SBS confirma que las AFP podrían convertirse en aseguradoras o bancos bajo el nuevo sistema previsional

A dos semanas de la publicación de la Resolución SBS Nº 04225-2025, el organismo supervisor explicó por primera vez qué significa que las AFP puedan convertirse en empresas de otro rubro financiero dentro del nuevo marco del sistema previsional peruano. El superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa Manrique, detalló que la reforma permite una transformación profunda del sector: no solo más actores podrán administrar fondos previsionales, sino que las propias AFP podrán migrar hacia modelos empresariales más amplios.

La resolución, emitida el 27 de noviembre, actualiza el Título II del Compendio de Normas del SPP y habilita un mecanismo para que bancos, financieras y aseguradoras incorporen una “línea de negocio adicional” dedicada a administrar fondos de pensiones. Estas entidades se denominarán Empresas Administradoras de Fondos de Pensiones (EAF). El cambio responde a la nueva Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano (Ley 32123), que busca mayor competencia, reglas simétricas y más protección al afiliado.

Qué significa que una AFP pueda convertirse en una EAF

Durante la ronda de preguntas tras la presentación del Informe de Estabilidad del Sistema Financiero 2025 -II, Espinosa precisó que la figura de “EAF” no equivale a un nuevo tipo de empresa, como sí lo es una AFP. Más bien, se trata de una línea de negocio que bancos, cajas o aseguradoras podrán ofrecer para administrar fondos previsionales.

Esto significa que una AFP podría evolucionar hacia una organización con más servicios financieros, desde seguros hasta —si cumple todos los requisitos— funciones típicas de un banco.

De acuerdo con el superintendente, la reforma abre la posibilidad de que las AFP diversifiquen su modelo de negocio, ganen escala y ofrezcan productos adicionales dentro de un marco regulatorio unificado.

Cómo una AFP puede convertirse en banco o aseguradora

La ley permite tanto la entrada de bancos al mercado de pensiones como la expansión de una AFP hacia actividades aseguradoras o financieras.

“Una administradora de fondos de pensiones puede convertirse en una empresa de mayor envergadura y hacer seguros o algún tipo de actividad financiera. Incluso podría convertirse en banco, siempre que cumpla las condiciones y cuente con la infraestructura y el personal adecuado”, señaló.

Espinosa subrayó que la conversión no es automática: implica procesos técnicos, exigencias de solvencia, gestión de riesgos, sistemas tecnológicos y cumplimiento de reservas, según corresponda al nuevo rubro.

La explicación de la SBS a Infobae también responde a una preocupación recurrente: si el nuevo reglamento abre realmente la puerta a más competidores en el sistema previsional. Espinosa sostuvo que sí, pero bajo estándares estrictos.

Nuevos competidores en el sistema previsional llegarían tarde

El superintendente indicó que, pese a que la SBS ya publicó una norma que flexibiliza las condiciones de ingreso para nuevos competidores al mercado de administración de fondos de pensiones, hasta el momento no se ha recibido ninguna solicitud formal.

“Todavía no ha habido ninguna solicitud formal, han habido acercamientos, conversaciones”, detalló.

Asimismo, precisó que las entidades interesadas aún deben fortalecer su estructura interna, ya que no basta con cumplir los requisitos mínimos: se requiere contar con personal especializado, sistemas adecuados y una organización capaz de asumir la gestión previsional.

La SBS continúa revisando y ajustando toda la normativa vinculada a inversiones y procesos operativos del sistema, con el objetivo de alinearla al marco aplicable a otros supervisados y reducir los costos regulatorios de entrada.

Espinosa afirmó, además, que una futura participación de bancos o aseguradoras no genera riesgos para los afiliados, sino que podría traducirse en mejores precios, más opciones y un sistema previsional más competitivo y atractivo. “Le doy la palabra”, finalizó.

“Lamentablemente, ya es tarde”, comentó el economista Armando Mendoza.

Y es que, como bien contraargumentó, se están empezando a plantear soluciones que debieron evaluarse hace 20 años, puesto que por más bancos que ingresen ahora al sistema, la situación no cambia para una persona de 60 años que ya retiró casi todo lo que había acumulado en su AFP.

“Una gran mayoría de afiliados realizó retiros totales o parciales en los últimos años y hoy no cuenta con un fondo significativo ni con un patrimonio previsional”, apuntó. “Para alguien que aportó durante tres décadas y que ya está a cinco años de la edad de jubilación, es muy difícil reconstruir un capital que garantice una vejez tranquila”.

Por eso, muchas de estas reformas “llegan tarde, mal y nunca”. Sin embargo, añadió que habrá que ver qué resultados tienen hacia adelante, pero la situación actual ya refleja las decisiones tomadas en el pasado.