➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 13 de diciembre, según Jhan Sandoval

Este sábado 13 de diciembre, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.
Aries
Quieres romper con la rutina y el estrés del día. Decidirás hacer algo distinto y es posible que te reúnas con amistades y personas queridas para compartir. Tendrás una noche muy especial.
Tauro
Hay muchas heridas por sanar. No insistas en aclarar los problemas que tienes con tu pareja y espera otro momento. El tiempo que pase permitirá que todo se perdone y vuelvan a comenzar.
Géminis
Nuevos planes a nivel laboral traerán un tiempo de éxito. Si no tienes a pareja, es posible que se presente una nueva oportunidad. Que el miedo no te paralice, déjate llevar por la experiencia.
Cáncer
Has estado actuando con cierto impulso e inconsciencia. Hoy conversarás con una amistad que te ayudará a reflexionar y tomar una postura diferente. Todo empezará a cambiar a tu favor.
Leo
Aunque esa persona hará lo posible para recuperarte, ya no crees en sus palabras y es posible que te muestres indiferente a sus mensajes. Con el tiempo lograrán resolver sus diferencias.
Virgo
No dejes de luchar e insistir. Antes de terminar el día lograrás culminar todas las labores que tienes pendientes. Asistirás a una reunión donde te divertirás y podrás disipar todas las tensiones.
Libra
Tienes muchos planes y proyectos en la mente, pero el cansancio o cierta tendencia a procrastinar te haría tirar la toalla y no avanzar. No lo permitas e insiste, de ti depende seguir avanzando.
Escorpio
Tendrás una conversación con una amistad que tiene experiencia o conocimientos sobre ese plan que deseas concretar. Su orientación será clave para que puedas concretar tus metas.
Sagitario
Las angustias y las preocupaciones que tenías se irán disipando gracias a las buenas noticias que tendrás. Una amistad se siente incómoda por tu falta de atención. Reflexiona y acércate.
Capricornio
Estarás muy cerca de una persona que genera intrigas. Cuida tus comentarios y no caigas en ninguna provocación. En el amor, sé paciente y podrás resolver los problemas con tu pareja.
Acuario
Los inconvenientes ya han terminado, pero sigues desconfiando de tu pareja. Si no hay un cambio de tu parte los altos y bajos seguirán siendo una constante y eso no conviene a tu relación.
Piscis
Tienes planes importantes para tu futuro, pero algunos no están alineados a tu presupuesto. Es hora de ahorrar planificadamente para que puedas concretar lo que tienes en mente.