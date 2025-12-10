Alianza Lima vs Savino Del Bene EN VIVO Mundial de Clubes Vóley 2025: día, hora y canal TV del partido por la clasificación

Alianza Lima vs Savino Del Bene EN VIVO juegan este jueves 11 de diciembre por la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Clubes Vóley 2025. Peruanas e italianas se verán las caras en el Mercado Livre Arena de Pacaembu (São Paulo) desde las 3.00 p. m. (hora peruana). La transmisión del decisivo cotejo estará a cargo de la señal de Latina TV; asimismo, podrás seguir el punto a punto y todas las incidencias a través de la cobertura que tiene preparada La República Deportes.

Las dirigidas por Facundo Morando, que afrontan por primera vez en su historial el certamen continental, se ubican en la segunda casilla del grupo A con 3 unidades luego de su victoria sobre Zhetysu CV de Kazajistán.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Savino Del Bene?

En Perú, el partido Alianza Lima vs Savino Del Bene por la fecha 3 del Mundial de Clubes de Vóley se jugará desde las 3.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros partidos.

México: 2.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 a. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Savino Del Bene?

El enfrentamiento entre Alianza Lima vs Savino Del Bene será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (Canal 2) y SporTV 2.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Savino Del Bene ONLINE?

Si deseas ver el Alianza Lima vs Savino Del Bene por internet, debes conectarte a la aplicación de Latina TV y la plataforma VBTV de la Volleyball World. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este partidazo.

Tabla de posiciones de Alianza Lima en Mundial de Clube Vóley 2025

Grupo A PJ PG PP SG:SP Puntos Osasco São Cristóvão (Brasil) 1 1 0 3:0 3 Savino del Bene (Italia) 1 1 0 3:0 3 Alianza Lima (Perú) 2 1 1 3:4 3 Zhetysu CV (Kazajistán) 2 0 1 0:3 0

Resultados de Alianza Lima en el Mundial de Vóley

A Alianza Lima solo le resto por jugar un partido en la fase de grupos del Mundial de Clubes Vóley São Paulo 2025.