HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

Fallece Abraham Quintanilla, padre de Selena, a los 86 años

Abraham Quintanilla fue conocido por impulsar la carrera de su difunta hija, la cantante Selena.

Abraham Quintanilla, padre de Selena Quintanilla, falleció a los 86 años.
Abraham Quintanilla, padre de Selena Quintanilla, falleció a los 86 años. | Foto: composición LR/difusión

La música tex-mex está de luto. A través de las redes sociales, uno de sus hijos anunció la muerte de Abraham Quintanilla, padre de la fallecida cantante Selena Quintanilla. Tenía 86 años.

Noticia en desarrollo

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Notas relacionadas
Chris Pérez, viudo de Selena Quintanilla, habla sobre la negación de libertad a Yolanda Saldívar: "La justicia sigue presente"

Chris Pérez, viudo de Selena Quintanilla, habla sobre la negación de libertad a Yolanda Saldívar: "La justicia sigue presente"

LEER MÁS
Fans de Selena Quintanilla sienten alivio por negación de libertad a Yolanda Saldivar: "Es mejor que permanezca en prisión"

Fans de Selena Quintanilla sienten alivio por negación de libertad a Yolanda Saldivar: "Es mejor que permanezca en prisión"

LEER MÁS
Hermano de Selena tras rechazo de libertad condicional a Yolanda Saldívar: “Debe pasar el resto de su vida en prisión"

Hermano de Selena tras rechazo de libertad condicional a Yolanda Saldívar: “Debe pasar el resto de su vida en prisión"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fallece Peter Greene, actor de La Máscara, a los 60 años

Fallece Peter Greene, actor de La Máscara, a los 60 años

LEER MÁS
Exvedette Eva María Abad recae nuevamente en el consumo de drogas: Magaly Medina muestra su difícil situación

Exvedette Eva María Abad recae nuevamente en el consumo de drogas: Magaly Medina muestra su difícil situación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Entretenimiento

Conciertos en Lima 2025: entradas, fecha y lugar para Mario Kramarenco, De la Guetto, Lasso, Amazónico Fest 2 esta semana

Kany García en Perú 2026: fecha, lugar y precios de entradas para su concierto

Bad Bunny sufre aparatosa caída durante concierto en México y queda tendido en el suelo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025