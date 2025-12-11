Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

Cambios en el Ministerio Público. El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, anunció que los Equipos Especiales de la Fiscalía serán desactivados en las próximas semanas. Esta medida incluye a los Equipos Especiales Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto, Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Efficop) y Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP).

Durante una entrevista, Gálvez aseguró que la propuesta será evaluada en la Junta de Fiscales Supremos (JFS). Sin embargo, en caso de no llegar a un acuerdo, el titular interino de la Fiscalía advirtió que lo haría él mismo.

"Lo vamos a hacer en la junta, pero si no lo hace la junta, lo hago yo como fiscal de la nación", dijo, e indicó que tiene la potestad para hacerlo desde su despacho.

En esa misma línea, el titular interino de la institución indicó que dicha medida no se concretará este año debido a que "hay demasiado trabajo y demasiadas cosas por hacer". A pesar de la importancia de la decisión que se tomaría en la Fiscalía, Gálvez vaciló con el tiempo que podría tardar en finiquitar la cuestionada medida. "Los próximos días pueden ser 600 días", dijo.

"Además, como ya lo he dicho en múltiples oportunidades, los equipos especiales son siempre temporales. Yo creo que ya han cumplido su ciclo y calculo que en los próximos días deben desactivarse", recordó.

Por otro lado, Gálvez minimizó las críticas hacia su gestión por el impacto que tendría la disolución de los equipos especiales. Al ser consultado por los cuestionamientos que surgirán a raíz de su decisión, indicó que "haga lo que haga, el sector que protege a Odebrecht me va a criticar".

Tomás Gálvez y su intento de eliminar los Equipos Especiales

No es la primera vez que el fiscal de la Nación interino expresa su decisión de eliminar los equipos especiales. En septiembre pasado, el también investigado por el caso Los Cuellos Blanco del Puerto aseguró que dichos grupos de trabajo han generado persecución" y "politización".

"Salió una entrevista que me hicieron en donde yo señalo que la politización y, a veces, algunos unos criterios de persecución se han generado a través de los equipos especiales. Yo estoy proponiendo y, en su momento, decidirá la Junta de Fiscales Supremos si continúan o no los equipos especiales. Porque tenemos los coordinadores de las especialidades y, paralelamente, tenemos equipos especiales que genera contradicción en el propio diseño del trabajo de la Fiscalía", sostuvo el pasado 30 de septiembre tras salir de una sesión en el Congreso.

Es preciso resaltar que los equipos de trabajo tienen bajo su cargo las investigaciones sobre los supuestos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a expresidentes y políticos, las indagaciones contra las autoridades de alto nivel y las investigaciones relacionadas con la presidenta Dina Boluarte por las muertes en protestas entre 2022 y 2023.