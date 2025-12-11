Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Resurge Capital, vehículo de capital iniciado a principios de 2023 con el objetivo de identificar y potenciar empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento, anuncia hoy la exitosa culminación de su primera operación de desinversión en la empresa Neopak, especialista en soluciones de envasado sostenible y de vanguardia.

Esta transacción, cerrada en el mes de diciembre, marca un hito fundamental para Resurge Capital, validando su estrategia de inversión, su capacidad de selección y su valor añadido operativo apenas un año después de su lanzamiento. La operación genera retornos significativos para sus inversores y refleja el sólido progreso y la creación de valor impulsados en Neopak durante el periodo de participación.

Desde su constitución, Resurge Capital ha experimentado un crecimiento notable, construyendo una cartera diversificada de empresas prometedoras. La rápida consecución de esta primera salida subraya el acierto de su enfoque: invertir en sectores con fuerte dinámica, como la economía sostenible, y trabajar codo a codo con los equipos directivos para acelerar su desarrollo comercial, tecnológico y corporativo.

"La exitosa desinversión en Neopak es un logro que nos enorgullece enormemente y un testimonio del trabajo intenso y la visión compartida con un equipo emprendedor excepcional", declaró, Guillermo Luque, Gerente General y portavoz de Resurge Capital. "Nuestra entrada en Neopak se basó en la convicción de su tecnología disruptiva y su potencial de mercado. En este periodo, hemos colaborado estrechamente para fortalecer su estructura, expandir su cartera de clientes y posicionarla como un referente en su sector. Esta operación no solo ofrece un atractivo retorno financiero, sino que confirma la solidez de nuestro modelo de inversión activa y generadora de valor".

Neopak, la compañía objeto de la desinversión, se ha consolidado como un actor relevante en el sector del packaging sostenible, ofreciendo alternativas innovadoras a los materiales tradicionales. Durante la asociación con Resurge Capital, la empresa logró importantes hitos, incluyendo la ampliación de su capacidad productiva, el desarrollo de nuevos productos y la entrada en mercados internacionales, lo que la hizo atractiva para nuevos inversores o compradores estratégicos.

Con el capital retornado por esta operación, Resurge Capital reforzará su capacidad para seguir invirtiendo en nuevas oportunidades, así como para continuar apoyando el crecimiento de las empresas restantes en su cartera. Este exitoso cierre refuerza la confianza de los inversores y posiciona a Resurge Capital como un actor dinámico y competente en el ecosistema de inversión.

"Este es solo el comienzo", añadió Guillermo Luque. "El momentum generado nos impulsa a redoblar nuestros esfuerzos para identificar y apoyar a la próxima generación de empresas líderes, manteniendo nuestro compromiso con la creación de valor a largo plazo para todos nuestros grupos de interés".

Resurge Capital es un vehículo de inversión privada lanzado en 2023, especializado en proporcionar capital y expertise estratégico a empresas en fase de crecimiento en sectores innovadores y con impacto positivo. Con un enfoque en la colaboración estrecha con los equipos fundadores, el Fondo busca acelerar el desarrollo de sus empresas de cartera para lograr su máximo potencial y generar retornos sostenibles.

