinco años. Mientras en 2019 representaban alrededor del 80% del PBI, hacia 2024 apenas superan el 50%. En el corto plazo, sin embargo, el sistema bancario se ha visto beneficiado por el crecimiento de los depósitos bancarios.

En 2020, cuando se autorizaron los primeros retiros, los depósitos crecieron más de 25% anual, una evidencia de que parte importante de esos fondos se trasladó al sistema bancario. En los años siguientes, aunque en menor magnitud, los retiros continuaron impulsando un incremento en la captación de depósitos.

Recuperación del ahorro financiero

Pese al golpe, Ferrini destacó que el ahorro financiero privado empieza a mostrar signos de recuperación. De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva, el ahorro financiero del Perú aumentó cerca de 6% interanual a junio, impulsado principalmente por un aumento de 40% en fondos mutuos y fondos de inversiones, mientras que las aseguradoras avanzaron alrededor de 15%.

"Quizás, con la baja de la tasa de interés, los depósitos a plazo en bancos pierden un poco el atractivo", mencionó.

Ferrini remarcó que, más allá de los retiros, el reto está en la reforma del sistema previsional. Señaló que es importante migrar hacia esquemas como los fondos de ciclo de vida, que ajustan automáticamente la estrategia de inversión según la edad del afiliado, en lugar del actual modelo multifondo.

Indicó que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP está analizando el tema para implementarlo. "Si todo camina bien, deberíamos pasar los fondos del ciclo de vida en dos años más o menos", apuntó.

