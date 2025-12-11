HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

''Super gripe'' H3N2: Ministerio de Salud activa protocolos de vigilancia epidemiológica ante aumento de casos mundiales

La variante subclado K del virus ha despertado atención internacional por su mayor contagiosidad, aunque no se ha confirmado su presencia en Sudamérica, según el Minsa.

El Ministerio de Salud activa protocolos ante el aumento de casos de influenza A H3N2, incluido el subclado K, en medio de la temporada gripal del hemisferio norte.
El Ministerio de Salud activa protocolos ante el aumento de casos de influenza A H3N2, incluido el subclado K, en medio de la temporada gripal del hemisferio norte. | Composición LR

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que ha activado protocolos de vigilancia epidemiológica y reforzado los servicios de salud ante el incremento de casos de influenza A H3N2 —incluido el subclado K que ha generado atención internacional—, en medio de la actual temporada gripal en el hemisferio norte y el flujo de viajeros por las festividades de fin de año.

La acción sanitaria se da en el contexto de un aumento de la circulación del virus H3N2 en países de Europa y Estados Unidos, donde la variante conocida como subclado K ha reportado transmisión más temprana de lo habitual y ha impulsado un incremento de infecciones respiratorias y presión sobre los sistemas hospitalarios.

El comunicado afirma que se monitorea la situación en el extranjero. Foto: Minsa.

¿Qué tan contagiosa es el virus H3N2?

Según la Sala Situacional del Minsa, hasta la última semana epidemiológica no se ha identificado oficialmente la presencia del subclado K en Sudamérica, aunque en Perú se mantiene la vigilancia activa de casos de influenza A H3N2 confirmados dentro del marco de los reportes regulares de vigilancia de influenza.

Expertos y organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), señalan que aunque esta variante del virus tiene cambios genéticos, no hay evidencia clara de mayor gravedad comparada con otras variantes estacionales, pero sí una mayor contagiosidad observada en algunas regiones. Los síntomas son fiebre, tos, dolores musculares, fatiga y molestias gastrointestinales.

Medidas y recomendaciones del Minsa

  • Se ha fortalecido la vigilancia epidemiológica en puntos de ingreso como aeropuertos y terminales, para detectar posibles casos importados y activar una respuesta oportuna.
  • Se organiza la capacidad de atención en los servicios de salud ante cualquier eventual aumento de casos.
  • Se reitera la importancia de la vacunación contra la influenza, especialmente para grupos vulnerables, con el objetivo de reducir hospitalizaciones o cuadros graves.
  • La población, en especial quienes retornan de viajes internacionales, debe estar atenta a síntomas respiratorios y consultar en establecimientos de salud mencionando su historial de viaje cuando corresponda.
  • Se recuerda la importancia de medidas de higiene, como lavado de manos frecuente, uso de mascarilla ante síntomas respiratorios y evitar acudir a reuniones si se está enfermo.

La OMS también ha anunciado el monitoreo de la evolución global de la actividad gripal y mantiene recomendaciones a los países para adaptar sus estrategias de prevención y respuesta según el comportamiento epidemiológico del virus.

