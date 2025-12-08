Aumentan salario y beneficios para trabajadores de construcción civil en 2026

El Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Lima y Balnearios difundió el Convenio Colectivo por Rama de Actividad 2026 suscrito por la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). El acuerdo, formalizado el 5 de diciembre en el Ministerio de Trabajo, establece los aumentos y beneficios que regirán para obras públicas y privadas durante el próximo año.

El secretario general de la FTCCP, Luis Villanueva, indicó a La República que la negociación se realiza bajo las características del régimen especial de construcción civil, donde la naturaleza temporal de las labores obliga a que los acuerdos se definan de manera sectorial.

Aumentos salariales por categoría para trabajadores de construcción civil

El convenio establece incrementos del jornal básico diario:

Operario: S/2 diarios

S/2 diarios Oficial: S/1,25 diarios

S/1,25 diarios Peón: S/1,15 diarios

Villanueva detalló que los incrementos fueron definidos con base en criterios técnicos y en el contexto económico actual.

En ese sentido, señaló que se consideró la inflación acumulada entre enero y noviembre de 2025 —equivalente a 1,09%— junto con factores como la productividad del sector y la recuperación de la actividad inmobiliaria. Bajo ese cálculo, el ajuste real alcanza 2,29% para el operario, 1,75% para el oficial y 1,78% para el peón.

Convenio Colectivo por Rama de Actividad 2026 del Sector Construcción

Beneficios laborales ampliados para trabajadores de construcción civil

El convenio incorpora mejoras en cinco beneficios:

Pago por feriados: la bonificación para operarios especializados sube a 25% (antes 10%), lo cual representa una mejora sustancial para los trabajadores especializados que laboran en feriados. Derecho de altura: el pago sube a 8% del jornal. En las grandes ciudades las obras superan los 20 o 30 pisos, y el riesgo es mayor; por eso se ha reajustado esta bonificación. Asignación escolar: se amplía para hijos que estudien hasta los 24 años (antes 23 años), otorgando 30 jornales básicos por cada hijo. Bonificación por mezcla asfáltica: se eleva de S/3,50 a S/4,50 diarios. Comisión Permanente de la Industria de la Construcción: órgano de análisis del sector, seguridad, mercado laboral y efectos tecnológicos, incluida inteligencia laboral. Este comité va a estudiar la problemática del sector, no solo laboral, también económica, de seguridad y tecnológica, porque la IA va a impactar en la mano de obra.

Desde enero de 2026, el aporte de los empleadores al Fondo de Capacitación será de 0,45% del jornal básico diario por trabajador. Ese fondo podrá auditar a empleadores públicos y privados y se coordinará con organismos públicos para su fiscalización. Ahora también beneficiará a los hijos de los trabajadores.

Un proceso marcado por la inestabilidad política

Villanueva detalló que el proyecto se presentó en octubre y que la mesa de negociación directa se instaló el 20 de ese mes. Sin embargo, advirtió que el contexto político complicó el diálogo.

“Uno de los factores que siempre afecta en los últimos años ha sido la inestabilidad política. El cambio de presidencia, el clima preelectoral y las elecciones regionales generan desconfianza en los inversionistas y eso impacta en las negociaciones”, afirmó.

Aun así, sostuvo que alcanzar el acuerdo en trato directo brinda estabilidad al sector y considera que es una práctica que debería replicarse en otros sectores para evitar huelgas y abusos.

Villanueva también criticó la falta de apoyo institucional durante la firma: “Hicimos un llamado al ministro de Trabajo, lo invitamos a la suscripción y no estuvo presente. Incluso hubo trabas para que nos dieran un ambiente para firmar el convenio”, cuestionó.

Rechazo a la violencia y pedido de acción estatal

El convenio incluye una exhortación conjunta contra la delincuencia que afecta a obras y trabajadores. Villanueva insistió en el punto:

“Hay que rechazar todo tipo de violencia delincuencial. Bandas criminales siguen asesinando trabajadores y dirigentes. Esta delincuencia no cesa, pese a que venimos denunciando más de 20 años”, advirtió.

Mencionó incluso un reciente atentado asociado a trabajadores del sector. “Al señor Belaunde le acaban de hacer un atentado y creemos que está relacionado con obras en Cerro Azul”, señaló.

Llamado final

Villanueva pidió valorar el impacto del convenio.

“Hay que resaltar que se resuelve la negociación colectiva en el sector construcción en una práctica de diálogo con resultados entre empresarios y trabajadores”, concluyó.