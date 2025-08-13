Durante la sesión de instalación de la Comisión de Economía del Congreso realizada el lunes 11 de agosto, el parlamentario Darwin Espinoza pidió al nuevo presidente de dicho grupo de trabajo, Víctor Flores, que priorice la elaboración del dictamen que autoriza un octavo retiro de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Y es que existen más de 15 proyectos de ley para liberar los fondos previsionales que están pendientes de debate debido a que el anterior presidente de la comisión, Ilich López, condicionó su avance a la publicación del reglamento de reforma de pensiones, que hasta ahora no se hace efectivo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"Hay mucha expectativa de la misma población que espera este dictamen de retiro. Es importante que se pueda dar la prioridad necesaria y así, satisfacer la demanda de miles de afiliados de las AFP. Quisiera que lo pueda tomar en consideración y sea uno de los principales puntos en ver. Estoy seguro que poniendo del lado no solo del tecnicismo, sino de la población, tendrá el éxito que se merece", sostuvo el legislador de Podemos.

Aunque diversas entidades como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Banco Central de Reserva (BCRP), el propio Ejecutivo y especialistas en la materia han advertido que se afectaría el ahorro interno para una pensión de jubilación y la sostenibilidad del sistema previsional, algunas bancadas insisten en que se trata de un acto de justicia y reivindicación de derechos para las familias más afectadas por el alza del costo de vida.

Retiro AFP: ¿cuál es la posición del presidente de la Comisión de Economía?

Aunque el parlamentario fujimorista Víctor Flores se muestra interesado en el abordaje técnico de los proyectos de ley y en priorizar el apoyo a los pequeños y medianos empresarios, lo cierto es que su bancada también mira en perspectiva la tribuna electoral. Su bancada votó a favor del séptimo retiro AFP en el 2024 pese a su discurso crítico.

Una vez aprobada la reforma de pensiones que promovía Keiko Fujimori en sus redes sociales, la bancada naranja se ha mostrado en contra del libre acceso a los fondos tanto en la Comisión de Economía como en la Junta de Portavoces. Precisamente, Fuerza Popular votó en contra de que esta iniciativa sea exonerada de dictamen.

“Particularmente, no estoy de acuerdo con ningún retiro. ¿Por qué? Porque el número de afiliados de la AFP se ha reducido drásticamente. No estoy seguro de la cantidad, pero S/70.000 millones han sido retirados, lo que quiere decir que esos S/70.000 millones no van participar de la jubilación de cuatro o cinco millones peruanos más adelante. Quiere decir que cuando ellos se jubilen, lógicamente van a ser una carga para el Estado.“, declaró el legislador en Canal N en abril de este año.

Por lo pronto, Flores se mantiene en la posición de defender la reforma de pensiones y hacer las acciones de incidencia necesarias para que el Ejecutivo concrete su reglamentación. En sus primeras palabras a los medios de comunicación, dijo además que espera que "la caja fiscal llegue en un buen Estado para el próximo periodo".

Retiro AFP: ¿cuántos proyectos de ley quedaron pendientes?

En su mayoría, Podemos, Perú Libre, Bloque Magisterial y Juntos por el Perú - Voces del Pueblo fueron los promotores de los proyectos de ley que buscan autorizar un octavo retiro de las AFP. Para ganar un mayor respaldo al retiro AFP, el grupo parlamentario liderado por José Luna, buscó replantear su estrategia a través de un proyecto de ley para inaplicar las limitaciones y prohibiciones de la reforma de pensiones. No obstante, no consiguió el respaldo necesario en la Junta de Portavoces.

Si a eso le sumamos la falta de diligencia del presidente de la Comisión de Economía en poner a debate un dictamen, esta vez, no se generaron las condiciones para aprobar una liberación de fondos en el Sistema Privado de Pensiones. En síntesis, estas son todas las iniciativas que quedaron pendientes de discusión: