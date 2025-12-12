HOYSuscripcion LR Focus

Política

Manuel Augusto Blacker, excanciller del Gobierno de Alberto Fujimori, fue capturado en Brasil tras 7 años prófugo

El exministro durante la década de 1990 fue detenido en la zona sur de Río de Janeiro. Era buscado por sospecha de participación en un fraude financiero.

Exministro de Fujimori.
Exministro de Fujimori.

Según información del medio brasieño UOL, agentes de la Unidad de Cooperación Internacional de la Policía Federal detuvo en el barrio de Flamengo, en la zona sur de Río de Janeiro a Manuel Augusto Blacker Miller, de 80 años, quien se encontraba prófugo hace siete años y ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores durante el Gobierno de Alberto Fujimori durante la década de 1990.

Blacker Miller era buscado por sospecha de participación en un fraude financiero en Albania. A pesar de figurar en la lista roja de Interpol, siempre negó el delito.

Manuel Augusto Blacker y su acusación por fraude financiero

De acuerdo con las autoridades albanesas, el exministro de Alberto Fujimori cometió el delito de fraude durante el periodo en el que residió en el país tras dejar su cargo en el Gobierno peruano. Por el presunto delito, el país europeo ha solicitado una pena de ocho años de prisión.

