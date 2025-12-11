Fonavi: pagarán a 32.000 fonavistas sin límite de edad desde el jueves 18 de diciembre; se devolverán S/102 millones

A diferencia de procesos previos, no habrá límite de edad para los fonavistas beneficiados en la lista 22.

La Comisión Ad Hoc del extinto Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) aprobó este jueves los acuerdos que permiten iniciar el desembolso para el Grupo de Pago N° 22, que comprenderá a 31.794 fonavistas y S/102 millones 182.815 a devolver. Así lo confirmó a La República Jorge Milla, representante fonavista. Según precisó el dirigente a este diario, el pago oficial empezará desde el próximo jueves 18 de diciembre del 2025.

"Ya se autorizó a la Secretaría Técnica del Fonavi para iniciar el desembolso al Banco de la Nación y hacer las coordinaciones necesarias para el pago del 18 de diciembre", explicó. La lista de Pago 22 estará conformada por quienes a la fecha no han cobrado ni un sol de sus aportes y de los cuales la secretaria técnica logró acreditar periodos o aportaciones efectuadas al Fonavi.

Fonavi: sin límite de edad y con devolución íntegra

A diferencia de procesos previos, consignó, no habrá límite de edad para los fonavistas beneficiados, ni en el caso de aportantes en vida ni en el caso de herederos. La razón responde a que el padrón aprobado es menor a 32.000 personas, lo que permite incluir a todos sin restricciones, sostuvo.

El pago mínimo será de S/40, debido a fonavistas cuya información laboral es muy escasa, por ejemplo, trabajadores que pasaron por varias empresas que ya no existen o que laboraron por periodos muy cortos.

Casi 32.000 fonavistas cobrarán por primera vez a partir del 18 de diciembre de 2025.

Respecto al pago máximo, indicó que a diferencia del 2023, esta vez no hay límite, debido a que el Tribunal Constitucional (TC) establece dos criterios: el total recaudado y el total aportado. "Si la aportación dice S/10.000, se devuelve S/10.000. Si dice S/20.000, se devuelve S/20.000", indicó.

Este nuevo grupo también incorpora a fonavistas que cancelaron deudas por obras de agua y desagüe y de Calamina que suman alrededor de 3.500, aunque Milla precisó que, en este último, solo unas 10 personas figuran en este listado debido a la baja difusión del proceso y a que muchos no acudieron a regularizar sus pagos en el Banco de Materiales.

Aunque los acuerdos ya fueron aprobados, la resolución administrativa final se aprobará en una sesión extraordinaria el lunes a las 11 a.m.,, donde se visará el padrón nominal con los 31.794 beneficiarios. "No habrá cambios; ya se aprobaron los informes técnicos y el Banco de la Nación empezará a trabajar con el padrón", puntualizó.

Más de medio millón de fonavistas no ha cobrado ni un sol

A pesar de los avances parciales en las devoluciones del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), más de 500.000 fonavistas no ha cobrado ni un sol, a más de dos años de iniciada la "devolución parcial" prometida por el Gobierno mediante ley N° 31928.

Para el 2026, la Ley de Presupuesto solo incluyó S/385 millones, pese a que la propia unidad ejecutora de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), según Milla, había proyectado, conforme a un informe técnico, que se necesitaban S/ 1.200 millones para acelerar con la devolución de aportes. "Solo se ha considerado el 30% de lo que se solicitó", apuntó.

Si se autorizara ese monto técnico, podría cubrirse "alrededor del 55% de lo que falta por devolver y ya sería un avance significativo", señala el dirigente. Sin embargo, mientras ese refuerzo no sea aprobado, los grupos de pago serán más pequeños en los años posteriores.

Afirmó que durante el gobierno de Dina Boluarte no se destinó ni un sol específico para la devolución del Fonavi, y que los pagos que se hicieron hasta ahora provienen de la recuperación de deudas antiguas de prestatarios del extinto Banco de Materiales e intereses generados por licitaciones de fondos en bancos privados. "En dos años y medio, por intereses se generó rentabilidad de unos S/700 millones. Si no fuera por eso, no se habrían pagado los últimos grupos", afirmó.

Para la lista 22, la Secretaría Técnica del Fonavi solo logró validar 32.000 expedientes en un año. Milla sostiene que el proceso debería ser mucho más eficiente y denuncia que las sesiones de la Comisión Ad Hoc se han vuelto más lentas. "Antes eran semanales, ahora se realizan cada dos semanas. Los representantes del Ejecutivo abandonan sesiones por "carga laboral", afirma. En tres reuniones consecutivas no se ha podido completar la agenda.

Un llamado a José Jerí

La federación enviará una carta mañana viernes al presidente José Jerí para insistir en ampliar el presupuesto vía crédito suplementario en marzo, agilizar la validación de datos y asignar personal con dedicación real a la Comisión Ad Hoc. "Hay fonavistas adultos mayores, con enfermedades terminales, y herederos en la misma situación. No pueden esperar más", recalcó.

Finalmente, refirió que representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mostraron disposición a trabajar "con anticipación" la programación presupuestal del siguiente año para asegurar continuidad en las devoluciones.

Fonavi: claves del Grupo de Pago N° 22