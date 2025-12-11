Precio del dólar en Perú HOY, jueves 11 de diciembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio del dólar y su cotización en Bloomberg, BCP, Interbank y Scotiabank y otros bancos a esta hora de la mañana. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo.
¿Cuál es el precio del dólar HOY, jueves 11 de diciembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web del Banco de la Nación indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,355 la compra y S/3,380 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 11 de diciembre?
BCP
- Compra: S/3,350
- Venta: S/3,3670
Interbank
- Compra:S/3,343
- Venta: S/3,377
Scotiabank
- Compra:S/3,2600
- Venta: S/3,5714
Banco de la Nación
- Compra:S/3.3000
- Venta: S/3,4200
Proyección del dólar en Perú durante el 2025
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.
En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio cierre el año 2025 en S/3,75 por dólar, y que en 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/3,76 por dólar en febrero a S/3,75 en marzo.
