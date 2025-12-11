HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Alianza Lima vs Savino del Bene
Sigue EN VIVO Alianza Lima vs Savino del Bene      Sigue EN VIVO Alianza Lima vs Savino del Bene      Sigue EN VIVO Alianza Lima vs Savino del Bene      
Sociedad

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

El exitoso cierre de la operación confirma la efectividad de su enfoque activo y colaborativo, y refuerza la confianza en su portafolio y proyección de crecimiento.



Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023
Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Resurge Capital, vehículo de capital iniciado a principios de 2023 con el objetivo de identificar y potenciar empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento, anuncia hoy la exitosa culminación de su primera operación de desinversión en la empresa Neopak, especialista en soluciones de envasado sostenible y de vanguardia.

Esta transacción, cerrada en el mes de diciembre, marca un hito fundamental para Resurge Capital, validando su estrategia de inversión, su capacidad de selección y su valor añadido operativo apenas un año después de su lanzamiento. La operación genera retornos significativos para sus inversores y refleja el sólido progreso y la creación de valor impulsados en Neopak durante el periodo de participación.
Desde su constitución, Resurge Capital ha experimentado un crecimiento notable, construyendo una cartera diversificada de empresas prometedoras. La rápida consecución de esta primera salida subraya el acierto de su enfoque: invertir en sectores con fuerte dinámica, como la economía sostenible, y trabajar codo a codo con los equipos directivos para acelerar su desarrollo comercial, tecnológico y corporativo.
"La exitosa desinversión en Neopak es un logro que nos enorgullece enormemente y un testimonio del trabajo intenso y la visión compartida con un equipo emprendedor excepcional", declaró, Guillermo Luque, Gerente General y portavoz de Resurge Capital. "Nuestra entrada en Neopak se basó en la convicción de su tecnología disruptiva y su potencial de mercado. En este periodo, hemos colaborado estrechamente para fortalecer su estructura, expandir su cartera de clientes y posicionarla como un referente en su sector. Esta operación no solo ofrece un atractivo retorno financiero, sino que confirma la solidez de nuestro modelo de inversión activa y generadora de valor".
Neopak, la compañía objeto de la desinversión, se ha consolidado como un actor relevante en el sector del packaging sostenible, ofreciendo alternativas innovadoras a los materiales tradicionales. Durante la asociación con Resurge Capital, la empresa logró importantes hitos, incluyendo la ampliación de su capacidad productiva, el desarrollo de nuevos productos y la entrada en mercados internacionales, lo que la hizo atractiva para nuevos inversores o compradores estratégicos.
Con el capital retornado por esta operación, Resurge Capital reforzará su capacidad para seguir invirtiendo en nuevas oportunidades, así como para continuar apoyando el crecimiento de las empresas restantes en su cartera. Este exitoso cierre refuerza la confianza de los inversores y posiciona a Resurge Capital como un actor dinámico y competente en el ecosistema de inversión.
"Este es solo el comienzo", añadió Guillermo Luque. "El momentum generado nos impulsa a redoblar nuestros esfuerzos para identificar y apoyar a la próxima generación de empresas líderes, manteniendo nuestro compromiso con la creación de valor a largo plazo para todos nuestros grupos de interés".
Resurge Capital es un vehículo de inversión privada lanzado en 2023, especializado en proporcionar capital y expertise estratégico a empresas en fase de crecimiento en sectores innovadores y con impacto positivo. Con un enfoque en la colaboración estrecha con los equipos fundadores, el Fondo busca acelerar el desarrollo de sus empresas de cartera para lograr su máximo potencial y generar retornos sostenibles.

TE RECOMENDAMOS

BANCADA DE LÓPEZ ALIAGA CONTRA LOS CUIDADOS PALIATIVOS | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

[CONTENIDO PATROCINADO]

Notas relacionadas
Proyectos educativos que transforman la sierra de Piura

Proyectos educativos que transforman la sierra de Piura

LEER MÁS
Integratel se pronuncia: Movistar no autoriza la venta ambulatoria de chips

Integratel se pronuncia: Movistar no autoriza la venta ambulatoria de chips

LEER MÁS
Examen de ascenso docente 2025: revisa la fecha oficial de resultados finales, según Minedu

Examen de ascenso docente 2025: revisa la fecha oficial de resultados finales, según Minedu

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

LEER MÁS
Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

LEER MÁS
Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial

Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial

LEER MÁS
Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Hernán Barcos dedica un último mensaje a hinchas de Alianza Lima tras confirmarse su salida: “Seguramente es lo mejor para todos”

Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

Sociedad

Universidad San Marcos se declara en emergencia ante recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones

Temblor en Perú HOY, 11 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Lluvias y rayos activan alerta naranja en el Perú: Senamhi advierte fenómeno en estas 10 regiones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

Elecciones Generales 2026: conoce la lista de los 37 candidatos a la presidencia y partidos políticos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025