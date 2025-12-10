Fonavi: más de medio millón no ha recibido ni un sol a dos años de aprobada la ley de devolución parcial

A pesar de los avances parciales en las devoluciones del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), un grueso número de más de 500.000 fonavistas no ha cobrado ni un sol, a más de dos años de iniciada la "devolución parcial" prometida por el Estado mediante ley N° 31928, nsegún confirmó a La República, Jorge Milla, representante fonavista.

La cifra es aún más crítica si se considera que la lista 22, programada preliminarmente para el próximo jueves 18 de diciembre, incluirá apenas 32.000 beneficiarios, muy por debajo de lo previsto. "Este grupo es el resultado de un año de trabajo de la Secretaría Técnica. Si en un año solo validan 32.000 casos, ¿cuánto tardará revisar el universo completo?", cuestiona Milla a este diario.

Con el ritmo actual, la devolución a los fonavistas que nunca han sido compensados podría tardar 16 años, advierte. Existen tres grandes grupos de fonavistas pendientes: 584.000 personas que esperan reintegro tras haber recibido pagos incompletos, aproximadamente 500.000 que nunca han cobrado nada y también aquellos con reclamos activos porque sus meses de aporte no han sido correctamente reconocidos o figuran montos por debajo de lo aportado. En conjunto, más de un millón de fonavistas está aún a la espera.

Presupuesto mínimo

Para el 2026, la Ley de Presupuesto solo incluyó S/385 millones, pese a que la propia unidad ejecutora de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), según Milla, había proyectado, conforme a un informe técnico, que se necesitaban S/ 1.200 millones para acelerar con la devolución de aportes. "Solo se ha considerado el 30% de lo que se solicitó", apuntó.

Si se autorizara ese monto técnico, podría cubrirse "alrededor del 55% de lo que falta por devolver y ya sería un avance significativo", señala el dirigente. Sin embargo, mientras ese refuerzo no sea aprobado, los grupos de pago serán más pequeños en los años posteriores.

Otro dato revelador es que durante el gobierno de Dina Boluarte no se destinó ni un sol específico para la devolución del Fonavi. Los pagos que se hicieron hasta ahora provienen, según Milla, de la recuperación de deudas antiguas de prestatarios del extinto Banco de Materiales e intereses generados por licitaciones de fondos en bancos privados. "En dos años y medio, por intereses se generó rentabilidad de unos S/700 millones. Si no fuera por eso, no se habrían pagado los últimos grupos", afirma.

Validación de datos demasiado lenta

Para la lista 22, la Secretaría Técnica solo logró validar 32.000 expedientes en un año. Milla sostiene que el proceso debería ser mucho más eficiente y denuncia que las sesiones de la Comisión Ad Hoc se han vuelto más lentas. "Antes eran semanales, ahora se realizan cada dos semanas. Los representantes del Ejecutivo abandonan sesiones por "carga laboral", afirma. En tres reuniones consecutivas no se ha podido completar la agenda.

Esta situación, según el dirigente, está poniendo en riesgo incluso el avance de los fonavistas que accedieron a obras de agua y saneamiento, de los cuales solo 3.500 han sido incluidos este año, pese a que existen alrededor de 50.000 en esa categoría.

Un llamado a Jerí

La federación enviará hoy una carta al presidente José Jerí para insistir en ampliar el presupuesto vía crédito suplementario en marzo, agilizar la validación de datos y asignar personal con dedicación real a la Comisión Ad Hoc. "Hay fonavistas adultos mayores, con enfermedades terminales, y herederos en la misma situación. No pueden esperar más", recalcó.