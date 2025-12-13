Fallece Abraham Quintanilla, padre de Selena, a los 86 años

Abraham Quintanilla, padre de Selena Quintanilla, falleció a los 86 años. | Foto: composición LR/difusión

La música tex-mex está de luto. A través de las redes sociales, uno de sus hijos anunció la muerte de Abraham Quintanilla, padre de la fallecida cantante Selena Quintanilla. Tenía 86 años.

Noticia en desarrollo