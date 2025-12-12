HOYSuscripcion LR Focus

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por la final de la Liga Femenina: hora y canal de TV para ver el clásico

Luego del triunfo íntimo en la ida, las Leonas buscarán remontar en la vuelta de la final de la Liga Femenina 2025. Sigue la transmisión del Universitario vs Alianza Lima.

Universitario y Alianza Lima se enfrentarán en VIDU para definir al campeón de la Liga Femenina 2025. Foto: Movistar Deportes.
Universitario vs Alianza Lima en vivo juegan este sábado 13 de diciembre por la gran final de la Liga Femenina 2025. El clásico tendrá lugar en el complejo VIDU, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de las señales de América TV y Movistar Deportes. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

Las dirigidas por el chileno José Letelier llegan con ventaja a la revancha tras imponerse 3-1 en Matute. Las grandes ausentes del cotejo serán Sandy Dorador y Fabiola Herrera, quien fueron expulsadas en el compromiso de ida.

Alianza Lima y Universitario vienen de disputar la primera final en Matute. Foto: Twitter/Liga Femenina

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2025?

El clásico femenino Universitario vs Alianza Lima empezará desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, revisa la guía de horarios para que no te pierdas el cotejo.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador y Perú: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver la final Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2025?

El duelo entre la U y las victorianas será transmitido por América Televisión a través de sus canales 4 y 704. Asimismo, podrás seguirlo por su plataforma de streaming América TVGO. Es preciso indicar que también puedes verlo por la cobertura de Movistar Deportes y Movistar Play.

¿Dónde se jugará la final de la Liga Femenina entre Universitario vs Alianza Lima?

Universitario de Deportes confirmó que recibirá a Alianza Lima en el complejo VIDU por la final de la Liga Femenina 2025.

Pronóstico de Universitario vs Alianza Lima femenino

Según las principales casas de apuestas, Universitario es favorito para vencer a Alianza Lima en esta ocasión.

  • Betano: gana Universitario (1,72), empate (3,60), gana Alianza Lima (3,95)
  • 1XBet: gana Universitario (1,70), empate (3,62), gana Alianza Lima (4,23)
  • Coolbet: gana Universitario (1,82), empate (3,90), gana Alianza Lima (3,40)
  • Doradobet: gana Universitario (1,76), empate (3,66), gana Alianza Lima (4,00).

Últimos partidos de Universitario vs Alianza Lima femenino

Así quedaron los cinco últimos cruces entre merengues y blanquiazules por la Liga Femenina del fútbol peruano.

  • Alianza Lima 3-1 Universitario | 07.12.25
  • Alianza Lima 1-1 Universitario | 15.11.25
  • Universitario 0-0 Alianza Lima | 09.11.25
  • Universitario 1-2 Alianza Lima | 14.09.25
  • Universitario 0-2 Alianza Lima | 22.06.25
