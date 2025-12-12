Según información del medio brasieño UOL, agentes de la Unidad de Cooperación Internacional de la Policía Federal detuvo en el barrio de Flamengo, en la zona sur de Río de Janeiro a Manuel Augusto Blacker Miller, de 80 años, quien se encontraba prófugo hace siete años y ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores durante el Gobierno de Alberto Fujimori durante la década de 1990.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Blacker Miller era buscado por sospecha de participación en un fraude financiero en Albania. A pesar de figurar en la lista roja de Interpol, siempre negó el delito.

TE RECOMENDAMOS CHAU LAVA JATO Y CUELLOS BLANCOS + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Manuel Augusto Blacker y su acusación por fraude financiero

De acuerdo con las autoridades albanesas, el exministro de Alberto Fujimori cometió el delito de fraude durante el periodo en el que residió en el país tras dejar su cargo en el Gobierno peruano. Por el presunto delito, el país europeo ha solicitado una pena de ocho años de prisión.