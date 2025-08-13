Retiro AFP 2025: demandan que se priorice debate de proyectos de ley para liberación de fondos
Ante el reinicio de las actividades parlamentarias, algunas bancadas insisten en exigir que se apruebe el retiro AFP sin más dilaciones. La Comisión de Economía que preside el fujimorista Víctor Flores deberá revisar más de 15 proyectos de ley al respecto.
- Fuerza Popular retoma la presidencia de la Comisión de Economía con Víctor Flores a la cabeza
- Acción Popular se mantendría al frente de la Comisión de Economía, ¿qué pasará con el retiro AFP?
Durante la sesión de instalación de la Comisión de Economía del Congreso realizada el lunes 11 de agosto, el parlamentario Darwin Espinoza pidió al nuevo presidente de dicho grupo de trabajo, Víctor Flores, que priorice la elaboración del dictamen que autoriza un octavo retiro de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Y es que existen más de 15 proyectos de ley para liberar los fondos previsionales que están pendientes de debate debido a que el anterior presidente de la comisión, Ilich López, condicionó su avance a la publicación del reglamento de reforma de pensiones, que hasta ahora no se hace efectivo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
"Hay mucha expectativa de la misma población que espera este dictamen de retiro. Es importante que se pueda dar la prioridad necesaria y así, satisfacer la demanda de miles de afiliados de las AFP. Quisiera que lo pueda tomar en consideración y sea uno de los principales puntos en ver. Estoy seguro que poniendo del lado no solo del tecnicismo, sino de la población, tendrá el éxito que se merece", sostuvo el legislador de Podemos.
Aunque diversas entidades como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Banco Central de Reserva (BCRP), el propio Ejecutivo y especialistas en la materia han advertido que se afectaría el ahorro interno para una pensión de jubilación y la sostenibilidad del sistema previsional, algunas bancadas insisten en que se trata de un acto de justicia y reivindicación de derechos para las familias más afectadas por el alza del costo de vida.
PUEDES VER: Fuerza Popular retoma la presidencia de la Comisión de Economía con Víctor Flores a la cabeza
Retiro AFP: ¿cuál es la posición del presidente de la Comisión de Economía?
Aunque el parlamentario fujimorista Víctor Flores se muestra interesado en el abordaje técnico de los proyectos de ley y en priorizar el apoyo a los pequeños y medianos empresarios, lo cierto es que su bancada también mira en perspectiva la tribuna electoral. Su bancada votó a favor del séptimo retiro AFP en el 2024 pese a su discurso crítico.
Una vez aprobada la reforma de pensiones que promovía Keiko Fujimori en sus redes sociales, la bancada naranja se ha mostrado en contra del libre acceso a los fondos tanto en la Comisión de Economía como en la Junta de Portavoces. Precisamente, Fuerza Popular votó en contra de que esta iniciativa sea exonerada de dictamen.
PUEDES VER: La agenda económica del último Congreso unicameral: Ley Mape, Presupuesto Público 2026, retiro AFP y más
“Particularmente, no estoy de acuerdo con ningún retiro. ¿Por qué? Porque el número de afiliados de la AFP se ha reducido drásticamente. No estoy seguro de la cantidad, pero S/70.000 millones han sido retirados, lo que quiere decir que esos S/70.000 millones no van participar de la jubilación de cuatro o cinco millones peruanos más adelante. Quiere decir que cuando ellos se jubilen, lógicamente van a ser una carga para el Estado.“, declaró el legislador en Canal N en abril de este año.
Por lo pronto, Flores se mantiene en la posición de defender la reforma de pensiones y hacer las acciones de incidencia necesarias para que el Ejecutivo concrete su reglamentación. En sus primeras palabras a los medios de comunicación, dijo además que espera que "la caja fiscal llegue en un buen Estado para el próximo periodo".
PUEDES VER: Retiro AFP: advierten protestas si no se debate liberación de fondos en Comisión Permanente
Retiro AFP: ¿cuántos proyectos de ley quedaron pendientes?
En su mayoría, Podemos, Perú Libre, Bloque Magisterial y Juntos por el Perú - Voces del Pueblo fueron los promotores de los proyectos de ley que buscan autorizar un octavo retiro de las AFP. Para ganar un mayor respaldo al retiro AFP, el grupo parlamentario liderado por José Luna, buscó replantear su estrategia a través de un proyecto de ley para inaplicar las limitaciones y prohibiciones de la reforma de pensiones. No obstante, no consiguió el respaldo necesario en la Junta de Portavoces.
Si a eso le sumamos la falta de diligencia del presidente de la Comisión de Economía en poner a debate un dictamen, esta vez, no se generaron las condiciones para aprobar una liberación de fondos en el Sistema Privado de Pensiones. En síntesis, estas son todas las iniciativas que quedaron pendientes de discusión:
- Retiro AFP de hasta 4 UIT - Américo Gonza (Perú Libre)
- Retiro AFP de hasta el 95,5% para pacientes con cáncer o enfermedades terminales - Digna Calle (Podemos Perú)
- Retiro AFP de hasta 4 UIT - Darwin Espinoza (Podemos)
- Retiro AFP de hasta 4 UIT - Segundo Quiroz (Bloque Magisterial)
- Retiro AFP de hasta 4 UIT - Guido Bellido (Podemos)
- Retiro AFP de hasta 4 UIT - Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial)
- Retiro AFP de hasta 4 UIT - Waldemar Cerrón (Perú Libre)
- Retiro AFP de hasta 4 UIT - Luis Kamiche (Alianza para el Progreso)
- Retiro AFP de hasta 4 UIT - Flavio Cruz (Perú Libre)
- Retiro AFP de hasta 4 UIT - Jorge Coayla (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo)
- Retiro AFP de hasta 4 UIT - Alfredo Pariona (Perú Libre)
- Retiro AFP de hasta 4 UIT - Segundo Montalvo (Perú Libre)
- Retiro AFP de hasta 4 UIT - José Pazo (Somos Perú)
- Retiro AFP de hasta 1 UIT para desempleados - Darwin Espinoza (Podemos)
- Retiro AFP de hasta 4 UIT - Kira Alcarraz (Podemos)
- Retiro AFP de hasta 4 UIT - Elías Varas (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo)
- Retiro AFP de hasta 4 UIT - Wilson Quispe (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo)
- Retiro AFP de hasta 4 UIT y casos de cáncer - Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular)
- Retiro AFP de hasta 4 UIT - Víctor Cutipa (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo)
- Retiro AFP de hasta 4 UIT sin afectar pensión mínima - José Luna (Podemos Perú)
- Retiro AFP de hasta 4 UIT - Margot Palacios (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo)
- Retiro AFP de hasta 4 UIT - Jhakeline Ugarte (Bloque Magisterial)