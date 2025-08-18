La Comisión de Economía que lidera el congresista de Fuerza Popular, Víctor Flores, acordó en su sesión de instalación que se reunirá este miércoles 20 de agosto a las 10:00 a. m. para abordar su plan de trabajo y el debate de diversas iniciativas legislativas. Uno de los proyectos pendientes de discusión es el octavo retiro de fondos privados de pensiones, que hasta el momento, no ve la luz.

Si bien diversos parlamentarios de Podemos y Perú Libre han insistido en la necesidad de que se priorice su debate y votación, lo cierto es que recién inician las actividades ordinarias para conocer el camino que atravesará esta propuesta. Por lo pronto, el congresista José Luna ha cursado un oficio a Flores solicitándole que se agende el proyecto de ley que autoriza la liberación de hasta 4 UIT de las AFP.

A diferencia de las otras iniciativas, Luna plantea declarar esta medida como excepcional y que no se apliquen las prohibiciones de la reforma de pensiones gestada por Fuerza Popular. De esta forma, se resguardaría el derecho de los trabajadores del régimen privado a una pensión mínima y estarían facultados a efectuar retiros extraordinarios.

"La medida beneficiará a millones de afiliados que podrán maximizar el uso y beneficios de los recursos acumulados, en contraposición al fracaso del Sistema Privado de Pensiones. No es posible que las AFP nos condenen a recibir pensiones miserables en la vejez. Exijo a la Comisión de Economía agendar el debate y aprobación del dictamen de retiro de 4 UIT", explicó.

Retiro AFP: debate abre polémica

En la legislatura pasada, el presidente de la Comisión de Economía, Ilich López, postergó la elaboración del dictamen de retiro AFP debido a la ausencia del reglamento de la ley de modernización previsional, que aún no es publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). No obstante, el congresista de Perú Libre Américo Gonza declaró a este medio que hay más bancadas que respaldan esta iniciativa.

"Si bien el presidente de la Comisión de Economía maneja la agenda de los proyectos a dictaminar, cada vez son más los grupos parlamentarios que se han sumado a esta iniciativa del octavo retiro de AFP. Yo creo que por ese lado, vamos a hacer presión. Espero que en esta legislatura se esté tocando el tema", explicó.

Gonza reconoce que Víctor Flores no se diferenciará mucho de las gestiones de Rosángella Barbarán y César Revilla. Aunque pueda tener una posición contraria a los proyectos de liberación de fondos de AFP, anota que la bancada fujimorista votó a favor de esta medida en junio del año pasado.

Según datos de la SBS, los siete retiros de los fondos de pensiones han representado una salida de S/115.197 millones. Frente a los cuestionamientos de esta entidad, del Ministerio de Economía y del Banco Central de Reserva (BCRP) respecto a que un octavo retiro afectaría el ahorro interno, la sostenibilidad de pensiones y el proceso de reforma del sistema, el también integrante de la Comisión de Economía defiende la medida como una forma de dinamizar la economía.

"Se ha demostrado que muchos emprendedores cuando han retirado su dinero, han podido comprar su mototaxi, han pagado la universidad de sus hijos, han construido su segundo piso y han puesto su bodega. Eso dinamiza la economía. No me sorprende que se opongan algunas entidades y las AFP, pero finalmente, se a imponer la ley del Congreso", enfatizó.

A contraparte, la parlamentaria Ruth Luque sostiene que este tipo de medidas se podían justificar durante la pandemia de la COVID-19. No obstante, advierte que antes de avanzar con el proyecto de ley de retiro AFP se necesita evaluarlo detenidamente, puesto que aún se desconoce la reglamentación de ley de modernización previsional.

No deja pasar la oportunidad de cuestionar que esta reforma gestada por Fuerza Popular ha permitido la subsistencia del modelo de la AFPs, en el que se perpetúan las altas comisiones, grandes ganancias, pero se pagan bajas pensiones. En su lugar, considera que se debe transitar hacia un sistema más solidario que involucre al grueso de los trabajadores informales.

"Creo que en su momento esos retiros fueron necesarios. Pero, hacer uno nuevo debería merecer una evaluación real de qué implicaría, sabiendo que este gobierno ha publicado una nueva ley de reforma del sistema de pensiones. Mi planteamiento es un sistema más solidario, que no solo involucre a los formales, sino al grueso de la gente. Para ello, se debe combinar el pilar público y solidario", sentenció.