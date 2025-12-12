HOYSuscripcion LR Focus

Javier Rabanal sería el DT elegido por Universitario para 2026: ¿quién es y cómo juega el vigente campeón del fútbol ecuatoriano?

¡Se asoma un nuevo entrenador! El español Javier Rabanal tendría todo listo para convertirse en DT de Universitario tras la salida de Jorge Fossati. Conoce su recorrido y el sistema táctico que suele utilizar.

Javier Rabanal llegó al fútbol ecuatoriano en el 2024. Foto: composición LR/AFP
Javier Rabanal llegó al fútbol ecuatoriano en el 2024. Foto: composición LR/AFP

Javier Rabanal sería el nuevo DT de Universitario para el proyecto 2026. Después de la repentina salida de Jorge Fossati, varios nombres comenzaron a sonar con fuerza en la 'U'. Sin embargo, en las últimas horas, trascendió la información de que el actual técnico de Independiente del Valle tendría conversaciones avanzadas con la dirigencia merengue para asumir el banquillo de cara a la próxima temporada.

Oriundo de España, Rabanal legó a Ecuador a inicios del 2024 para dirigir las divisiones menores del IDV. El buen rendimiento de su plantel motivó a la directiva a que lo asciendan al primer equipo un año más tarde. Justamente, en este 2025, ganó la Serie A con el conjunto negriazul. Ahora, está a un paso de convertirse en estratega de Universitario.

PUEDES VER: Universitario pone fin a la etapa de Jorge Fossati tras arduos días de negociación: Este cierre permitirá a ambas partes avanzar

lr.pe

¿Quién es Javier Rabanal, el posible nuevo DT de Universitario para el 2026?

Javier Rabanal ha viajado desde las divisiones regionales de España hasta los banquillos de Sudamérica. Tras varios años en clubes modestos y experiencias formativas en Canadá y China, Rabanal dio un salto significativo a Europa al integrarse al fútbol neerlandés, primero en las categorías juveniles del Willem II y luego como asistente técnico en el PSV Eindhoven junto con Ruud van Nistelrooy.

Su recorrido en el Viejo Continente le otorgó experiencia en trabajo con jóvenes talentos. No obstante, fue su llegada a Ecuador la que terminó de consolidar su perfil como técnico principal de primera división. Rabanal arribó a Ecuador en enero de 2024 para dirigir al Independiente Juniors, filial del Independiente del Valle, en la Serie B, donde terminó la temporada en la cuarta posición.

A finales del 2024 fue promovido al primer equipo de Independiente del Valle. Desde entonces, ha liderado al club con éxito en la LigaPro ecuatoriana, consiguiendo el campeonato nacional de la temporada 2025 y también llevó al Matagigantes a una semifinal de Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Néstor Gorosito abandona el Perú y deja sus primeras palabras tras su intempestiva salida de Alianza Lima: Tranquilo

lr.pe

¿Cómo juega Javier Rabanal, el posible nuevo DT de Universitario?

El estilo de juego de Javier Rabanal tienen una mezcla de influencia europea y la tradición futbolística de Independiente del Valle, un club reconocido por su foco en la formación de jóvenes talentos.

Por lo visto en IDV, Rabanal prefiere sistemas como el 3-5-2, que le permite equilibrio entre defensa y ataque, favoreciendo la posesión y el control del mediocampo. Por lo usual, su equipo busca presión alta sostenida, intentando recuperar el balón rápidamente en zonas adelantadas para generar desequilibrios.

Recordemos que, para lograr el tricampeonato, Universitario ha utilizado este sistema. Por ello, la llegada de Rabanal no generaría mayor modificación en el parado táctico del elenco estudiantil.

