Economía

Nuevo aeropuerto Jorge Chávez: Ositrán detecta largas esperas en migraciones y check-in en su primera supervisión al terminal

En su primera supervisión al nuevo aeropuerto Jorge Chávez, el regulador encontró tiempos de espera por encima de los estándares internacionales en facturación, migraciones y recojo de equipaje.

Supervisión de Ositran tiene como objetivo verificar el cumplimiento del contrato e identificar mejoras.
Supervisión de Ositran tiene como objetivo verificar el cumplimiento del contrato e identificar mejoras. | La República

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó los resultados de su primera supervisión de niveles de servicio en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, en el que se detalla que aún hay una cadena de aspectos por mejorar.

La supervisión, correspondiente a junio, incluyó tiempos de espera en procesos como el check-in, controles de seguridad, migraciones y recojo de equipaje, de acuerdo con los parámetros internacionales de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Los resultados revelaron que en el área de facturación (check-in), con aerolíneas como LATAM, Avianca, KLM y Sky, los tiempos superaron los 20 minutos máximos que recomienda IATA.

En migraciones, las demoras fueron aún mayores, hasta 15 minutos en salidas internacionales y 57 minutos en llegadas, cuando el estándar máximo es de 10 minutos. En el recojo de equipaje, el primer pasajero recibió su maleta en ocho minutos, también por encima del tiempo de referencia.

En contraste, el control de seguridad doméstico cumplió el estándar internacional (4 minutos frente a un máximo de 10), mientras que en el control internacional se registraron 13 minutos de espera, superando los 10 permitidos.

Agosto, el mes de mayor tráfico de vuelos

Ositrán recordó que junio fue el primer mes de operación del nuevo terminal y que, conforme a las recomendaciones de IATA, estas mediciones deben hacerse en momentos de alta demanda. Por ello, según informó el regulador, continúa con nuevas supervisiones en agosto, mes que resulta ser el de mayor tráfico del año.

El regulador aseguró que el objetivo de esta supervisión intensiva es verificar el cumplimiento del contrato de concesión e identificar áreas de mejora para que los pasajeros reciban un servicio eficiente y acorde a los estándares internacionales.

