Kurt Burneo sobre MEF y Congreso: "Antes había separación de poderes, y ahora se ha difuminado"

El exministro de Economía, Kurt Burneo, conversó con La República sobre los desafíos que tiene la economía peruana para recuperar su potencial de crecimiento, que actualmente está estancado en tasas del 3%. En su opinión, existen una serie de factores internos y externos que limitan un mejor desempeño de la actividad productiva.

Además, Burneo no dejó pasar la oportunidad de cuestionar algunas normas del Congreso que revisten implicancias fiscales como la "Ley Chlimper 2.0" - pendiente de segunda votación- y la norma que reduce el IGV y eleva el Foncomun de forma progresiva. En esa línea, comparte su análisis respecto a que el Poder Ejecutivo ha perdido autonomía frente al Congreso para dirigir la política económica del país.

-Según el último Ranking de Competitividad Mundial, Perú ha escalado tres posiciones a comparación del 2024 y ahora se ubica en el puesto 60, aunque ha retrocedido en cuanto a eficiencia del gobierno. ¿qué reflexión le merece este resultado?

- El ranking de competitividad pone una puntuación, pero lo principal es contra quién nos comparamos. Al margen de ello, para los temas de eficiencia gubernamental, muchas veces se hace alusión a la OCDE que aglutina a 38 países. Lo que tiende a destacarse es que son naciones que desarrollan buenas prácticas de gobernanza pública. Entonces, para mi gusto, el hecho de no tener progresos en competitividad, refleja lo que está pasando ahora. Necesitamos un Estado más eficiente.

-En cuanto a desempeño económico, nuestro país ha pasado del puesto 60 al 47, sustentado por el rebote del crecimiento, la inversión y el empleo. ¿se justifica esta ubicación? ¿hay mejores condiciones para la expansión del PBI?

- Lo importante es cómo hemos progresado como país dentro de las variables económicas. Lo restante es una comparación con otros países que tienen realidades absolutamente distintas. Entonces, lo que debería preocuparnos está relacionado con algunos indicadores importantes para el bienestar de la gente. Uno de ellos es el tema del empleo. Ahí, el tema es que la política económica debería estar orientada a impulsar el PBI no primario, donde está la manufactura, comercio y servicios, que son sectores intensivos en manos de obra.

-De acuerdo con el último informe del INEI, la economía peruana creció 1,4% en abril, su resultado más bajo en 10 meses y con seis sectores en retroceso. ¿cree que a este ritmo cumpliremos la estimación del MEF de 3,5%?

-Hace cinco años, el PBI potencial permitía que la economía crezca a tasas de alrededor del 5%. Hoy, la tasa máxima de expansión es de 3,5%, es decir, el producto potencial se ha reducido por una variable importante como es la inversión. Si esta no es suficiente para ampliar la cantidad de capital, vamos a seguir con el problema de tener un PBI potencial que no permite indicadores mayores al actual y con ello, el problema del empleo, se va a mantener. Si queremos absorber a los casi 300.000 jóvenes que anualmente se incorporan a cada trabajo, la economía tienen que crecer por encima del 5%.

- Uno de los puntos frágiles de este gobierno es su manejo de las finanzas públicas. El Perú lleva dos años seguidos incumpliendo la meta del déficit fiscal. ¿Considera que volveremos a romper la regla fiscal?

-Tengamos en cuenta que el déficit fiscal no solamente depende de lo que quiere o no hacer el MEF en cuanto al gasto. También, depende del ingreso. Entonces, el tema de la recaudación tributaria es fundamental. ¿Cómo hacemos para que la composición del producto permita que en cada punto de crecimiento del PBI se refleje en un mayor crecimiento en la recaudación? Otra vez, regresamos al tema de la composición sectorial.

-La Agencia Moody's también ha alertado sobre la pérdida de credibilidad fiscal, dejando entrever que "sería catastrófico que Perú entre al club de irresponsables fiscales". ¿Podría pasar esto?

-Como refiere un dicho antiguo, "no pretendas resultados distintos si haces lo mismo". En este orden de ideas, hay muchos campos por mencionar de cómo hacer que la composición sectorial del PBI impacte más en la recaudación tributaria. El problema es que estamos a menos de un año de las elecciones generales y este es un contexto particularmente distinto. Por eso, yo digo que lo mejor que podría pasar en el país es que la administración actual haga un listado de los temas pendientes de implementación de política pública para que el siguiente gobierno pueda comenzar a resolver los problemas.

- ¿Coincide con el exministro Waldo Mendoza en que el MEF en su peor momento desde 1989?

- Yo creo que no avanzamos mucho con adjetivos calificativos. Aquí el tema es cómo hacemos para que se pueda dar una señal de dirección en cuanto a la política económica. Y eso pasa por tener un diagnóstico que implica medidas concretas para enfrentar los impactos críticos de la economía local. Si bien es cierto que el MEF ha perdido algo de presencia, yo creo que no todo está perdido. Un acto de seriedad importante sería dejar un diagnóstico correcto de la situación económica actual y proponer acciones que deban hacerse. Digo proponer porque no me queda claro bajo qué condiciones, en tan poco tiempo, se pueden aplicar correctivos. La sensación que me da es que no tenemos eso. Hay un clima de fricción al interior del Estado que dificulta aplicar o desarrollar políticas económicas, en particular.

-Al igual que otros exministros de economía, ¿usted considera que la propuesta de nueva ley agraria otorga beneficios tributarios a empresas que no lo necesitan?

-Después de 20 años de vigencia de la ley de promoción agraria, la agroindustria presenta cifras de crecimiento y de producción más alta, pero lo que no se ha evaluado es cuánto de la ganancia de mercado que tiene la agroindustria responder a decisiones de las empresas. Si no se hace esta evaluación, solamente se implementa otra vez una ley de promoción simular y nunca vamos a saber en qué medida se ha permitido que las empresas sean más competitivas. El hecho de restituir o replantear una norma en la agroexportación sin hacer una evaluación anterior, como que no es muy adecuado. Las leyes de promoción no pueden ser eternas.

-Pese a las implicancias fiscales, el Ejecutivo finalmente promulgó esta Ley que reduce el IGV y eleva en 2% los recursos del Foncomun. ¿Considera que se trata de una norma populista?

-Yo creo que debió ser mejor pensada. Lo que la norma establece es trasladar recursos del IGV -que antes iba al gobierno nacional- a las municipalidades para gastos de inversión. Pero, ¿las municipalidades tienen la capacidad de gestión de mayores recursos para la inversión pública? No es casual que más de 1.400 proyectos estén paralizados y dependen de las municipalidades. Entonces, lo que estamos haciendo es desvestir un santo para vestir otro. Y el otro punto es que, si hoy el gobierno nacional no puede cumplir eficazmente las funciones que tiene en seguridad interna y externa, administración de justicia, manejo de relaciones internacionales y de programas sociales, con menores recursos va a tener que producir los servicios que he enumerado de manera similar. Es decir, están sacando recursos del gobierno nacional hacia las municipalidades que no tienen mucha capacidad de gestión. No creo que haya mucha eficiencia económica por el lado de esta iniciativa del Congreso.

-Frente a este tipo de normas que promueve el Congreso, ¿el MEF es un adecuado "guardián fiscal"?

-Yo creo que no se puede ver al Ministerio de Economía aisladamente, sino como parte del Poder Ejecutivo. La pregunta es: ¿Cuánto de autonomía tiene respecto del Congreso? Eso ha cambiado definitivamente. Antes, había una clara separación de poderes. Ahora, eso como que se ha difuminado.

-¿Se podría decir que tanto el Ejecutivo como el Congreso están actuando en complicidad para empujar esta norma y garantizar su sobrevivencia hasta el otro año?

-El problema está en que el traslado de estos recursos desde el gobierno nacional hacia las municipalidades va a comenzar desde el próximo año, y esta administración se queda hasta julio del 2026. Un regalito sorpresa que tendrá el nuevo gobierno es lidiar con este proceso de transferencia en automático. Se le han quitado recursos para dárselos a los gobierno locales. No olvidemos también que el próximo año hay elecciones regionales y municipales.

-En su última columna, usted señaló que la ley que establece topes a las tasas de interés en el sistema financiero empujó a las microfinancieras a la informalidad. Sobre este tema, el Congreso no derogó la norma, ¿qué intereses hay detrás?

-Desafortunadamente, lo que ha hecho esta norma es cerrarles el acceso al sistema financiero formal a las unidades económicas pequeñas. Seguramente, con la mejor intención, establecían topes a las tasas de interés aplicables a las mypes, por ejemplo. El tema, de por medio, es que los bancos para no incumplir la ley, han dejado de prestarles a estas unidades y eso ha significado una mayor informalización. Cuando se han dado cuenta desde el Congreso, de los efectos adversos de esta iniciativa, lo lógico era derogarla, pero no lo han logrado. Eso quiere decir que no hay mucha claridad respecto a lo que es la consecuencia adversa de iniciativas como esta, que no tienen mucho asidero. Entonces, esta situación de represión financiera es nociva para las unidades económicas pequeñas, que terminan pagando una tasa de interés más alta que la que pagaban con los bancos.

-Viendo la foto de hoy para la economía, ¿cuáles deberían ser las prioridades del próximo gobierno?

-Yo creo que un elemento de prioridad es cómo hacemos para que las empresas locales sean más competitivas. Porque evidentemente, por lo que está pasando la economía internacional, esta suerte de decisiones para poner trabas al ingreso de productos importados sobre todos los países desarrollados como el caso de Estados Unidos, va a forzar a que nuestros productores tengan que mejorar su competitividad para ver mercados alternativos. El otro tema es el del empleo: ¿cómo hacemos para que haya, con el resultado de cada punto de crecimiento del PBI, un impacto mayor en el empleo formal? ¿cómo hacemos para que haya esa conexión más adecuada? Competitividad y medidas de promoción a los sectores altamente intensivos son las dos cosas que deben ser puestas en primer lugar como tarea para la próxima administración.

Incertidumbre económica por guerra entre Israel e Irán

- El conflicto bélico entre Israel e Irán, ¿Cómo podría afectar a nuestra economía nacional?

-Si continúa el conflicto y se incorporan otros países al mismo, esto va a generar mucha incertidumbre. Por lo tanto, el precio del petróleo va a subir. No nos olvidemos que nosotros importamos petróleo para refinarlo y producir gasolina. Esto va a significar que en Perú utilicemos con más frecuencia el Fondo de Estabilización de los combustibles. Entonces, si hablamos de un contexto internacional muy volátil, diría que este es uno de los principales impactos.

-Frente a la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, ¿cuál debería ser el rol del Perú en medio de esta incertidumbre?

-La incertidumbre a nivel internacional existe por varias cosas: cuando el presidente Trump anunció la elevación de aranceles unilateralmente, generó incertidumbre. No obstante, días después, señala que habrá una pausa de 90 días. Ahora, el punto es el siguiente: desde el momento en que Estados Unidos fijó un aumento de aranceles, generó desconfianza y ahora, el comercio mundial va a tender a reducirse o a ralentizarse. Si esto pasa, se reduce la expansión económica. Es por esto, que las previsiones del PBI mundial están en la baja. Eso significa para nosotros que los mercados de exportación se achiquen. En ese sentido, no tiene mucho sentido seguir produciendo lo mismo de siempre.

-Esta semana, el dólar registró uno de sus valores más bajos en el año y con niveles no vistos desde el 2020. Se volvió a romper la barrera de los S/3,60 y cotizó hasta S/3,58 el martes 24 de junio. ¿Cuáles son las razones que podrían explicar esto?

-Aquí hay un tema importante. Y es que, un activo alternativo al dólar es el oro. Entonces, lo que está ocurriendo es una tendencia de mayor demanda sobre este metal. Por eso, es que viene subiendo de precio, mientras que el dólar se estanca o cae en la cotización. A medida. que el oro sigue valorizándose como activo de refugio, el dólar va a perder demanda e interés.

-La Reserva Federal (Fed) mantuvo nuevamente las tasas de interés sin cambios y el BCRP hizo lo mismo. ¿Cómo evalúa la gestión del ente emisor que preside Julio Velarde?

-Si en Estados Unidos empiezan a darse presiones inflacionarias, lo que hará la Fed es elevar la tasa de interés referencial. Esa elevación hará que los activos financieros internacionales tengan un rendimiento mayor, lo que obligará al Banco Central de Perú a subir la tasa para evitar que haya una fuga de capitales y una reducción importante en la oferta de dólares.