Sporting Cristal golpeó primero en el Estadio Nacional y venció 1-0 a Cusco FC por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025. Con un solitario tanto de Santiago González, los rimenses sacaron una ligera ventaja para lo que será el el segundo partido en tierras cusqueñas. El estadio Inca Garcilaso de la Vega será testigo de un encuentro que definirá al 'Perú 2' de esta temporada.

En el papel, Cristal es favorito para llevarse la llave. Sin embargo, el equipo de Miguel Rondelli suele hacerse fuerte en su casa, por lo que el resultado final aún está abierto. A continuación, conoce más detalles del compromiso de vuelta entre ambas escuadras.

¿Cuándo juega Cusco FC vs Sporting Cristal?

El encuentro entre Cusco FC vs Sporting Cristal por la vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025 se disputará este domingo 14 de diciembre, a partir de las 6.00 p. m. La transmisión estará a cargo de L1 Max.

¿A qué hora juega Cusco FC vs Sporting Cristal?

En suelo peruano, el choque entre Cusco FC vs Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1 2025 iniciará a las 6.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 5.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 8.00 p. m.

¿En qué canal ver Cusco FC vs Sporting Cristal?

La transmisión del Cusco FC vs Sporting Cristal por la vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025 estará a cargo de L1 Max. Vía streaming, podrás seguirlo por la plataforma L1 Play.