Nuevo aeropuerto Jorge Chávez: esta es la única forma de ingresar gratis a las salas VIP con comida, duchas, camas e internet ilimitado

Las salas VIP de los aeropuertos ofrecen ambientes cómodos y servicios incluidos que mejoran la experiencia de espera antes de un vuelo. Por lo general, permiten el acceso sin importar la aerolínea y sin necesidad de realizar reservas previas. Entre los servicios más comunes se incluyen alimentos y bebidas sin costo adicional, duchas, camas para descansar, conexión wifi y áreas de spa.

En el Perú, estas salas están presentes en los aeropuertos de Lima, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Chiclayo, Iquitos, Piura, Tumbes y otras regiones. En la actualidad, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez ya cuenta con espacios exclusivos equipados con infraestructura moderna. El acceso a estas áreas puede depender del tipo de tarifa; no obstante, también está disponible sin costo o con descuentos mediante tarjetas de crédito afiliadas o membresías específicas.

¿Qué tipo de tarjeta permite el acceso gratuito a las salas VIP del nuevo aeropuerto Jorge Chávez?

Más de 1.000 salas VIP operan actualmente en aeropuertos de todo el mundo. El ingreso a estos espacios puede realizarse mediante una membresía a Priority Pass o a través de ciertos tipos de tarjetas de crédito que incluyen este beneficio.

En el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez, la empresa Airport Dimensions inauguró dos salas VIP de categoría premium: Sleepover y The Club LIM. Ambas están disponibles sin costo adicional o por un tiempo determinado para personas afiliadas a Priority Pass. Para quienes no cuentan con este servicio, el acceso puede adquirirse mediante el pago de una tarifa establecida por el operador.

Nuevo aeropuerto Jorge Chávez: ¿qué salas VIP ofrece?

Sleepover

Por un lado, Sleepover se encuentra en el segundo piso y está diseñada para brindar descanso a las personas que deben esperar varias horas antes de su vuelo. Esta sala tiene capacidad para 92 personas y presenta diversas alternativas de alojamiento, según el tiempo de estadía:

Nap Pods son cápsulas individuales con precios que oscilan entre USD 23 y USD 70.

FlexiSuites ofrecen camillas más amplias, con tarifas entre USD 27 y USD 90.

Single Bunk Cabin permite a dos personas compartir una cama en cabina privada, con precios entre USD 42 y USD 145.

Family Bunk Cabin, pensada para familias o grupos de hasta cuatro integrantes, tiene un costo que varía entre USD 64 y USD 195.

Lounge Lite ofrece un espacio de descanso con precios desde USD 28 por tres horas de uso.

Adicionalmente, se puede acceder al servicio de duchas desde USD 18, lo cual incluye bebidas ilimitadas. También están disponibles accesorios como mantas, almohadas, pantuflas y kits personales. Además, se cuenta con estaciones de carga y otras comodidades.

The Club LIM

Por otro lado, The Club LIM está ubicada después del control de seguridad principal. Esta sala tiene capacidad para 454 personas, lo que la convierte en la más grande de la red The Club a nivel mundial. El ingreso está permitido hasta tres horas antes de la salida de vuelos internacionales, y los menores de dos años no pagan.

En cuanto al acceso, este es gratuito para quienes cuentan con membresías como Priority Pass, Lounge Key o tarjetas de crédito afiliadas. Entre los servicios que ofrece se encuentran:

Comidas y bebidas sin costo adicional.

Bar exclusivo para mayores de 18 años.

Asientos cómodos y espaciosos.

Zona para niñas y niños.

Puestos de trabajo individuales.

Información actualizada sobre los vuelos.

Duchas gratuitas.

Wi-Fi de alta velocidad.

Periódicos, televisión y revistas digitales.

