HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos
María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos     María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos     María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos     
EN VIVO

El TC del pacto y las últimas de José Jerí | Sin Guion con Rosa María Palacios

Economía

SBS confirma que las AFP podrían convertirse en aseguradoras o bancos bajo el nuevo sistema previsional

Según el Superintendente de la SBS, Sergio Espinosa, una AFP “podría convertirse en banco”, siempre que cumpla las condiciones y cuente con la infraestructura y el personal adecuado.

A noviembre 3,13 millones de afiliados solicitaron retiro AFP
A noviembre 3,13 millones de afiliados solicitaron retiro AFP | Foto: composición LR

A dos semanas de la publicación de la Resolución SBS Nº 04225-2025, el organismo supervisor explicó por primera vez qué significa que las AFP puedan convertirse en empresas de otro rubro financiero dentro del nuevo marco del sistema previsional peruano. El superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa Manrique, detalló que la reforma permite una transformación profunda del sector: no solo más actores podrán administrar fondos previsionales, sino que las propias AFP podrán migrar hacia modelos empresariales más amplios.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La resolución, emitida el 27 de noviembre, actualiza el Título II del Compendio de Normas del SPP y habilita un mecanismo para que bancos, financieras y aseguradoras incorporen una “línea de negocio adicional” dedicada a administrar fondos de pensiones. Estas entidades se denominarán Empresas Administradoras de Fondos de Pensiones (EAF). El cambio responde a la nueva Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano (Ley 32123), que busca mayor competencia, reglas simétricas y más protección al afiliado.

TE RECOMENDAMOS

Las TRES CLAVES para reactivar la economía del Perú: APP, OXI y fondos soberanos | #ECONOW

PUEDES VER: Afiliados tienen nuevas fechas para retirar fondos y un plazo final del periodo libre, según cronograma del retiro AFP

lr.pe

Qué significa que una AFP pueda convertirse en una EAF

Durante la ronda de preguntas tras la presentación del Informe de Estabilidad del Sistema Financiero 2025 -II, Espinosa precisó que la figura de “EAF” no equivale a un nuevo tipo de empresa, como sí lo es una AFP. Más bien, se trata de una línea de negocio que bancos, cajas o aseguradoras podrán ofrecer para administrar fondos previsionales. 

Esto significa que una AFP podría evolucionar hacia una organización con más servicios financieros, desde seguros hasta —si cumple todos los requisitos— funciones típicas de un banco.

De acuerdo con el superintendente, la reforma abre la posibilidad de que las AFP diversifiquen su modelo de negocio, ganen escala y ofrezcan productos adicionales dentro de un marco regulatorio unificado.

PUEDES VER: Reforma de pensiones desencadenaría deuda millonaria para las próximas generaciones en Perú

lr.pe

Cómo una AFP puede convertirse en banco o aseguradora

La ley permite tanto la entrada de bancos al mercado de pensiones como la expansión de una AFP hacia actividades aseguradoras o financieras.

“Una administradora de fondos de pensiones puede convertirse en una empresa de mayor envergadura y hacer seguros o algún tipo de actividad financiera. Incluso podría convertirse en banco, siempre que cumpla las condiciones y cuente con la infraestructura y el personal adecuado”, señaló.

Espinosa subrayó que la conversión no es automática: implica procesos técnicos, exigencias de solvencia, gestión de riesgos, sistemas tecnológicos y cumplimiento de reservas, según corresponda al nuevo rubro.

PUEDES VER: Cambian las reglas de las AFP: SBS permitirá que bancos y aseguradoras administren fondos de pensiones

lr.pe

La explicación de la SBS a Infobae también responde a una preocupación recurrente: si el nuevo reglamento abre realmente la puerta a más competidores en el sistema previsional. Espinosa sostuvo que sí, pero bajo estándares estrictos.

Nuevos competidores en el sistema previsional llegarían tarde

El superintendente indicó que, pese a que la SBS ya publicó una norma que flexibiliza las condiciones de ingreso para nuevos competidores al mercado de administración de fondos de pensiones, hasta el momento no se ha recibido ninguna solicitud formal.

“Todavía no ha habido ninguna solicitud formal, han habido acercamientos, conversaciones”, detalló.

Asimismo, precisó que las entidades interesadas aún deben fortalecer su estructura interna, ya que no basta con cumplir los requisitos mínimos: se requiere contar con personal especializado, sistemas adecuados y una organización capaz de asumir la gestión previsional.

La SBS continúa revisando y ajustando toda la normativa vinculada a inversiones y procesos operativos del sistema, con el objetivo de alinearla al marco aplicable a otros supervisados y reducir los costos regulatorios de entrada.

Espinosa afirmó, además, que una futura participación de bancos o aseguradoras no genera riesgos para los afiliados, sino que podría traducirse en mejores precios, más opciones y un sistema previsional más competitivo y atractivo. “Le doy la palabra”, finalizó. 

“Lamentablemente, ya es tarde”, comentó el economista Armando Mendoza.

Y es que, como bien contraargumentó, se están empezando a plantear soluciones que debieron evaluarse hace 20 años, puesto que por más bancos que ingresen ahora al sistema, la situación no cambia para una persona de 60 años que ya retiró casi todo lo que había acumulado en su AFP. 

“Una gran mayoría de afiliados realizó retiros totales o parciales en los últimos años y hoy no cuenta con un fondo significativo ni con un patrimonio previsional”, apuntó. “Para alguien que aportó durante tres décadas y que ya está a cinco años de la edad de jubilación, es muy difícil reconstruir un capital que garantice una vejez tranquila”. 

Por eso, muchas de estas reformas “llegan tarde, mal y nunca”. Sin embargo, añadió que habrá que ver qué resultados tienen hacia adelante, pero la situación actual ya refleja las decisiones tomadas en el pasado.

Notas relacionadas
Afiliados tienen nuevas fechas para retirar fondos y un plazo final del periodo libre, según cronograma del retiro AFP

Afiliados tienen nuevas fechas para retirar fondos y un plazo final del periodo libre, según cronograma del retiro AFP

LEER MÁS
SBS recorta la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos: este será el nuevo monto máximo hasta febrero de 2026, según la última resolución publicada

SBS recorta la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos: este será el nuevo monto máximo hasta febrero de 2026, según la última resolución publicada

LEER MÁS
El paso clave del cronograma AFP para incrementar el monto de tu retiro a más de 21.400 soles, según la SBS

El paso clave del cronograma AFP para incrementar el monto de tu retiro a más de 21.400 soles, según la SBS

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aduanas lanza remate navideño: repuestos de vehículos, parlantes, case de celular y más en subasta virtual 2025

Aduanas lanza remate navideño: repuestos de vehículos, parlantes, case de celular y más en subasta virtual 2025

LEER MÁS
Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Confirman fechas y montos de la gratificación ONP para pensionistas de los regímenes 19990, 20530, 18846 y más

Confirman fechas y montos de la gratificación ONP para pensionistas de los regímenes 19990, 20530, 18846 y más

LEER MÁS
Trabajadores del sector público recibirán un bono de S/100, según Ley de Presupuesto: requisitos y otros detalles

Trabajadores del sector público recibirán un bono de S/100, según Ley de Presupuesto: requisitos y otros detalles

LEER MÁS
BID: aumento del gasto en salud y educación no se traduce en mejoras sociales en Perú por ineficiencia

BID: aumento del gasto en salud y educación no se traduce en mejoras sociales en Perú por ineficiencia

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Economía

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Precios en mercados HOY 8 de diciembre: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Aumentan salario y beneficios para trabajadores de construcción civil en 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025